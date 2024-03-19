手搖飲也能喝得到香片獨有芬香！那一定得嚐嚐「茶聚CHAGE」，「茶聚」被稱之為香片領導品牌，獨特帶有花香的茶湯沁入多種風味底縕，在春、夏交際之時品嘗，更顯香片特有脫俗之風雅，香片系列的香片姍姍、香片凍檸綠、香片奶綠和香片葡柚綠都有相當高的人氣，與這次推出香片新品:香片玫瑰奶綠，於3/23日起共同推出買香片送香片活動，期間限定3/20~3/22還有香片凍檸綠買一送一，搭配限定杯共有春、夏、秋、冬四總樣式，精緻的插畫讓我都想把每一組好好收藏。

👉茶聚CHAGE 新品活動

買一送一 : 2024/3/20 ~ 3/22 香片凍檸綠買一送一

買香片送香片 : 3/23日起買香片系列3杯就送香氛片，送完為止

茶聚在新竹現有兩家門市，一家是巨城前民權路上的「茶聚CHAGE新竹巨城店」，也就是我今天選購的這一家，另一家是位於光復路上的「茶聚CHAGE新竹光復店」，我喜歡像這樣，買杯飲料漫步在中央公園的林蔭大道上，用特有的香片芬香，享受著日光，以及漫步來往的人生百態。

👉茶聚CHAGE 買香片送香片

茶聚因應香片茶款，特別設計了香片卡送給大家，空氣渲染芬芳彷彿環繞在了一團花香之中，共有四種杯款、香片卡與春夏秋冬四季搭配，不同顏色領出四季氛圍，為平平無奇的生活增添了一絲高級的奢華和溫暖，也為生活的日常增添一抹色彩，每一款的配圖都很好看，做為裝飾都愛不釋手，值得好好收藏一番。

香片卡只送不賣，真空包裝可以有效保存兩年，經MSDS、SGS驗證合格

香片與一般茶葉之所以不同，是使用窨製工法所製成的茶葉，製作時把花瓣、茶葉交錯堆疊，讓茶葉吸附花的香氣精華，重複多次兒留下萃取滿滿花香的茶葉，以此為名香片。

👉香片領導品牌 茶聚CHAGE 香片系列推薦

🔸香片凍檸綠

限定期間 : 3/20 ~ 3/22 買一送一，相當有誠意。

居然吸得到茶凍相當驚喜，香片的茶香清爽略帶甘味，檸檬的清香有著茶湯回韻，獨特的沁涼口感就像大自然的涼爽。

這杯搭配的是四季杯的春。

香片卡是「蒼蘭時光」，味道清新透明的氣息，就像春天清晨的微風拂過果園般，帶著淡淡的果香

🔸香片玫瑰奶綠

香片的香氣最先撲鼻而來，玫瑰花香是取自100朵玫瑰精華不是用香精，讓身體少負擔，結合奶茶的奶香把整個口感調和得恰到好處。

這杯搭配的是四季杯的冬。

香片卡是「翡翠玫瑰」，有著玫瑰花的迷人香氣，帶有濃厚的情感和溫暖的氛圍，散發著一種迷人的魅力

🔸香片葡柚綠

好茶就要喝無糖，香片葡柚綠本身沒有過多甜味，用特有的葡萄柚甘香引領入喉，喝得到葡萄柚的果粒，尾韻越喝越顯甘潤甜香。

這杯搭配的是四季杯的秋。

香片卡是「檀韻之月」，味道是檀木的深沉質地與木質香氣，是一款充滿神秘魅力的香味

🔸蘋安紅

🔸熟藏金萱

也推薦兩款我喜歡的茶湯，蘋安紅吃得到爽脆蘋果丁，香氣自然沒有沒有化學的蘋果香，口感天然有層次；熟藏金萱個人超推，香而不澀的金萱在疊上一層烘焙香氣，馥郁芬芳非常具有特色。

熟藏金萱這杯搭配的是四季杯的夏。

香片卡是「翡翠茉莉」，其散發出清新透亮的氛圍，茉莉花的清香在微風中飄蕩

香片之所以迷人，是在茶葉之中還能融入獨有花香，繁複的工法讓茶湯風味更加迷人，這次的香片送香片活動讓芬芳不僅留於口中，香片卡本身也使人沉浸在宜人舒適的氛圍之中，別忘了3/23日起買香片系列3杯就送香氛片，喜歡香片凍檸綠在/3/20 ~ 3/22 有買一送一活動喔~

茶聚CHAGE 地址

茶聚CHAGE 全台門市活動

新竹門市

茶聚CHAGE新竹巨城店 : 新竹市東區民權路146號

茶聚CHAGE新竹光復店 : 新竹市東區光復路一段128號

全省門市 : https://www.chage.com.tw/edcontent.php?lang=tw&tb=3

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