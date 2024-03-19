連續 6 年蟬聯米其林指南必比登推薦的「雙月食品社」，是台北必吃美食，不管是哪一家分店，只要一開門營業就開始大排長龍，用餐時間一位難求，候位等個一小時是家常便飯。所以雖然我對雙月最有名的燉雞湯慕名已久，但礙於不耐久候，所以一直緣慳一面。

沒想到日前逛了一趟好事多，竟讓我的好夢成真，因為「雙月食品社」人氣最旺的《阿甘剝皮辣椒雞湯》，竟然獨家在好市多上架販售了！

既然可以免除排隊之苦，就能品嚐到夢寐以求的《阿甘剝皮辣椒雞湯》，當然毫不猶豫，立馬買一盒回家享用囉。

《阿甘剝皮辣椒雞湯》的包裝設計得極有質感，綠底燙金字，加上拍得極為誘人的實物照，光看照片就叫人垂涎三尺。

打開紙盒，裡面有兩組＂冷凍雞湯包+剝皮辣椒包＂，放入冷凍櫃可以保存 18 個月之久。我們今天打算中午先吃一包，另一包冰起來，改天再和女兒一起享用。

問題是我和老婆有兩個人，合吃一份《阿甘剝皮辣椒雞湯》似乎有點不夠？不過這個問題難不倒聰明的老婆。她早就查出「雙月食品社」另一款店內必點經典招牌《愛恨椒芝麵》，也在「全家便利商店」上市，所以我們從好事多回家的路上，已經順道買了兩包。煮一包麵，加一份雞湯，再切盤水果，就是一頓豐盛的米其林大餐了！

【註】《愛恨椒芝麵》在全家行動購 https://lihi2.com/6Kj9A 也買得到哦。

在我們家，煮飯這種小事當然不能麻煩老婆大人，但是我的廚藝說實在只比白痴級好一點。不過，這一點都不妨礙我變出一桌米其林大餐，因為包裝紙盒上清清楚楚的印出調理方法，只要照圖操作，味道絕對跟現場吃，一模模一樣樣。

首先，第一步當然是解凍。至於解凍的方法，相信大家的廚藝都比我高明，不用我來班門弄斧。

解凍後找個夠大的鍋子，剪開包裝，倒入雞湯，可以看到《阿甘剝皮辣椒雞湯》真材實料，用的全是嚴選台灣土雞腿肉切塊。

接著轉大火煮，直到沸騰。( 注意照片右上角，火力旋鈕轉到 Max 的檔位 )

因為瑞士 HOTPAN 休閒鍋的鍋蓋是不透明的，所以我必須打開鍋蓋，才能確定是否已經煮沸；若是你用的是透明鍋蓋，那就不用多此一舉。

沸騰後，轉小火 ( 注意照片右上角，火力旋鈕轉到 Min 的檔位 ) ，繼續煮 5-10 分鐘。

小火續煮的時間可以自行拿捏，我都是跟著感覺走，哈哈~

煮好之後，當然就是盛碗啦！如果你跟我一樣，想重現「雙月食品社」店裡內用時，雞腿肉滿出來的浮誇感，可以用另一個鍋燙一些青菜來襯底。我記得店內用的是高山高麗菜，但這次我用的是大陸妹。

切記！！！不要把菜放在雞湯裡一起煮，以免稀釋雞湯的味道，這點很重要！偷偷告訴你，「雙月食品社」店內就是採用＂湯肉分離煮法＂，才能維持珍貴雞湯的純粹好滋味。

盛碗的最後步驟，加入完全解凍的剝皮辣椒，一道米其林大菜就完成了！如大家所見，雞湯包裡也有一些剝皮辣椒，所以這一碗裡有兩種不同口感的剝皮辣椒哦。

在煮雞湯的同時，為了節省時間，我用另一個小鍋來煮《愛恨椒芝麵》。

一樣是先研讀調理方法，這點很重要，因為每一種麵的特性不同，除非是很有經驗的大師等級，否則先看說明總是有益無害。

首先在鍋內加入約 1000CC 的水，還好我有這個懶人專用鍋，鍋內有刻度，省了用量杯量水的麻煩。

剪開包裝後，發現有一塊麵，一包芝麻醬，一包椒麻醬。

開大火，將水煮沸。

水沸後，放入麵塊，輕輕撥開，持續攪拌，避免黏鍋底。

《雙月愛恨椒芝麵》選用的是南僑中式勁麵，在滾水煮 10 秒，即可撈起盛盤。

接下來倒入芝麻醬。

再倒入辣麻醬。

用筷子將醬拌勻，讓每一根麵條都均勻裹上醬汁。

灑些蔥花，再灑點辣椒粉，一道色香味俱全的《愛恨椒芝麵》，就可以上桌了！

雙月匠心祕製的剝皮辣椒，原來就在雞湯裡的久煮不爛，甘甜的微辣溶入雞湯，讓雞湯鮮度加倍，爽口回甘不油膩。最後加入，未經煮過的的剝皮辣椒，辣度更高也更脆口，喜辣的朋友一定會很愛。台灣土雞腿肉肉質 Q 彈鮮甜，肉汁豐富，我最愛的是雞皮沒有多餘脂肪，吃起來沒有雞腥味。



不過，最厲害的是歷經燙、燉、燜三步驟，費時長達 8 小時以上的厚工雞湯，入口香甜的滋味，十分開胃；尾韻帶著溫和微辣，在喉頭停留良久，令人回味無窮！

《愛恨椒芝麵》是雙月店內的必點招牌，沒想到這麼簡單就能在家完美重現店內現煮的美味，美味 Q 彈的麵條，搭配雙月特調的獨家拌醬，椒麻香、芝麻醇，層次豐富的口味，讓我一吃就愛上！

兩道米其林必比登美食，不用半小時就完成，加兩張桌墊和漂亮的餐具，儀式感就出來了，在家也有米其林餐廳的氛圍。

連續六年獲得台北米其林必比登推薦的「雙月食品社」，果然不是浪得虛名！做出來的冷凍《阿甘剝皮辣椒雞湯》和《愛恨椒芝麵》，讓消費者在家就能方便又快速得烹調出米其林等級的美食，重現店內現煮的美味。

可惜，目前在好事多上架的只有《阿甘剝皮辣椒雞湯》，想同時吃到《愛恨椒芝麵》，得多跑一個地方，多花許多時間。難怪最近大批網友敲碗，希望好市多能趕快販售《愛恨交織麵》，不管是常溫乾拌麵或冷凍乾拌麵通通都要，讓大家可以一次購足雞湯和拌麵，在家輕鬆享用「雙月食品社」的米其林必比登美食。

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