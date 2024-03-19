泰鄉食坊

地址:114台北市內湖區麗山街348巷14號1樓

電話:0226271886

營業時間:11:30–14:00、17:30–20:30

<正文開始>

哈摟大家

今天要來和大家分享一間厲害的泰國料理

泰鄉食坊

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這間店位於麗山街的巷弄內

可是生意超好 桌桌客滿

環境簡單 不失泰國風味

豐盛的自助吧

<菜單>

<上菜瞜>

雖然人很多

但是上菜不會很久

大概等個10分菜就都上齊了

蝦醬高麗菜

好久沒吃蝦醬

蔬菜脆甜 簡單開胃

涼拌海鮮

最愛涼拌海鮮

他們家是以花枝量給的很多

花枝新鮮脆口

最特別的是它裡面菜竟然給了花生豆芽

超大根超特別

海鮮豆腐煲

看到這個滿滿海鮮和豆腐就滿足

而且用的是雞蛋豆腐

好香濃好吃

大薄片

大薄片也是特別之一

豬五花切的薄薄的

淋上獨有的醬汁

喜歡

月亮蝦餅

各位客官逆看看阿

這個蝦餅有沒有超超厚阿

月亮蝦餅又厚 皮也脆

裡面的蝦量也不少

超推

椒麻雞

椒麻雞也是 超必點之一

皮酥 肉質還保有彈性

淋醬也是令人驚艷 辣得剛剛好

香酥檸檬魚

香酥檸檬魚 魚嫩皮脆脆的

醬汁酸甜開胃

香茅海鮮南薑湯

香茅和南薑都是很特別的香料

天冷一碗剛剛好

自助吧

甜點

飯後當然 少不了甜點拉

冰淇淋也是泰式口味

特別也滿好吃的

<來個小總結>

真的超愛這間平價料理又用心的泰料

重點是竟然有自助吧 超滿足

<資訊欄>

泰鄉食坊

地址:114台北市內湖區麗山街348巷14號1樓

電話:0226271886

營業時間:11:30–14:00、17:30–20:30

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