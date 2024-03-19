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台北市萬華區【 十元紅茶 】在2024年的台北市西門町裡竟然還有10元的紅茶、綠茶、烏龍茶可以喝的到，這樣的價格怎麼不讓

2024-03-19 13:30:06 艾斯 人氣：110
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窩客好文

艾斯

發表篇數：314篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：九五樂府
place台北市萬華區漢口街二段20巷11號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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寫文章 回報歇業

有愛吃鬼的好朋友真的好處不少，
朋友跟我說在西門町裡竟然還可以喝的到10元的手搖飲，
我還以為朋友是不是看錯了，
直到我們到了門口真的讓人大吃一驚，
還以為時間暫停到我小時候了，
這家兼職賣飲料的應該是唱片行，
竟然有賣10元的紅茶、綠茶、烏龍茶，
其他的手搖飲最多也只要50元而已，
這麼令人感動的價格怎麼不讓人立馬來買好幾杯！

 

內容目錄

▲ 店家的位置就在天天利對面的巷子裡

▲ 人氣NO.1的鳳梨冰茶也才35元

▲ 店內還是有賣唱片之類的，
旁邊也有歌星或音樂相關的產品，
這真是我小時候的回憶，
喜歡音樂喜歡音樂周邊的還是可以來逛逛喔～

 

九五樂府 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2024/1/12僅供參考)，
一切還是以店家現場為主喔～

▲ 手泡茶也才20元還有其他飲料也不會超過50元，
這價格真的停滯在我小時候～

 

九五樂府 餐點推薦

鳳梨檸檬茶35元
酸酸甜甜的鳳梨檸檬茶真的非常解渴，
他們做的真的很像我小時候泡沫紅茶的味道，
非常古早味非常好喝，
大推阿！

 

九五樂府 店家資訊

九五樂府
官方網站：https://www.95music.com
粉絲專頁：https://www.facebook.com/95music.tw/
營業時間：12:00–21:30(週一公休)​
店家電話：02 23122251
店家地址：108台北市萬華區漢口街二段20巷11號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/95music-tw/

 

 

 

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