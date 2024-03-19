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▲ 店家的位置就在天天利對面的巷子裡

▲ 人氣NO.1的鳳梨冰茶也才35元

▲ 店內還是有賣唱片之類的，

旁邊也有歌星或音樂相關的產品，

這真是我小時候的回憶，

喜歡音樂喜歡音樂周邊的還是可以來逛逛喔～

九五樂府 菜單價格

▲ MENU(拍攝於2024/1/12僅供參考)，

一切還是以店家現場為主喔～

▲ 手泡茶也才20元還有其他飲料也不會超過50元，

這價格真的停滯在我小時候～

九五樂府 餐點推薦

▲ 鳳梨檸檬茶35元

酸酸甜甜的鳳梨檸檬茶真的非常解渴，

他們做的真的很像我小時候泡沫紅茶的味道，

非常古早味非常好喝，

大推阿！

九五樂府 店家資訊

九五樂府

官方網站：https://www.95music.com

粉絲專頁：https://www.facebook.com/95music.tw/

營業時間：12:00–21:30(週一公休)​

店家電話：02 23122251

店家地址：108台北市萬華區漢口街二段20巷11號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/95music-tw/