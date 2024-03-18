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娜米拉烘焙坊新品登場！女王泡芙爆漿魅力收服無數食客的少女心

2024-03-18 19:50:40 饅頭弟 人氣：106
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饅頭弟

發表篇數：2118篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：娜米拉烘焙坊
place新北市汐止區明峰街168號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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娜米拉烘焙坊又有新作品囉！就是這超受歡迎的女王泡芙

女王泡芙它的爆漿口感簡直就是少女們的最愛

只要是甜點控的女孩兒，都會想要瘋狂的搶購它！趕緊來一趟甜點夢幻之旅

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一旦你品嚐了娜米拉烘焙坊的美食，你就會立即感受到他們對食材的精心挑選

店家特別挑選進口頂級的鮮奶油、法國粉和發酵奶油，每一口都是品質與美味的完美結合

更令人驚喜的是，價格超親民！一顆泡芙只需$35元，真的是超級划算

相比之下，全家一顆泡芙竟然要$50元，這差價實在是令人瞠目結舌

而且買10顆還能享受精美的禮盒包裝呢！無論是送禮還是自用，都顯得非常大方

外盒設計風格獨特，採用我喜愛的天空藍色，並印有巴黎鐵塔的Logo，簡直美得不要不要的

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女王泡芙共有五種口味，每一種都是絕對不能錯過的美味

記得要把這五種口味通通帶回家唷，不僅如此，還有兩種不同的吃法

冷凍吃起來就像在品嚐冰淇淋一般清涼爽口，而冷藏吃則能夠每口都享受到爆漿的內餡驚喜

不論你選擇哪一種吃法，都會讓你一口接一口，滿足而心滿意足

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草莓泡芙內餡裡有滿滿的草莓微微酸香，讓少女心完全爆發

吃起來酸酸甜甜的口感，真的能讓憂鬱的心情煙消雲散，享受完這美味後，你會一直回味無窮

下午茶點心就要選擇娜米拉烘焙坊的泡芙，絕對是讓味蕾和心靈都獲得滿足的最佳選擇

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把提拉米蘇變成了一種泡芙，簡直是一場全新的美味冒險

飄散著天然可可的香氣，不苦不甜膩，剛剛好的口感讓人愛不釋手

酥脆的外皮，一口咬下去，脆度滿滿，然後搭配上提拉米蘇的濃郁滋味

瞬間就會讓你沉浸在美味的世界裡，絕對是一種讓人欲罷不能的美味享受

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芋頭控的冰友們，絕對不能錯過這款芋頭泡芙

一口咬下去，散發出淡淡的芋頭香氣，讓人陶醉其中

它的顏色也是淺淺的芋頭色，無添加香精，保證原汁原味，絕對安心享用

絕對是芋頭控們的最愛！快來品嚐這款令人驚艷的芋頭泡芙吧

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娜米拉烘焙坊的藍莓泡芙真是令人驚喜！它不僅能看到藍莓果肉，真材實料，絕對讓你吃得安心

藍莓香氣濃郁，散發出淡淡的果香，清爽又不會過甜，讓人一口接一口停不下來

就連不愛吃甜食的饅頭爸都讚不絕口，這可真是一款無法抗拒的美味！

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原味泡芙可說是最經典的口味了！原味簡直就是無敵優秀，超級好吃

綿密又順口的內餡，讓我一口接一口根本停不下來，一口氣讓我吃了好幾顆

這麼美味的原味泡芙，總是能勾起人無限的食慾，真是一種無可抗拒的美味享受

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你看看～我家弟弟吃得多開心啊，這一顆泡芙還讓他分兩口才吃完，可見這泡芙超大顆的

娜米拉烘焙坊泡芙只要你一吃過就真的回不去了XD

放幾顆在冰箱，給家人吃、自己吃，想吃隨時就可以吃到，趕緊上網買起來

汐止店：新北市汐止區明峰街168

電話：02 2695 0353

營業時間：07:00~22:00

南港店：台北市南港區南港路三段67巷1弄2號

電話：02 2653 5655

預定商品取貨時間：09:00~20:00

粉絲團：娜米拉烘焙坊

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   本篇為合作文以上內容皆為本人實際體驗心

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