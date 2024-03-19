喜歡吃火鍋的朋友這間位在台北林森公園旁的特色鍋物《功殿特級火鍋》一定要收藏起來，有別於其他的火鍋店，這間『功殿』占地相當大近千坪的用餐空間裡，結合了工業風、網美風以及龐克元素在其中，開業不到一年在Google評論就累積超過1500則的評論，分數高達4.9顆星，也就是說來過『功殿』的客人幾乎都是5星最高的評價。來這吃火鍋不只可以用優惠的價格吃到頂級的肉品海鮮，而且每人只要450元起，就可以無限量享受35種以上的蔬食、附餐、飲料冰淇淋，還有大家都很愛的和牛滷肉飯也是隨你吃到飽，這樣優秀鍋物趕快訂位品嚐吧。

功殿特級火鍋～交通方式如何去？

《功殿特級火鍋》的位置在台北中山區新生北路二段上，整間餐廳的佔地非常大，經過很難不多看幾眼。附近最近的捷運是松江南京站，從捷運出口步行約15分鐘可以抵達。

如果是開車前往《功殿特級火鍋》旁邊的林森公園有地下停車場，平日相當好停車如果是假日可能要提早出發比較好。吃完火鍋也可以來這公園散散步，環境相當不錯。

功殿特級火鍋～Google評論

《功殿特級火鍋》的網路評價相當高，在多達1500則的評論中幾乎清一色是5顆星的滿分，除了稱讚食材水準高，餐廳環境氛圍還有自助吧菜色種類多元都是能夠維持高分的原因，這也讓我更放心帶全家一起來用餐。

功殿特級火鍋～室內環境

整間餐廳的座位區主要以四人、六人、八人桌為主。餐廳的風格主要以工業風結合龐克粗獷的感覺再融入中式燈籠與霓虹燈的元素在其中，相當有獨特性也跟一般的火鍋店設計有很大的不同。

另外也有半開放式的包廂，整體的座位選擇性相當多。

如果是團體用餐另外也有30人、60人包廂可以選擇，也能提供企業公司包場，近千坪的用餐空間真的可以說是佔地空間最廣、座位最多的台北火鍋餐廳。

一到用餐時間即使是平日白天這樣大的用餐空間也將近要客滿，生意真的相當好。

功殿特級火鍋～菜單

這個是我們全家點的六人海陸套餐，這個是以肉類搭配海鮮一起，另外也有六人的和牛套餐可以選擇，這個愛吃肉的不要錯過。其他也有不少個人套餐或是單點項目可以挑選，可以點（線上菜單）參考。

功殿特級火鍋～自助吧區

前面有提到美人的基本低消是450元，除了吃到頂級的海陸食材外，還能夠無限享受他們的自助吧真的相當過癮。

除了火鍋料外還有附餐跟多樣的蔬菜，如果喜歡吃麻辣鴨血旁邊就可以直接夾。食材補貨很快品項多食材也處理得很不錯。

想吃什麼配料就自己夾，光是食材就多達35種。

先拿一些，吃完再拿以不要浪費為原則。

他們的和牛滷肉飯不管你餓不餓都一定要來上一碗，真的好好吃。涮嘴的和牛油香氣配上粒粒分明的米飯在嘴裡越咬越香，真的是一碗不過癮，但只能怪自己的胃不爭氣容不下其他的澱粉。

除了和牛滷肉飯另外還有白飯、泡麵、烏龍麵等附餐的選項，醬料也是自己搭配。

旁邊的飲料區也很豐富，冷飲有可樂、雪碧、芬達，也有提供咖啡機跟HERSHEY’S的巧克力冰沙機，也有日式綠茶跟各式花茶可以選擇。

功殿特級火鍋～六人海陸套餐

沒多久的時間我們的海陸六人套餐就要上桌了，這排場未免也太浮誇了，一人竟然搬不上桌。

這就是六人海陸套餐的全貌，光是看到這裡就覺得有點飽了。

不只海鮮厲害這套餐的肉品也是很講究，平均每人不到2000元的價位真的是很超值，這些都還不包含附餐跟自助吧的東西。

海鮮部分有極品龍蝦、日本生食級S大干貝、無毒大草蝦、無毒小草蝦、南美野生白蝦、九州小鮑魚、台灣鯛魚片、日本霸王根島蝦。

澳洲嫩肩牛、美國PRIME翼板牛

美國PRIME翼板牛、美國PRIME無骨牛小排

松阪豚、梅花豚

麻辣湯底(+90元)、胡椒豬肚湯底(+90元)

龍蝦的表現也是很有亮點，龍蝦肉緊實整塊肉甜度高又有彈性，相當好吃。

頂級日本A5和牛熊本頭刀（1199元/6盎司、1599元/9盎司）

喜歡吃和牛的朋友，功殿的和牛表現相當亮眼，像這天我們加點的日本A5和牛熊本頭刀就讓大家念念不忘。

看看這油花，真的是美到不行。

只要在滾鍋裡涮3-5秒就可以起鍋品嚐了。這漂亮的粉紅色才是最好吃的熟度，千萬不要煮過頭不然就浪費了。

在功殿吃海鮮真的可以很過癮，品項種類多新鮮度又高，就算痛風也甘願。

來功殿吃火鍋只要你是當月壽星，除了幫你唱生日快樂歌外還招待你一個浮誇的肉蛋糕。

托壽星朋友的福，我們又有更多肉肉可以吃了。

最後就用泰式冰淇淋為這餐海陸饗宴畫上最好的句點。這天點的是他們最頂級的六人鍋物，海陸兩項的食材表現都相當亮眼，不論是想要吃日本和牛還是頂級海鮮，在這都沒有問題。再加上無限享用的自助吧，從配菜到附餐應有盡有，在餐點部分也完全不馬虎，即使是蔬菜也處理得很到位，難怪網路評價可以在不到一年的時間累積那麼多死忠粉絲，強烈推薦給喜愛吃鍋的大家，有機會一定要來試試看。

功殿特級火鍋～餐廳資訊

延伸閱讀