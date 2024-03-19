

我覺得我真的很喜歡吃韓式料理耶!短短一個多星期，我已經吃了三次的韓式料理，自從台北東區的一隻雞沒營業之後，都沒有在台北吃過一隻雞，這次找到這家的韓吃一隻雞，位於高級百貨公司微風信義內，除了一隻雞之外還有海鮮桶，抱著非常期待的心情來吃看看。



韓吃一隻雞位於微風信義四樓的名廚坊，這層都是有座位區的品牌餐廳，搭乘手扶梯來到四樓，韓吃一隻雞位於後面一側，能開在微風信義這種百貨戰區裡的餐廳一定有他的厲害之處。



韓吃一隻雞的門口裝潢的有韓國傳統餐廳的感覺，餐廳位置離這層樓的洗手間也很近，中途想上洗手間也很方便，餐點主打的是澎拜韓式火鍋料理，還沒到餐廳前看到網路上的介紹真的有點怕~哈!是怕份量太多!自己食量太小吃不完啊!!



餐廳在微風信義這種高檔百貨，裝潢設備質感很好是一定要有的，用餐環境也很舒適，請朋友吃飯、商業聚餐也很合適。



這天晚上7:30來用餐的時候剛好是餐廳客滿狀態，所以最好是先訂位，不用久候，桌位數也不少有四人桌及六人桌，兩個人用餐空間算大也很舒適。



多人聚餐也有六人桌，如果預計用餐的菜色較多，六人桌比較放得下。



商業聚餐也有小包廂的選擇，有兩個包廂，用完餐要離開拍到的空景，這個包廂可以容納十個人，另外一個包廂剛好有客人就沒拍攝了。



朋友說這個餐廳用的餐具感覺很高級，餐具是瓷的那個筷子也是瓷的用起來有點怕怕的，真的很怕打破!



菜單的選擇很多，套餐已經有包含一隻雞鍋物、蔬菜盤、風味餐點、肉類料理、主食、飲料等，多人的話直接選套餐很方便，這天我們選了一個雙人套餐，朋友覺得份量很多很超值。



另外還有餐廳主打的海鮮桶，當初也是看到這個浮誇的海鮮桶被吸引而來。所以我們也點了一個魚片桶及蛤蠣桶。



這邊也有燒酒與啤酒的燒啤組合，五杯才350元，多人的話可以喝看看。



點完餐後首先送上來的是小菜盤，韓式小菜有四樣，本來以為只能吃一次沒想到是可以無限續的，本來韓式小菜我最愛的應該泡菜，但這家的拌豆芽菜很好吃，很涮嘴，多吃了好幾口。



接著上來的就是一隻雞鍋物，雙人套餐的是半隻雞，湯底雞肉是使用未滿45天的春雞熬煮，湯頭沸騰後，服務人員會協助將雞肉剪成小塊方便食用，湯底裡面也有馬鈴薯、杏鮑菇等食材。



雞肉吃起來很鮮嫩，尤其是這個小雞腿，湯頭還沒加入其他配料的時候原味甘甜，沒想到我喝了兩三碗!



雞肉單吃比較單調，沾這個特製醬料，吃起來甘甜甘甜的，現在回想還是非常的好吃。如果有生辣椒更好(當時怎麼沒詢問><")



套餐中有附兩支韓式魚板，不用燙太久就可以拿起來吃了，韓式魚板沾上特製醬料吃起來很有一秒到韓國的感覺。



服務人員送上海鮮桶的時候真的是有嚇到，蛤蠣跟魚片分量真的很浮誇，雖然份量超多但在這高級的百貨公司裡，價位卻很實在，澎拜魚片ˋ只要488元，澎拜蛤蠣桶660元，我覺得這份量根本是四個人以上才吃得完。





蛤蠣超級新鮮，每一顆都很飽滿，也都還在呼吸!活跳跳的，蛤蠣加入湯底後，讓湯頭變得更加鮮甜好喝。份量真的很多我們後來很努力地吃了半桶，還自己把開水加進去!沒想到湯還是一樣的好喝。



澎拜魚片桶的份量也是很多，原本看朋友已經放入五六片魚片在鍋裡，我還問朋友說我們魚都吃完了吧，他說沒有呀!還有很多呀!我站起來一看!我們只吃了三分之一啦!真的飽到不行。



蔬菜盤是雙人套餐裡附的，他們選用的是有機的小農蔬菜，蔬菜看起來也都很新鮮，種類也很多，有高麗菜、小白菜，各種菇類等。入鍋煮完吃起來都很甘甜好吃。



韓式辣炒牛五花是套餐裡面附的，生菜也可以續一次，生菜翠綠新鮮上面附的大蒜跟青陽辣椒搭配起來很好吃，辣炒牛五肉吃的到肉質的Q彈，香辣夠勁可以包著生菜一起吃清爽解膩。因為當天吃太飽沒吃完，外帶回家隔天吃這個辣炒牛五花格外下飯。



主食的部分我們覺得白飯太單調就加價168元選了這個韓式海苔飯球玉米火腿口味。沒想到份量也是很多有五個。一上來朋友一直說這個長得很可愛，飯糰吃起來的口感很清爽沒有過度的調味。吃的到火腿淡淡的香味，是一道會令人想再吃料理。



風味餐點我們選了韓式蜂蜜炸雞，套餐份量真的很多，朋友說要把這道當甜點吃。我個人覺得炸雞的外皮香酥好吃，但是我個人不愛吃太甜的，所以上面裹了很多的蜂蜜醬太香甜了一點比較沒有那麼喜歡，但朋友說把這道當作飯後甜點吃會變得很好吃，沒錯那個炸年糕沾蜂蜜吃真的蠻好吃的。



韓式炸醬麵，真的很韓耶!就是韓國人搬家要吃的那個黑黑的炸醬麵，上面還有一顆煎蛋，炸醬拌開後我們分食一起吃，麵體是比較細的拉麵，麵體吃起來很Q彈。炒過的黑豆醬吃起來很甘甜又有肉末的鹹香味道，佐用小黃瓜一起吃不膩口。



飲料我們喝玉米鬚茶這杯玉米鬚茶很濃厚的玉米味道，搭配蜂蜜炸雞一起吃玉米的香氣順口好喝。



總結:韓吃一隻雞的湯頭煮到最後還是一樣甘甜好喝，回家也不會覺得口渴，其實如果兩位用餐，點雙人套餐不到兩千元，餐點的的份量很多，飽足感十足，算是CP值很高，建議多人一起吃才能吃到更多的菜色，餐廳又位於微風信義用餐環境舒適，服務人員也很有禮貌，是吃韓式料理的好地方。



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韓吃一隻雞 微風信義店

02-27230778

台北市忠孝東路五段68號微風信義4樓

餐廳訂位:https://reurl.cc/rrWxKO

營業時間

週日～週三 11:00～14:30 / 17:30～21:30

（最後收客19:30）

週四～週六 11:00～14:30 / 17:30～22:00

（最後收客20:00）