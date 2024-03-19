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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市中壢區王記現煎麥餅紅豆餅｜這價格停在二十年前吧！？車輪餅三個竟然只要十元！

桃園市中壢區王記現煎麥餅紅豆餅｜這價格停在二十年前吧！？車輪餅三個竟然只要十元！

2024-03-19 13:30:04 大手牽小手。玩樂趣 人氣：150
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：1108篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：王記現煎麥餅紅豆餅
place桃園市中壢區建國路58號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢美食推薦這家王記現煎麥餅紅豆餅，中壢有車輪餅3個10元！？剛知道的時候真的不太相信，現在一個十元的車輪餅都快找不到了，怎麼可能有3個10元的車輪餅啦！王記現煎麥餅紅豆餅在中壢也算是歷史悠久的老店了，更難得的是多年以來價格一直沒變都是車輪餅3個10元，老闆到底賺什麼啦XD

王記現煎麥餅紅豆餅｜交通方式、停車資訊

王記現煎麥餅紅豆餅就位在桃園縣中壢市建國路上中平商圈內，距離中壢火車站也很近，遠遠的就看到不少人在排隊

王記現煎麥餅紅豆餅｜紅豆餅三個十元

車輪餅夭壽便宜！三個10元有夠誇張，一般車輪餅一個至少也要10元，雖然三個十元，但車輪餅也沒很小，口味有紅豆、奶油、芋頭、菜脯，開了兩個烤爐做都快來不及賣

等了一段時間終於拿到了，三個10元真的誇張，剛做好的車輪餅有夠香，三個10元超佛心！

尺寸稍微小一點點，外皮吃起來相當酥脆，而且有濃郁的奶香氣，今天買的是紅豆、奶油、菜脯，內線放的也不小氣耶，原本以為沒什麼料，沒想到還挺多的，紅豆還可以吃到顆粒感，奶油不甜膩，菜脯表現稍差，畢竟尺寸小，菜脯存在感就比較低，有鹹味沒香味，下次還是買甜口味就好

車輪餅三個只要十元老實說真的沒有什麼好挑惕的，換算下來一顆3元多，個頭不大全口味都來一顆也不容易吃膩，而且我超愛王家的餅皮，很酥脆香氣也夠，下回有機會來中壢中平商圈，強烈建議來王記現煎麥餅紅豆餅嘗鮮吧

 

王記現煎麥餅紅豆餅

地址：桃園縣中壢市建國路58號

營業時間：上午10點～晚上6點（賣完收攤售完為止）

 

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