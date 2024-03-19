羅東美食推薦這家張秀雄米苔目，之前是在羅東夜市舊址那邊吃，後來發現他不見了，一開始以為他倒了，原來不是，是搬到現在的新址，然後掛上了招牌，雖然很小一個．．．．但重點不在招牌大小，就算搬家，老顧客還是很死忠的跟隨到底！

張秀雄米苔目｜交通方式＆停車資訊

張秀雄現在新地址搬到附近的天津路，環境變得比較乾淨、寬敞，同樣沒有明顯招牌的，張秀雄不管內用或外帶通通都要排隊

張秀雄米苔目價目表｜菜單

等排到你的時候服務生就會幫你安排位置，順便點餐，價目表如下，要注意一下，假日要一次點足，不給你加點

張秀雄米苔目價目表｜推薦必點

米苔目會放進煮黑拔切的高湯裡川燙，應該是用大骨湯頭，值得一提的是米苔目湯喝完可以再加，把碗拿給阿姨說要加湯就會幫你加了

張秀雄米苔目的湯米苔目感覺很不錯耶，湯頭是清甜的大骨湯，而且米苔目是用燙黑白切湯煮的，很是入味，米苔目配料也簡單，油蔥、芹菜末，吃之前撒點胡椒，米苔目的口感比較軟，且滑溜，就算牙口不好的老人家也很順口吃，簡簡單單就很美味呢

粉腸，也有人叫它粉泵，粉腸應該算是平價兩極的食物，我個人倒是滿喜歡的，一層薄膜灌進調味好的粉漿與碎肉，吃起來軟軟綿綿的，加點調料，很開胃呢

拍一下隔壁大哥點的拼盤，有粉泵、粉肝跟豬五花，這樣90元，大哥說來這裡一定要這樣吃才會爽

張秀雄米苔目用餐的環境雖然不怎麼樣，但人氣還是很火呢，如果是假日建議避開用餐時間不用排那麼久，也可以跟三五好友一起來，多切幾種小菜分著吃也很不錯唷！

張秀雄米苔目

地址：宜蘭縣羅東鎮天津路5-9號

電話： 03 954 7533

營業時間：05:00-13:30

店家/景點資訊

店家名稱：張秀雄米苔目

所在地址：臺灣宜蘭縣羅東鎮天津路5-9號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 05:00-13:30

店家電話：03 954 7533

評價：★★★★★

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