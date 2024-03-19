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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市內湖區[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮蝦餅/餐點平價口味地道/白飯飲料甜點吃飽飽/餐點美味又好食/附菜單

台北市內湖區[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮蝦餅/餐點平價口味地道/白飯飲料甜點吃飽飽/餐點美味又好食/附菜單

2024-03-19 15:06:35 阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚 人氣：115
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窩客好文

阿蕊仔～無時無刻都很餓的吃貨一枚

發表篇數：288篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：泰鄉食坊
phone02 -8797 1959
place台北市內湖區114麗山街348巷14號1樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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泰鄉食坊

地址:114台北市內湖區麗山街348巷14號1樓

電話:0226271886

營業時間:11:30–14:00、17:30–20:30

<正文開始>

哈摟大家[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

今天要來和大家分享一間厲害的泰國料理

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這間店位於麗山街的巷弄內

可是生意超好 桌桌客滿[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

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環境簡單 不失泰國風味[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

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豐盛的自助吧

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<菜單>

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<上菜瞜>

雖然人很多[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮 

但是上菜不會很久 

大概等個10分菜就都上齊了[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

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好久沒吃蝦醬

蔬菜脆甜 簡單開胃[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮涼拌海鮮

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最愛涼拌海鮮

他們家是以花枝量給的很多[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

花枝新鮮脆口[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

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最特別的是它裡面菜竟然給了花生豆芽

超大根超特別[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮海鮮豆腐煲

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看到這個滿滿海鮮和豆腐就滿足[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

而且用的是雞蛋豆腐

好香濃好吃[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮大薄片

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大薄片也是特別之一

豬五花切的薄薄的

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淋上獨有的醬汁[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

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各位客官逆看看阿[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

這個蝦餅有沒有超超厚阿[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

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月亮蝦餅又厚 皮也脆

裡面的蝦量也不少[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

超推[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮椒麻雞

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椒麻雞也是[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮超必點之一

皮酥 肉質還保有彈性

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淋醬也是令人驚艷 辣得剛剛好[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮香酥檸檬魚

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香酥檸檬魚 魚嫩皮脆脆的

醬汁酸甜開胃[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮香茅海鮮南薑湯

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香茅和南薑都是很特別的香料[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

天冷一碗剛剛好[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

 

[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮自助吧

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[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮甜點

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飯後當然[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮少不了甜點拉

冰淇淋也是泰式口味

特別也滿好吃的[台北泰式]內湖區港墘站「泰鄉食坊」超大塊又厚實的滿滿蝦月亮

<來個小總結>

真的超愛這間平價料理又用心的泰料

重點是竟然有自助吧 超滿足

 

<資訊欄>

泰鄉食坊

地址:114台北市內湖區麗山街348巷14號1樓

電話:0226271886

營業時間:11:30–14:00、17:30–20:30

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