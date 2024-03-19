南投埔里的景點、美食真的超級多，光是二日遊也絕對是玩不完、吃不完！而最近在台14線上鄰近愛蘭交流道又多了一個絕美的打卡景點【藍色城堡x茱諾法式甜點】，以前經過總覺得蓋了這麼美的城堡都一直閒置著，超級可惜！但現在終於能打開城堡的門一探裏頭到底有多美囉！

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【藍色城堡-交通位置】

藍色城堡X茱諾法式甜點位在台14線上，鄰近愛蘭交流道、元首館，而一旁就是埔里遊客中心，下愛蘭交流道開往埔里或日月潭的路上絕對都會經過，開車前來的朋友，一旁設有免費停車場可停放愛車。

【藍色城堡-室內裝潢】

走進藍色城堡內，映入眼簾的是超歐風的室內裝潢，且室內空間設計規劃的很寬敞，用餐座位區有分室內以及戶外。點餐統一都在櫃台區點餐，先點餐在入座，櫥窗內的甜點有超多款可以選擇喔！

用餐的座位區，每一區都不一樣，每一區都好美，所使用的家具都超有質感，而這天蔬果姐妹就選擇了要坐在樓梯口旁的沙發區，玉米姊姊還說如果家裡能有這麼美的沙發不知道有多好！！聽了這句話的我跟榜哥都對她說自己賺錢買！

戶外也有用餐區，但這天天氣沒有很好，所以沒有人選擇戶外。

因為目前是試營運階段，所以二樓尚未整頓完畢，但可以看到基本的雛型，也能打開陽台的門走到陽台拍照及上洗手間。

【藍色城堡-菜單/低消】

藍色城堡X茱諾法式甜點的餐點選擇有咖啡、紅茶、氣泡飲料、手工麵包、早午餐拼盤、法式精緻甜點等，每人的低消為100元，僅收現金但用餐時間沒有太多的限制。而用餐完畢須將餐具、垃圾等自行放置到回收區！

【藍色城堡-餐點】

簡單分享我們這天來這點選的餐點。

●美式咖啡(冰)

●百香果氣泡水

●草莓千層

●草莓蛋糕

【藍色城堡-周邊景點】

來到藍色城堡X茱諾法式甜點休憩完，當然也能到一旁的埔里遊客中心拍照打卡或是到元首館走走，而藍色城堡X茱諾法式甜點距離埔里市區也不算遠，到埔里市區的果丘in、埔里酒廠、寶湖宮天地堂地母廟或是到日月潭走跳也都是不錯的安排。

【藍色城堡-整體評價】

目前屬於試營業階段的藍色城堡X茱諾法式甜點，提供了絕美的歐風城堡的環境給大家拍照打卡，也供應了好吃又精緻的法式甜點等餐點且每人的低消僅需100元，用餐時間無任何限制！

期待日後的藍色城堡旅宿的到來，大家若有來埔里、日月潭遊玩，一定要把藍色城堡X茱諾法式甜點列入在行程中，來這沒拍好拍滿可千萬不要離開，這裡真的太美拍了！

【藍色城堡-店家資訊】