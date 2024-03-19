說到小吃店
最有魅力的點就是平民的價格
以及樸實又美味的料理
現在資訊發達的年代
造就了許多小吃名店
但還是有些許的隱藏版小吃店
還是鮮少人知
因此，布咕先生今天要跟大家介紹一家
新生北路二段巷弄裡的小吃店
隱藏在巷弄裡的超便宜美食！
油飯絕對必點
看到菜單的價格我有點嚇一跳
所有的餐點都超便宜
油飯25元，肝連湯30元
這個價格現在已經很難看到了
其它餐點的價格也非常的便宜
店家的室內座位
有攤位前面的單人座
也有室內的座位
就看你喜歡坐哪一邊
上面還淋有肉燥
這樣子25元
真的非常可以~
油飯吃起來非常的香
滿滿的香料味
就算單吃也不會覺得單調
搭配上面的肉皮一起吃
味道十分充足
甚至加甜辣醬
會更美味
這碗肝連湯也只要30元
也是超級便宜
裡面的肝連量也是超多的
老闆真的是佛心來的~
東西不止便宜
而且真材實料
不會因為便宜所以份量就比較少
或是沒什麼料
這麼好的店家
我的再訪率一定是100%
千萬別錯過的隱藏版小吃店
營業時間：早上05:30~13:30 週日公休
地址：10491台北市中山區新生北路二段127巷11號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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