有愛吃鬼的好朋友真的好處不少，
朋友跟我說在西門町裡竟然還可以喝的到10元的手搖飲，
我還以為朋友是不是看錯了，
直到我們到了門口真的讓人大吃一驚，
還以為時間暫停到我小時候了，
這家兼職賣飲料的應該是唱片行，
竟然有賣10元的紅茶、綠茶、烏龍茶，
其他的手搖飲最多也只要50元而已，
這麼令人感動的價格怎麼不讓人立馬來買好幾杯！
內容目錄
▲ 店家的位置就在天天利對面的巷子裡
▲ 人氣NO.1的鳳梨冰茶也才35元
▲ 店內還是有賣唱片之類的，
旁邊也有歌星或音樂相關的產品，
這真是我小時候的回憶，
喜歡音樂喜歡音樂周邊的還是可以來逛逛喔～
九五樂府 菜單價格
▲ MENU(拍攝於2024/1/12僅供參考)，
一切還是以店家現場為主喔～
▲ 手泡茶也才20元還有其他飲料也不會超過50元，
這價格真的停滯在我小時候～
九五樂府 餐點推薦
▲ 鳳梨檸檬茶35元
酸酸甜甜的鳳梨檸檬茶真的非常解渴，
他們做的真的很像我小時候泡沫紅茶的味道，
非常古早味非常好喝，
大推阿！
九五樂府 店家資訊
九五樂府
官方網站：https://www.95music.com
粉絲專頁：https://www.facebook.com/95music.tw/
營業時間：12:00–21:30(週一公休)
店家電話：02 23122251
店家地址：108台北市萬華區漢口街二段20巷11號
本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/95music-tw/