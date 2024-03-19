湖口的朋友們，星巴克終於要開了！

湖口竹笪（ㄉㄚˊ）門市3/16即將開幕！小米整理好開幕優惠給大家參考唷。

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👉星巴克湖口竹笪門市位置及停車方式

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星巴克湖口竹笪門市位於中山路上，開車的朋友可以在附近找停車位，或把車停在中正七街的停車場。

門市地址：新竹縣湖口鄉中山路一段601號

門市電話：03-5905958

👉開幕優惠

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★2024/03/16(六)~ 03/31(日)

■活動一：

憑當日單筆消費滿$800元發票，即可獲得星巴克摺疊餐墊乙個。當日單筆消費滿$2000元發票，即可獲得星巴克托特包乙個。

註:

1.2024/3/22(五)、3/27(三)當日不參加本活動。

2.贈品依門市現貨為主，不累贈，恕不挑款，數量有限贈完為止。

3.紙本飲料券銷售恕不適用門市消費滿額贈活動。

4.單筆發票僅限兌換乙個門檻贈品，如遇全公司滿額贈活動，僅能擇一門檻兌換。

■活動二：

活動期間單筆購買$1350紙本飲料券或單筆購買$675飲料劵二本，即可獲得不銹鋼餐具乙組。

註:

1.商/贈品以門市實際數量為準，售/送完為止。

2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.本活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

4.購買紙本飲料券如需申請退貨，請提供飲料券、贈品及原購買憑證，與星巴克顧客服務中心聯繫並依規定辦理退款手續，若憑證遺失恕無法進行退款，請特別留意。購買票券時如有獲贈贈品需一併退回星巴克顧客服務中心，贈品需為全新完整未使用狀態，若贈品已使用無法返還或逾期時，返還金額需扣除贈品價值(好友分享券120元+贈品金額)，如扣除相關費用後返還金額為負項時，將無法提供退款。

■活動三：

凡原價點購兩杯相同口味/容量皆一致的氮氣冷萃咖啡系列飲料，可享第二杯半價優惠。

註:

1.單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。

★2024/03/16(六)~ 03/20(三)

■活動一：

凡於星巴克湖口竹笪門市打卡”Meet Me @Starbucks-湖口竹笪”並上傳FB、IG成功，即享點購兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

註:

1.單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

■活動二：

凡原價點購新鮮現烤系列三個，即可贈限定品項乙個。

註:贈品需現場同時領取，依各門市實際數量為準，活動不適用於外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

注意事項：

1.以上活動僅限湖口竹笪門市使用。

2.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

3.凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

(圖文取自星巴克官方網站)

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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