說到小吃店

最有魅力的點就是平民的價格

以及樸實又美味的料理

現在資訊發達的年代

造就了許多小吃名店

但還是有些許的隱藏版小吃店

還是鮮少人知

因此，布咕先生今天要跟大家介紹一家

新生北路二段巷弄裡的小吃店

錦子油飯

隱藏在巷弄裡的超便宜美食！

油飯絕對必點

錦子油飯 目錄

錦子油飯 菜單

錦子油飯 店內環境

錦子油飯 推薦餐點

錦子油飯 評價

錦子油飯 影片介紹

錦子油飯 店家資訊

錦子油飯菜單

看到菜單的價格我有點嚇一跳

所有的餐點都超便宜

油飯25元，肝連湯30元

這個價格現在已經很難看到了

其它餐點的價格也非常的便宜

錦子油飯店內環境

店家的室內座位

有攤位前面的單人座

也有室內的座位

就看你喜歡坐哪一邊

油飯 25元

上面還淋有肉燥

這樣子25元

真的非常可以~

油飯吃起來非常的香

滿滿的香料味

就算單吃也不會覺得單調

搭配上面的肉皮一起吃

味道十分充足

甚至加甜辣醬

會更美味

這碗肝連湯也只要30元

也是超級便宜

裡面的肝連量也是超多的

真的不得不說

老闆真的是佛心來的~

東西不止便宜

而且真材實料

不會因為便宜所以份量就比較少

或是沒什麼料

這麼好的店家

我的再訪率一定是100%

千萬別錯過的隱藏版小吃店

錦子油飯 影片介紹

台北旅遊，美食、小吃、餐廳、吃到飽-懶人包

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店名：錦子油飯

營業時間：早上05:30~13:30 週日公休

地址：10491台北市中山區新生北路二段127巷11號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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