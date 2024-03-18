中壢美食推薦「貳拾酒居酒屋」，位在中壢好樂迪對面，是一家新開幕的居酒屋。店內佈置鳥居造景，讓你彷彿置身於日本居酒屋。菜單包含冷菜、熱炒、串燒、烤物、炸物和主食等類型，還有眾多酒款可供選擇，非常適合家人朋友聚餐！

貳拾酒居酒屋怎麼去？

貳拾酒居酒屋位在中壢好樂迪對面，鄰近桃園捷運A22老街溪站，周邊有多處停車場，其中最近的就在好樂迪旁邊。不過，由於停車場常常客滿，建議可以在附近尋找其他停車位。

貳拾酒居酒屋的店面裝飾以日本燈籠為主，透過玻璃可以看到一道長長的鳥居造景，相當具有特色。

貳拾酒居酒屋用餐環境

貳拾酒居酒屋的櫃台上竟然發現店內的師傅曾榮獲過臺灣炒飯王，能在居酒屋享用炒飯實在太酷了！待會兒點餐時，我們絕對不能錯過品嚐一盤！

另外一面牆設計了逼真的月球造景，看起來相當真實！店家還貼心地設置了階梯，讓客人可以坐在上面與月球合影。

第一次看到延伸感這麼長的鳥居設置在餐廳內，座位區也是搭配著鳥居裝置做間隔，左右兩邊都有相應的擺設。主要的座位以4-6人桌為主。

除了鳥居，餐廳內還融入了許多日本元素，如燈籠、壁畫、傘和櫻花等，讓整個氛圍更加有日式風情。

後方還有三張吧檯座位區，吧檯上方擺放了許多種類的日本酒。

店家也提供小型包廂區，低消為8000元，可容納14-16人用餐，建議提前電話預約。

另外，店家也是寵物友善居酒屋，歡迎攜帶毛小孩一起用餐，店內還有一隻可愛的店狗唷！ 貳拾酒居酒屋菜單

貳拾酒居酒屋的完整菜單，每人低消300元，酌收5%服務費，菜單包含冷菜、熱炒、串燒、烤物、炸物和主食等類型，還有眾多酒款可供選擇。 【酒後請勿開車、未滿十八歲禁止飲酒】 餐點

我們當天一群朋友一起到貳拾酒居酒屋用餐，一不小心就點了滿滿一桌。店家的招牌菜是石板蔥鹽牛舌，絕對不能錯過！還有，別忘了品嚐臺灣炒飯王的優選炒飯，也是必點之一！這裡的選擇性真的很多，喝酒前可以先墊墊胃！

貳拾酒居酒屋會先上招待的雞湯和毛豆，雞湯喝起來清爽又暖胃！

鮭魚炒飯

鮭魚炒飯端上桌時，還有鮭魚卵點綴其中，粒粒分明的蛋炒飯，散發著濃郁的鮭魚香氣，口感清爽不油膩。

鮭魚卵干貝茶碗蒸

貳拾酒居酒屋的鮭魚卵干貝茶碗我很推薦！端上桌時滿滿的鮭魚卵、干貝、蛤蜊、蝦子和香菇，吃起來好鮮，而且蒸蛋吃起來軟軟的，口感非常滑嫩，吃進嘴裡一下子就化開了。

五花溏心蛋(貳串)

五花溏心蛋是將豬五花包裹整顆溏心蛋，一口咬下可以品嚐到豬肉的鹹香和溏心蛋的微甜香氣。

明太子雞腿(貳串)

明太子雞腿咬下去肉質軟嫩多汁，搭配明太子的鹹香，口感更上一層樓！

金沙雞腿串(貳串)

金沙雞肉串真的很特別！在中壢的居酒屋裡還沒有嘗過這樣的口味，想要換換口味的話可以試試看。每一口都充滿了濃郁的鹹蛋香氣，雞肉外酥內嫩，非常搭配。

炒松阪水蓮

炒松阪水蓮口感很棒，松阪豬肉很嫩，有嚼勁，水蓮又很清爽脆口，一起吃很美味。

竹炭雞唐揚

竹炭雞唐揚真的很特別！外表看起來黑黑的不太吸引人，但吃下去外酥內嫩，肉質鮮嫩多汁。

手羽干貝(貳串)

手羽干貝朋友吃了都讚不絕口！咬下去肉質軟嫩多汁，完全不會乾柴！ 醬燒四季豆

我自己很喜歡吃四季豆，店家的醬燒四季豆吃起來很脆嫩，帶著微甜的醬汁。 石板蔥鹽牛舌

貳拾酒居酒屋的石板蔥鹽牛舌是他們的招牌菜，以桌邊料理的方式呈現。每片牛舌都很大塊，以成花的造型擺盤。桌邊烤牛舌時，香氣四溢，烤好後夾上蔥鹽，入口順爽Q彈，如果喜歡原味也可以不加蔥鹽。

三味干貝

店家的三味干貝真是令人驚艷！一口咬下，你可以同時品嚐到蔥鹽醬、明太子和焗烤三種不同的風味。干貝入口鮮甜細緻，每一種調味都散發著獨特的魅力，尤其是焗烤口味，是我個人的偏愛！

鹽烤松阪豬

鹽烤松阪豬口感Q彈脆口，帶點脂肪卻不油膩，調味恰到好處，再沾上椒鹽更是下酒的絕佳選擇。

明太子山藥

山藥吃起來口感脆脆的，再搭配上明太子，味道清爽特別。

日式豚骨拉麵

日式豚骨拉麵的豚骨湯頭濃郁，不會死鹹，再來口拉麵彈性且有嚼勁，搭配的叉燒吃來軟嫩。

酥炸花生麻糬

酥炸花生麻糬真的很好吃，外酥內Q又軟嫰，與濃郁的花生味堆疊，吃起來不會膩口。

星空銀河氣泡飲/彈珠汽水氣泡飲/香甜芒果氣泡飲

如果不會喝酒，推薦你們喝氣泡飲，店家的氣泡飲漸層感超美的，尤其是星空銀河非常的夢幻。但我們更喜歡彈珠汽水和香甜芒果口味，再加上可爾必思的清甜，一口接一口很容易暢飲！

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