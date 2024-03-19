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日本爆紅日本餅乾伴手禮推薦・東京必買NY起司奶油脆餅NewYork Perfect Cheese

2024-03-19 13:50:04 北極熊x迷你竹 人氣：110
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窩客好文

北極熊x迷你竹

發表篇數：143篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

去年第一次吃到NY起司奶油脆餅驚為天人，雖然價格也是驚為天人，但美味令人難忘，沒想到上個月朋友剛從日本回來，分了珍貴的一盒給我當生日禮物，對愛吃鬼來說真是非常感動又實在的禮物。

以前很常拿到日本伴手禮是白色戀人或香蕉蛋糕，後來是牛奶起司工房的起司夾心餅乾（現在台灣就買得到：微風南山美食東京牛奶起司工場Tokyo Milk Cheese Factory），近期不只是去日本搶而是連團購也很夯的就是「NewYork Perfect Cheese 起司奶油脆餅」了！

NY起司奶油脆餅的金色與黑色包裝真是質感度滿分，這是8個一盒的包裝，每個NY起司奶油脆餅都獨立包裝也有分割，日本價格有格友分享是1,296日圓，台灣代購價格高低落差不小，可能單個平均6～70元左右。

NY起司奶油脆餅的餅乾部分，是加了起司做成的很薄很酥貓舌頭餅乾，凹起來的形狀兩邊填入白巧克力、鮮奶油和起司餡料，不同層次起司奶香風味會在嘴裡融化融合，微甜帶微鹹的風味令人著迷。

仔細看NY起司奶油脆餅的兩側整塊起司下方的餡料，其實還有添加杏仁碎，入口後有微微的堅果香味，讓整體風味增添滋味，有畫龍點睛的效果。

NewYork Perfect Cheese 東京車站店｜地址、電話營業時間

地址：東京都千代田區丸之内1丁目9−1〔Google Map〕
電話：080-1600-0411
營業時間：08:00～22:00

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