上週六早上，老婆無意間看到有人介紹一家林口美食，問我那家店在哪？她很想去吃看看。
我看了一下，回她：「就離竹林山觀音寺不遠啊，妳想去就來去吃看看。對喔，現在應該也是觀音寺的吉野櫻花期，我們也有幾年沒去那看櫻花了，去那家吃完午餐後，還可順道去賞花。而且，無論那的櫻花是否有盛開，那公園腹地也不小，景色怡人、鳥語花香，即便沒有櫻花，也是處暫離城囂、愜意散步的好去處。
於是，我們又這樣隨興的前往囉～
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
▲人行道上種植了兩種櫻花，
一是山櫻、二是吉野櫻。
山櫻的花期已結束，
轉而呈現綠意盎然的枝葉，
接棒的是已綻放的吉野櫻。
▲竹林山觀音寺
〝竹林山〞名稱由來，
取自蘆竹的「竹」字、林口的「林」字、龜山的「山」字，
主奉祀十八手觀世音菩薩尊像，
是座在當地與鄰近地區的香火鼎盛宗教信仰中心。
宮殿式的建築外觀非常巍峨宏偉，
腹地不小且地形平緩的山坡寺廟園區內，
有著不少精湛典雅的建築藝術與石刻木雕。
但本篇主要介紹其吉野櫻的花況與美景，
建築與設施在此就不再多加著墨。
▲廟埕前石雕欄杆
種植在人行道上的吉野櫻，
花開的高度剛好位於牌樓兩側的石雕欄杆後。
吉野櫻觸手可及、花開茂密，
香客與遊客們，
紛紛拍照留影～
▲廟埕前留影
石燈柱與盛開的櫻花為背景，
拍起照來更是別有一番風味。
▲此回造訪，
雖吉野櫻的花況不錯，
但天氣陰雨，
少了藍天白雲相襯，
還是感覺少了那麼一點。
於是另放上這，
前幾年我們造訪時，
天晴的美況。
竹林山觀音寺其宮殿式的寺廟建築，
令人感到非常地巍峨宏偉。
腹地不小的公園，
則是充滿，
濃厚古色古香的中式江南大庭園風。
再加上，
使人聯想到日本風情，
浪漫感十足的粉紅色吉野櫻，
整排盛開。
畫面融合成一種獨特，
典雅愜意且迷人的景緻。
喜歡賞吉野櫻的朋友們，
在每年三月，
可不能錯過這處，
位在新北市林口，
必訪的祈福與賞櫻聖地囉～
【花 期】約每年3 月
【停車資訊】廟方園區內有數座大型的免費停車場
【地 址】新北市林口區竹林路325號
【加入〝阿發的簡單幸福〞專屬「FB粉絲團、IG」，記得按讚和追蹤~】
【延伸閱讀】
◎﹝新北市林口﹞林口東勢閱覽室 銀河星空與未來科技風格交錯，絕佳美幻的圖書館閱覽室
◎﹝新北市林口﹞7-ELEVEN仁森門市 七龍珠迷不可錯過！新開幕的全球唯一7-ELEVEN X 七龍珠超主題店
◎﹝桃園市龜山﹞一沐日 獨創、特別又好喝，高人氣的草仔粿逮丸奶茶～
◎﹝桃園市龜山﹞品悅食堂 偽咖啡店環境氣氛的精緻便當．麵點店~
◎﹝新北市林口﹞6115Caf'e 巷仔內人才知，可暸望百萬海景與台北港大船進出的高CP值平價貨櫃屋Caf'e
◎﹝新北市八里﹞八里騎車趣2020 十三行博物館→十三行文化公園→紅樹林保護區→左岸劇場→左岸公園→渡船頭老街，長約3.7公里
◎﹝新北市八里﹞新北市立十三行博物館 新北市民免費溜小孩又寓教於樂的絕佳去處～
竹林山觀音寺、竹林山寺公園櫻花、中式江南庭園、池畔櫻花步道、吉野櫻必訪景點、新北賞櫻必訪、三月賞櫻景點、林口賞櫻