這次因為參加新北情人節發現板橋府中捷運站旁居然有間高CP值平價咖啡館，隱身在府中15藝文空間一樓，這裡不定期有免費展覽，最新和路人超能100合作成為主題咖啡廳，推出期間限定甜點和套餐，營業時間從早上9:00-晚上9:00，不管吃早餐、午餐、下午茶、晚餐都有，每人低消為一份餐點或飲品，為板橋最佳中繼休憩站。

現場設置：2024新北情人節巿集拍照打卡牆。

典藏咖啡館與動漫聯名，推出期間限定甜點莓果鮮奶油蛋糕，另外草莓系列甜點還有草莓泡芺、草莓優格。

小巧可愛的莓果鮮奶油蛋糕一個居然只要150元，就能得到靈幻新隆的生日祝福。

也有推出典藏元氣早餐，時間限定9：00-11:00平價美味餐點。

以上DM來自官網，最新DM以店家為主

路人超能100活動時間：2024/3/8～2024/4/15推出期間限定與角色合作餐點及特色甜品，還有值得收藏的限定精美週邊與贈品。

店內到處都是路人超能100繪製插圖的主題咖啡廳相當有特色。

每人低消為一份餐點或飲品，就可以在此享受悠閒舒適的空間。影片分享

招牌必點：莓果鮮奶油蛋糕：150元，又酸又甜的草莓給人幸福的感覺，消費角色甜點，即可獲得對應角色插旗乙個。

150元就可以得到靈幻新隆的生日祝福

美式咖啡90元，茶水自取，不收服務費。

板橋府中15最新免費展覽：回家之後。

從紀錄片不同的人稱與觀點，展開對於影像空間的真實體驗，反思自己與家人的關係。

2024新北情人節巿節，時間：2024/3/9-2024/3/10，地點：北府中廣場

現場有許多拍照打卡牆，超浪漫的～影片分享

2024新北情人節市集在板橋府中廣場打造粉紅市集，嚴選52個特色攤商，還有愛的大聲公、放閃拿好禮及消費集點抽獎活動。

也有免費情侶手作金工對戒及皮革體驗。

放閃拿好禮：於現場打卡牆完成指定任務即可至服務台換取精美禮品。

至大會服務台掃描活動QRcode，即可領取100元，現領現用不得找零。

挑戰猜歌遊戲可以參加抽獎（人人有獎）

店家消費集滿三個章也可以參加抽獎。

有吃有喝有玩，還可以拍照打卡，讓我們提前度過浪漫的白色情人節～

三個草莓大福110元，草莓奶酪一個80元，兩個150元，超好吃的～

最好玩的是"愛的大聲公"，只要上台抽出號碼，念出告白金句給心愛的人，就可以抽出浪漫好禮，人人有獎，最大獎有高空浪漫雙人套餐、99朵金莎花束。

我們抽到雙人手錬，非常特別的體驗。影片分享

總共抽到三張兩喜布丁兌換卷至店家兌換。

發現這間布丁蛋糕店用餐環境好Chill，居然有露營椅，感覺到戶外野餐一樣。影片分享

布丁有四種口味，焦糖、可可、抹茶、伯爵，是間充滿喜氣的店家。

自製草莓焦糖布丁和京都抹茶布丁。

在巿集中買的麵包還可以當隔天早餐。

板橋必去景點：慈惠宮板橋娘～

典藏咖啡館府中15店：新北市板橋區府中路15號；營業時間：09:00-21:00）每月第一週星期一店休）

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