榮獲台北米其林必比登雙月也在基隆設分店了，這次選在基隆好食城全新海景第一排餐廳，讓我們可以一邊看海一邊享用美食，隨時來一碗熱騰騰的雞湯讓身體暖呼呼，享受郵輪度假的感覺。這裡還有最先進新型軌道機器人直接將餐送到位置上，招牌必點愛恨椒芝麵、阿甘剝皮辣椒雞湯、蛤蜊燉雞湯、 金鮮鱸魚蛤蜊湯、雞汁拌飯等、吃飽直接上三樓空中花園玩手遊釣魚還可以換禮物，加上周邊最新景點基隆塔，吃喝玩樂一應俱全，成為假日出遊好去處。

基隆最新美食廣場：好食城，基隆海景第一排景觀餐廳。

雙月食品社基隆店試營運了，推出許多優惠可以來嚐鮮。影片分享

客滿時可先抽號碼牌再排隊等候。

叁肆行基隆港東3東4旅運中心設施愈來愈完善，2樓設置許多景觀餐廳和購物商場。

蟬聯6年必比登推薦，雙月必點和推薦商品如上，採線上點餐，新型軌道送餐。影片分享



新型軌道送餐機器人直接將餐點送到位置上，超方便的～

用餐完填問卷還送小禮物-雙月麵線。

基隆海景第一排景觀餐廳：雙月食品社基隆店

玻璃櫃裡有滿滿的滷味，擺放乾淨整齊，25元起就有，每樣看起來都好好吃喔～

最新DM，實際DM以店家為主。

招牌必點：蛤蜊燉雞湯、阿甘剝皮辣椒雞湯200元、料多到滿出來像小山丘，裡面有三塊大雞肉、滿滿的蛤蜊及高麗菜。

冬天就想來一碗熱騰騰滋補養生雞湯溫暖我的胃。可點主食滷肉飯、雞汁麵線、燙青菜、滷味搭配，超豐盛的～

招牌必點：愛恨椒芝麵70元

一不小心點了滿滿一桌，平均每人約200多元就可以吃的很飽。

吃完還有驚喜！幸福乍現。

叁肆行3樓麗都蝶客花園，擁有海景第一排超美視野基隆空中花園。

最新活動：礁樂釣魚趣

下載App玩AR互動遊戲可換禮物

釣滿300斤可換野餐日記盲盒，每人限換三個，採隨機不能挑款式。

拍照打卡送扭蛋。

還可以參加打卡集章完成明信片，好玩又有趣。

基隆周邊景點：基隆塔

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基隆景觀餐廳：崆書屋免費參觀，也有提供海鮮蒸食、下午茶，咖啡點心可以享用。

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現在來幾乎不用排隊，少了人群的擁擠，才能享受真正的旅行的樂趣。

基隆國門廣場綠色草坪。

基隆新開咖啡廳：WeR國門廣場

前身是舊公車總站，改造後擁有大面玻璃屋格外顯目。

溫莎堡甜蜜草莓季

基隆最新排隊美食：玉里橋頭臭豆腐。

周邊景點：基隆夜巿，兩盒新鮮草莓100元。

WeR國門廣場:基隆市仁愛區港西街2號；營業時間：平日17:30-23:30；假日：09:00-23:30（周一二公休）

雙月食品社 基隆店：基隆市中正區中正路3號2樓；營業時間：11:00-14:00；16:30-19:30

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