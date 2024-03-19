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香片領導品牌「茶聚CHAGE」，3/20~3/22香片凍檸綠買一送一，3/23日起買香片送香片送完為止

2024-03-19 10:24:43 京少 人氣：103
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窩客好文

京少

發表篇數：226篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：茶聚CHAGE新竹巨城店
place新竹市東區民權路146號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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手搖飲也能喝得到香片獨有芬香！那一定得嚐嚐「茶聚CHAGE」，「茶聚」被稱之為香片領導品牌，獨特帶有花香的茶湯沁入多種風味底縕，在春、夏交際之時品嘗，更顯香片特有脫俗之風雅，香片系列的香片姍姍香片凍檸綠香片奶綠香片葡柚綠都有相當高的人氣，與這次推出香片新品:香片玫瑰奶綠，於3/23日起共同推出買香片送香片活動，期間限定3/20~3/22還有香片凍檸綠買一送一，搭配限定杯共有春、夏、秋、冬四總樣式，精緻的插畫讓我都想把每一組好好收藏。

HI！我是京少，我是18萬人 新竹愛美食 與56萬人 新竹大小事 社團管理員；
與著我一同漫步新竹吃美食、體會竹塹生活，希望在我的文字與鏡頭的轉動中，讓新竹的風於耳邊緩緩流動。

[餐廳、活動邀約開箱、社群經營分享歡迎與我聯絡]



　

👉茶聚CHAGE 新品活動

買一送一 : 2024/3/20 ~ 3/22 香片凍檸綠買一送一
買香片送香片 : 3/23日起買香片系列3杯就送香氛片，送完為止

茶聚在新竹現有兩家門市，一家是巨城前民權路上的「茶聚CHAGE新竹巨城店」，也就是我今天選購的這一家，另一家是位於光復路上的「茶聚CHAGE新竹光復店」，我喜歡像這樣，買杯飲料漫步在中央公園的林蔭大道上，用特有的香片芬香，享受著日光，以及漫步來往的人生百態。

👉茶聚CHAGE 買香片送香片

茶聚因應香片茶款，特別設計了香片卡送給大家，空氣渲染芬芳彷彿環繞在了一團花香之中，共有四種杯款、香片卡與春夏秋冬四季搭配，不同顏色領出四季氛圍，為平平無奇的生活增添了一絲高級的奢華和溫暖，也為生活的日常增添一抹色彩，每一款的配圖都很好看，做為裝飾都愛不釋手，值得好好收藏一番。

香片卡只送不賣，真空包裝可以有效保存兩年，經MSDS、SGS驗證合格

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香片與一般茶葉之所以不同，是使用窨製工法所製成的茶葉，製作時把花瓣、茶葉交錯堆疊，讓茶葉吸附花的香氣精華，重複多次兒留下萃取滿滿花香的茶葉，以此為名香片。

👉香片領導品牌 茶聚CHAGE 香片系列推薦

🔸香片凍檸綠

限定期間 : 3/20 ~ 3/22 買一送一，相當有誠意。
居然吸得到茶凍相當驚喜，香片的茶香清爽略帶甘味，檸檬的清香有著茶湯回韻，獨特的沁涼口感就像大自然的涼爽。

這杯搭配的是四季杯的春。
香片卡是「蒼蘭時光」，味道清新透明的氣息，就像春天清晨的微風拂過果園般，帶著淡淡的果香

🔸香片玫瑰奶綠

香片的香氣最先撲鼻而來，玫瑰花香是取自100朵玫瑰精華不是用香精，讓身體少負擔，結合奶茶的奶香把整個口感調和得恰到好處。

這杯搭配的是四季杯的冬。
香片卡是「翡翠玫瑰」，有著玫瑰花的迷人香氣，帶有濃厚的情感和溫暖的氛圍，散發著一種迷人的魅力

🔸香片葡柚綠

好茶就要喝無糖，香片葡柚綠本身沒有過多甜味，用特有的葡萄柚甘香引領入喉，喝得到葡萄柚的果粒，尾韻越喝越顯甘潤甜香。

這杯搭配的是四季杯的秋。
香片卡是「檀韻之月」，味道是檀木的深沉質地與木質香氣，是一款充滿神秘魅力的香味

🔸蘋安紅

🔸熟藏金萱

也推薦兩款我喜歡的茶湯，蘋安紅吃得到爽脆蘋果丁，香氣自然沒有沒有化學的蘋果香，口感天然有層次；熟藏金萱個人超推，香而不澀的金萱在疊上一層烘焙香氣，馥郁芬芳非常具有特色。

熟藏金萱這杯搭配的是四季杯的夏。
香片卡是「翡翠茉莉」，其散發出清新透亮的氛圍，茉莉花的清香在微風中飄蕩

香片之所以迷人，是在茶葉之中還能融入獨有花香，繁複的工法讓茶湯風味更加迷人，這次的香片送香片活動讓芬芳不僅留於口中，香片卡本身也使人沉浸在宜人舒適的氛圍之中，別忘了3/23日起買香片系列3杯就送香氛片，喜歡香片凍檸綠在/3/20 ~ 3/22 有買一送一活動喔~

茶聚CHAGE 地址

茶聚CHAGE 全台門市活動
新竹門市
茶聚CHAGE新竹巨城店 : 新竹市東區民權路146號
茶聚CHAGE新竹光復店 : 新竹市東區光復路一段128號

全省門市 : https://www.chage.com.tw/edcontent.php?lang=tw&tb=3

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