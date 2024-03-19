

上週六早上，老婆無意間看到有人介紹一家林口美食，問我那家店在哪？她很想去吃看看。

我看了一下，回她：「就離竹林山觀音寺不遠啊，妳想去就來去吃看看。對喔，現在應該也是觀音寺的吉野櫻花期，我們也有幾年沒去那看櫻花了，去那家吃完午餐後，還可順道去賞花。而且，無論那的櫻花是否有盛開，那公園腹地也不小，景色怡人、鳥語花香，即便沒有櫻花，也是處暫離城囂、愜意散步的好去處。

於是，我們又這樣隨興的前往囉～

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▲竹林山觀音寺階梯下的人行道上

粉紅色的吉野櫻盛開中





▲人行道上種植了兩種櫻花，

一是山櫻、二是吉野櫻。

山櫻的花期已結束，

轉而呈現綠意盎然的枝葉，

接棒的是已綻放的吉野櫻。





▲正門牌樓

相當宏壯、氣勢磅礡





▲竹林山觀音寺

〝竹林山〞名稱由來，

取自蘆竹的「竹」字、林口的「林」字、龜山的「山」字，

主奉祀十八手觀世音菩薩尊像，

是座在當地與鄰近地區的香火鼎盛宗教信仰中心。

宮殿式的建築外觀非常巍峨宏偉，

腹地不小且地形平緩的山坡寺廟園區內，

有著不少精湛典雅的建築藝術與石刻木雕。

但本篇主要介紹其吉野櫻的花況與美景，

建築與設施在此就不再多加著墨。





▲廟埕前石雕欄杆

種植在人行道上的吉野櫻，

花開的高度剛好位於牌樓兩側的石雕欄杆後。

吉野櫻觸手可及、花開茂密，

香客與遊客們，

紛紛拍照留影～





▲正門牌樓兩側的石雕欄杆後，為整排盛開的吉野櫻





▲廟埕前留影

石燈柱與盛開的櫻花為背景，

拍起照來更是別有一番風味。





▲吉野櫻特寫

朵朵粉嫩嬌媚，

充滿柔美的浪漫感。





▲〝竹林山寺公園〞主入口，石雕橋





▲濃厚中國江南式庭園風的公園

公園腹地也不小





▲池內的飛龍噴水池





▲池畔與櫻花道

有如進入中國古代的江南大戶人家庭院





▲石橋與觀音寺





▲池中還有一座不小的仿古船型涼亭，

更增添古色古香之感～





▲濃厚中國江南式庭園風





▲公園內綠意盎然、櫻花點點

更是鳥語花香、景緻怡人





▲此回造訪，

雖吉野櫻的花況不錯，

但天氣陰雨，

少了藍天白雲相襯，

還是感覺少了那麼一點。

於是另放上這，

前幾年我們造訪時，

天晴的美況。



竹林山觀音寺其宮殿式的寺廟建築，

令人感到非常地巍峨宏偉。

腹地不小的公園，

則是充滿，

濃厚古色古香的中式江南大庭園風。

再加上，

使人聯想到日本風情，

浪漫感十足的粉紅色吉野櫻，

整排盛開。

畫面融合成一種獨特，

典雅愜意且迷人的景緻。

喜歡賞吉野櫻的朋友們，

在每年三月，

可不能錯過這處，

位在新北市林口，

必訪的祈福與賞櫻聖地囉～



【花 期】約每年3 月

【停車資訊】廟方園區內有數座大型的免費停車場

【地 址】新北市林口區竹林路325號

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