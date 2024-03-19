是否曾聽說過一家專賣可以喝湯的義大利麵的餐廳？在桃園非常夯的的義匠義式湯麵，

近來在板橋新埔捷運站附近開設分店有一段時間。

Ruby每天下班經過時，總能看見店內座無虛席，激起了Ruby對美食的好奇心。

終於有機會來品嚐這間店的美味佳餚了。

開放式的廚房，總能聞到師傅們烹調菜餚時濃郁的義式香氣，

讓正在挑選菜單的Ruby更加飢腸轆轆。

義匠義式湯麵位於陽明店的座位約有20個，

無論是獨自品嚐、約會或聚餐，都非常適合。

店內是自助服務，提供了白開水、醬料、衛生紙及餐具等，目前更有學生限定優惠，

持有效學生證或穿著校服前來消費，即可免費加麵一份。

用餐時間為60分鐘，但由於常客滿座，店內座位有限，

也請大家讓其他顧客也能品嚐到這道美味的義式湯麵喔。

義匠義式湯麵的店內裝潢溫馨，牆上有許多富有文藝氣息的文字藝術，

Ruby真的很喜愛這樣的風格。

菜單上提供了奶油白醬、番茄紅醬、奶油青醬、

墨魚汁、泰式酸辣或是咖哩奶油等口味，

也有一些小品菜色、甜點的布丁、奶酪和飲品，若食量較大或想享受更豐盛的口味，

還可另外加購喜愛的配料，或選擇套餐A、B、C。

菜單不定期推出新品，每日供應口味都不同，辣度也都貼心的標註。

當天Ruby用餐時，提供了三種口味，看到限量供應的新品，Ruby自然要嚐鮮一番囉。

野菇雞肉義式湯麵 $199

搭配【特餐B+119 鮮奶布丁+飲品任選】

冰釀柚香水果茶$70、純粹鮮奶布丁 $75

因朋友愛吃魚肉，加點一份魚片+30，增添了些許海鮮風味，使得這碗湯麵更加豐富多彩。

但Ruby要告訴大家，還沒有加點這一碗麵份量就非常足夠吃喔。

野菇雞肉義式湯麵的配料也相當豐富，

包括玉米筍、貝殼麵、馬鈴薯丁、洋蔥、番茄丁、香菇和雞肉，

這碗義式湯麵十分適合喜歡蔬食類的朋友。

熱騰騰的湯麵上桌真的是令人垂涎欲滴，滿滿的配料，

湯底散發出濃郁的鮮香，令人胃口大開。

湯麵中的義大利麵彈牙有嚼勁，與湯汁完美地融合在一起，讓人回味無窮。

還參了一些貝殼麵在裡面，

增添了整碗麵豐富的口感。

義式煙花女風味 海派 $319

搭配【套餐C $159 鮮奶布丁+奶酪+飲品任選】

冰釀洛神酸梅飲$70、世界好吃焦糖奶酪$50

海派就是海鮮的量會再多一點，有小魚丸、魚片、蛤蜊、蝦子和雞肉。

其獨特的風味征服了Ruby的味蕾，湯頭帶一點微辣的口感，

豐富多彩的海鮮配料和新鮮的蔬菜(玉米筍、洋蔥、馬鈴薯丁)，

讓每一口都帶來濃郁的義式風味，

這限量的口味真的是令人難以忘懷。

蝦子都非常新鮮好剝，

還很貼心給了一個盤子，要讓客人可以裝蝦殼。

胡麻洋蔥燻鮭 $79

鮭魚煙燻的香氣十足，淋上了胡麻醬與洋蔥拌在一起。

每一口都吃的到鮭魚肉質細膩鮮嫩，胡麻和洋蔥的香氣十分突出，

給人一種美妙的口感體驗。

金莎醬甜玉米 $49

以濃郁的金莎醬搭配玉米的甜脆口感為特色。

每一口都充滿了金莎醬的香甜，搭配玉米的爽脆，

甜甜的滋味，這道菜小朋友肯定會喜歡。

冰釀洛神酸梅飲、冰釀柚香水果茶$70

這兩款飲品喝起來口感清爽怡人，而柚子的酸甜與水果的香氣很搭，口感清新香甜，

兩種飲料與義式湯麵的風味都非常地搭。 也有可樂、雪碧、紅茶、奶茶可選擇喔。

純粹鮮奶布丁$75

鮮奶的口感濃郁香甜，每一口都充滿了鮮奶的濃郁滋味。

布丁的質地非常細膩滑潤，入口即化，

這布丁好吃到Ruby又買了兩個回家分享給家人。

世界好吃焦糖奶酪$50

濃郁的奶香和濕潤的口感，奶酪淋上焦糖，

帶來了一種極致的味覺享受。

每一口都散發出誘人的香甜滋味，讓人難以忘記，

品名取名世界好吃真的是實至名歸。

Ruby用餐後覺得，義匠義式湯麵能把義大利麵做的這麼獨特口味，

做成湯品的義大利麵也毫無違和感，無論是味道、口感

還是營養均衡都值得推薦和品嚐，下次一定會再來品嚐他們的其他餐點的美食。

【店家資訊】

👉義匠義式湯麵-板橋陽明店

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🏠新北市板橋區陽明街32號

☎️02 2256 6032

⏰AM11:30~PM14:30 / PM17:00~PM21:00





此篇文章為店家邀請，文章內容為自身感受

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

回訪率⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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