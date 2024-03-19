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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > ﹝新北市林口﹞竹林山觀音寺　新北必訪！腹地廣大且令人心曠神怡的祈福與賞櫻聖地　／20240316花況／江南庭園風大公園／林口必訪賞吉野櫻景點…

﹝新北市林口﹞竹林山觀音寺　新北必訪！腹地廣大且令人心曠神怡的祈福與賞櫻聖地　／20240316花況／江南庭園風大公園／林口必訪賞吉野櫻景點／三月賞櫻景點

2024-03-19 11:13:04 阿發的簡單幸福 人氣：125
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：928篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 林口區

竹林山觀音寺-all.jpg
上週六早上老婆無意間看到有人介紹一家林口美食，問我那家店在哪？她很想去吃看看。
我看了一下，回她：「就離竹林山觀音寺不遠啊，妳想去就來去吃看看。對喔，現在應該也是觀音寺的吉野櫻花期，我們也有幾年沒去那看櫻花了，去那家吃完午餐後，還可順道去賞花。而且，無論那的櫻花是否有盛開，那公園腹地也不小，景色怡人、鳥語花香，即便沒有櫻花，也是處暫離城囂、愜意散步的好去處。
於是，我們又這樣隨興的前往囉～
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竹林山觀音寺01-人行道上.jpg
▲竹林山觀音寺階梯下的人行道上
粉紅色的吉野櫻盛開中
 

竹林山觀音寺02-人行道上留影.jpg
▲人行道上種植了兩種櫻花，
一是山櫻、二是吉野櫻。
山櫻的花期已結束，
轉而呈現綠意盎然的枝葉，
接棒的是已綻放的吉野櫻。
 

竹林山觀音寺03-正門牌樓.jpg
▲正門牌樓
相當宏壯、氣勢磅礡
 

竹林山觀音寺04-竹林山觀音寺.jpg
▲竹林山觀音寺
〝竹林山〞名稱由來，
取自蘆竹的「竹」字、林口的「林」字、龜山的「山」字，
主奉祀十八手觀世音菩薩尊像，
是座在當地與鄰近地區的香火鼎盛宗教信仰中心。
宮殿式的建築外觀非常巍峨宏偉，
腹地不小且地形平緩的山坡寺廟園區內，
有著不少精湛典雅的建築藝術與石刻木雕。
但本篇主要介紹其吉野櫻的花況與美景，
建築與設施在此就不再多加著墨。
 

竹林山觀音寺05-廟埕前石雕欄杆.jpg
▲廟埕前石雕欄杆
種植在人行道上的吉野櫻，
花開的高度剛好位於牌樓兩側的石雕欄杆後。
吉野櫻觸手可及、花開茂密，
香客與遊客們，
紛紛拍照留影～
 

竹林山觀音寺06-石雕欄杆後.jpg
▲正門牌樓兩側的石雕欄杆後，為整排盛開的吉野櫻
 

竹林山觀音寺07-廟埕前留影.jpg
▲廟埕前留影
石燈柱與盛開的櫻花為背景，
拍起照來更是別有一番風味。
 

竹林山觀音寺08-吉野櫻特寫.jpg
▲吉野櫻特寫
朵朵粉嫩嬌媚，
充滿柔美的浪漫感。
 

竹林山觀音寺09-公園主入口石雕橋.jpg
▲〝竹林山寺公園〞主入口，石雕橋
 

竹林山觀音寺10-中國江南式庭園風.jpg
▲濃厚中國江南式庭園風的公園
公園腹地也不小
 

竹林山觀音寺11-池內的飛龍噴水池.jpg
▲池內的飛龍噴水池
 

竹林山觀音寺12-池畔與櫻花道.jpg
▲池畔與櫻花道
有如進入中國古代的江南大戶人家庭院
 

竹林山觀音寺13-石橋與觀音寺.jpg
▲石橋與觀音寺
 

竹林山觀音寺14-仿古船型涼亭.jpg
▲池中還有一座不小的仿古船型涼亭，
更增添古色古香之感～
 

竹林山觀音寺15-濃厚中國江南式庭園風.jpg
▲濃厚中國江南式庭園風
 

竹林山觀音寺16-綠意盎然櫻花點點.jpg
▲公園內綠意盎然、櫻花點點
更是鳥語花香、景緻怡人
 

竹林山觀音寺2021-all.jpg
▲此回造訪，
雖吉野櫻的花況不錯，
但天氣陰雨，
少了藍天白雲相襯，
還是感覺少了那麼一點。
於是另放上這，
前幾年我們造訪時，
天晴的美況。

竹林山觀音寺其宮殿式的寺廟建築，
令人感到非常地巍峨宏偉。
腹地不小的公園，
則是充滿，
濃厚古色古香的中式江南大庭園風。
再加上，
使人聯想到日本風情，
浪漫感十足的粉紅色吉野櫻，
整排盛開。
畫面融合成一種獨特，
典雅愜意且迷人的景緻。
喜歡賞吉野櫻的朋友們，
在每年三月，
可不能錯過這處，
位在新北市林口，
必訪的祈福與賞櫻聖地囉～

花　　期約每年3
【停車資訊】廟方園區內有數座大型的免費停車場
【地　　址】新北市林口區竹林路325

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文章標籤
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