按個讚支持D&W黑白雙搭

臺北流行音樂中心常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》，充滿懷舊又具有歷史教育意義的展覽，從50年代、60年代、70年代到現在的流行音樂都介紹的超完整，還有許多可以互動的區域，附設導覽機真的很貼心，不用操作全程用感應的介紹，戴耳機手插口袋就可以爽逛的台北雨備景點！

北流常設展票價

作為臺北市的第一個行政法人流行音樂園區，這樣的價格其實算有一點貴，地處偏遠而且還有一個重點

停車費不能折抵！

票價算是滿貴的喔～

優待票NT$ 320 起

適合對象:學生、戶籍於臺北市南港、內湖區居民，現場須出示證件。本券不分平假日、於展期結束前均可使用。

全票NT$ 350 起

適合對象:一般觀眾。本券不分平假日、於展期結束前均可使用。

超強隨到隨聽導覽機

但是足足有三層樓可以逛

而且還有附導覽機

導覽機不需要操作，隨著你踏入的區域會自動撥放內容，你只需要戴著耳機就可以好好地逛了

從售票亭踏入展區前，會經過一片卡式錄音帶牆

可以在上面找看看自己記憶中歌手的卡帶喔！真的很懷念耶～

而且在這邊拍照有一種復古感，好酷～

置物區

接下來就準備搭電梯進入六樓展區入口

這邊有置物區會先讓你置物，只要帶著隨身物品好好地逛，一定可以收穫滿滿

六樓一進場就有導覽員會告訴你應該要注意的事項

以及裡面禁止錄影但是可以拍照，講解完就可以進場了

音樂大事記

最開始就告訴你台灣的音樂歷史，這個歷史真的很酷

他不僅僅是告訴你台灣每個歷史節點的代表音樂作品，還告訴你台灣的歷史跟政治背景

讓你可以知道為什麼這個時代會流行這些歌曲

什麼時間解嚴、又為什麼會有228紀念日、白色恐怖、這些歌曲都有自己的故事

甚至還代表著台灣民主進步的歷史進程，真的很有意思

可以一個一個細看！

沒想到自己可以經歷這些大事記，光看這個就有一點點感動

接下來就會踏入台北歷史代表的圓環

耳機中撥放著以前懷舊的歌曲，小小的圓環模型中，居然在車道中投影著牛車、人行的樣子

真的很用心，而且這個圓環可以說是老一輩記憶中最熱鬧的發展時期

看到一定會感動萬分的！

復古電視機

下一個展區又是不同風格！

這個是六七年級生小時候的回憶了！

大大厚重的電視機，在賣電視的櫥窗裡

聽六年級的Dong爸媽說，以前想看電視但是家裡沒錢買，都會在這種賣電視的店面，站在外面看電視

看著電視裡面有著這種復古畫面，真的好懷舊

裡面居然還撥放著五燈獎的節目

還有張惠妹年輕時候上五燈獎節目的得獎畫面哀！

外面有著台北戲院的復古售票亭

也是很好拍～拍到爽

戲院內撥放著的

是古早以前的電影，還有木板的電影座椅

完整復刻！

時光隧道火車

步出戲院，沒想到！

裡面居然是火車！

窗戶裡面有很多很多的回憶畫面，耳機撥放著一首又一首印象深刻的歌曲，好多都是好久好久沒聽到的歌

一種很懷念的心情，讓人覺得很值得回味，很感動的情緒一直衝上來

接下來～

我們就到了廣播的年代了！

民歌歌謠開始湧入耳機，一直到七年級熟悉的音樂開始出現，五月天等等的開始跑出來

動線設計很不錯

即使上下樓的樓梯，也可以有這些很大的拍照牆

唱片的誕生

張學友、五月天、王菲等知名歌手的唱片出現了！

這個超大張小虎隊海報我真的超愛！

小時候我都聽小虎隊的歌耶～

一步一步越靠近現代

甚至還有伍佰老師的鯊魚頭套，有夠可愛

hiphop嘻哈世代

接下來，就步入了嘻哈世代

比較接近近代的音樂態度出現了

逛完之後，就會到一個數位演唱會的區域

這邊要先歸還導覽耳機，裡面是不可以拍照也不可以攝影的喔～

裡面是一個超大的空間，360立體投影了藝人的演唱會

我們今天剛好是hebe

裡面鏡頭角度幾乎就是在藝人的身旁，有夠近距離！

外面則是很多可以拍照的地方

整個就是儲存空間殺手，拍到手軟阿！

總體來說，北流常設展是一個超級好逛的台北展覽，在安排台北旅遊景點的時候，很適合當作雨備景點，如果假日旅遊的話也可以來這邊唷！真的很不錯的展覽推薦！

店家/景點資訊

店家名稱：臺北流行音樂中心 文化館

所在地址：11561臺灣台北市南港區忠孝東路七段99號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 10:00-18:00

店家電話：02 2788 6620

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀