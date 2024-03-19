



現代人注重養生，因此蔬食素食已成為飲食新風潮．這間位於台北市行松江路上的親食砌蔬食Café，深得當地人的喜愛. 也跳脫了我對素食（清淡/沒變化）的刻板印象！

店內的每一道料理都創意十足．餐點口感別俱風味，CP值相當高的蔬食咖啡廳．菜色有義大利麵／披薩／燉飯／沙拉／甜點／飲品等~許多都是老闆娘親自手工製作的．外面吃不到，美味程度一點都不輸給葷食．就連無肉不歡的我．也覺得無比美味～



店家就在捷運行天宮站３號出口附近，步行約４分鐘即可到達．地點相當好找，交通很方便．是聚餐最佳首選！

我喜歡他的裝潢風格. 帶出舒適悠閒氛圍，門口運用大片的玻璃窗來增加室內的通透感，來到這裡用餐感受到輕鬆愉快的用餐體驗～









用餐座位主要以２～４人為主，從一般座位到舒適的沙發區都有．大家可以自行選擇！

每個用餐區風格都很別緻，看得出老闆在裝潢佈置上很是用心～













自助區

店內不收取10%服務費

需要餐盤／餐具／飲用水／調味料都要自取唷～













親食砌蔬食Café 菜單menu

餐點選擇十分多元．店家將創意異國料理以素食料理重新詮釋，創造出一道道色香味俱全的蔬食佳餚．不只能滿足素食者的味蕾，就連平日很少吃素食料理的客人，也是來過一次就愛上. 成為主顧！

每人低消一份餐點（不加收一成服務費），所有料理均不含植物五辛／蛋奶素．全素餐點會在菜單中特別註明











彩虹莊園

首先上桌的是多彩繽紛的彩虹莊園披薩，以甜椒／櫛瓜／生菜做 結合. 口感更是美味

披薩與彩蔬的清新口感形成和諧的對比，令人一試難忘. 不僅是素食者的首選，也是喜愛披薩的人士必嚐之選！









打拋酸辣義大利麵 （全素）

由主廚發揮的創意義大利麵，將泰式和義式料理結合. 蹦出酸辣口感

醬汁包覆著義大利麵相當涮嘴~讓人一口接著一口吃不停









再配上炸物蔬食，入口後帶出鮮甜香嫩．增加了餐食中的營養和豐富．，









黃金豆腐凱薩沙拉 （奶素／全素）





這是一道清爽中帶點飽足感的創意料理， 以新鮮生菜與黃金豆腐做組合，淋上帶有水果果香的醬汁做豐富點綴～

層層香脆口感，整體味道味道簡單清爽無負擔，消暑又開胃！









他們家的黃金豆腐，口感酥脆綿密又軟嫩，吃過後會令人回味無窮！





印度咖哩食蔬燉飯（奶／全素）

營養滿分又濃郁順口的印度咖哩食蔬燉飯，味道鮮美豐富．蠻好吃的！

印度咖哩醬是特別選用印度黃咖哩進行料理和多種香料做結合．香濃中帶有微辣口感，層次挺豐富的！









燉飯上的各種炸食蔬．有茄子／杏鮑菇／南瓜／秋葵／金針菇等～口感軟嫩厚實．酥脆不油膩．吃完這盤超有飽足感的．份量很實在！





地中海鄉村烤食蔬

以各種口感爽脆的烤蔬菜，搭配初榨橄欖油進行烘烤再佐以香料．上桌後香氣十足．每一樣食材（四季豆／番茄／櫛瓜／紫高麗菜／蘆筍／杏鮑菇／香菇）都吃的出天然食材最真實的美味．沒有過度的調味，很是鮮甜！讚！









可以單吃也可以搭配口感軟Ｑ單純的歐式麵包一起食用．每一口都有著滿滿的幸福感！





芝士濃醬焗筆管麵 （奶素）

喜愛香濃口感的朋友，一定要點這道！

外層是焦脆的焗烤．裡層是超牽絲的香濃筆管麵，份量很實在！









每一口都吃的到蔬菜．每根筆管麵都均勻裹上奶油白醬．收汁做的非常好．香濃滑順吃多了也不膩口！





黑糖鮮奶茶

黑糖鮮奶茶我個人很推薦．口感無比香醇．不會淡淡的．散發出濃郁的黑糖香氣，可同時感受到茶香與奶香．我喜歡這味道！









蜂蜜蘋果紅茶

蜜香紅茶的底蘊很厚實，蘋果丁帶有輕盈的果香．杯中的蘋果丁與茶香有著多層次風味. 有著自然水果甜酸.和蜂蜜的甘醇~









琥珀色茶湯中散發淡雅蘋果香氣，口感圓潤輕甜． 每一口都喝的到自然水果甜酸．不苦澀且天然回甘．用料上挺實在的！





焦糖瑪奇朵

這杯口感多層次的咖啡．可同時品嘗到濃縮咖啡／牛奶／香草和焦糖等不同風味，整體風味顯得圓潤與濃厚．喜歡醇雅風味的朋友一定會喜歡！





套餐可以６０元加購炸物或甜點．於是我們點了三樣手工甜點



豆腐花酪／嫩仙草凍／茉莉花草凍

豆腐花酪是豆花與奶酪口感的創意結合．吃的到豆香和奶香，口感綿密Q彈，很不錯！

嫩仙草凍和茉莉花草凍口感Q彈，清爽滑嫩，低熱量且富有飽足感，這三樣甜點都是天然清爽又健康！









親食砌蔬食Café的獨創與巧思．讓每位顧客都感受的到蔬食料理的美味．每一道料理融合了各樣的風格．不論是素食者還是無肉不歡的朋友．一定要來吃吃看．身為吃貨的我十分推薦這間蔬食餐廳／蔬食咖啡廳！







親食砌蔬食Café



地址：台北市中山區松江路313巷4號1樓



營業時間： 周一～周日11:30～21:00



電話： （02） 2501－6580



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