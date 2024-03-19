七小妞沾醬麻糬是淡水不可錯過的甜點，當日製作的鮮奶麻糬，口感軟中帶Ｑ，質地有咬勁相當彈牙！

老闆娘因為家中排行老七，因此家人都喜歡叫她七小妞，疫情下開啟了斜槓新人生，讓更多人嚐到闆娘的好手藝

裹上不同口味的沾粉，要吃的時候在沾上特調奶蓋醬及脆片，一次一大顆塞入口中，相當滿足～

最近還推出新的黑糖珍珠口味，沾上奶茶沾醬，濕潤的口感，好像在喝珍奶一樣，滋味超有層次感！

不只麻糬好吃，還有紅棗蓮子銀耳羹、龜苓膏桂花蜜、仙草甘茶等飲品及甜品，來淡水吃下午茶點心，來七小妞準沒錯

七小妞沾醬麻糬地點真的太好了，捷運三號出口出來就到，現在有TPASS月票，我搭捷運來買一下麻糬回台北送人，也相當方便~

七小妞沾醬麻糬菜單

一份都有十顆，可以選單一口味，或者綜合5種口味通通有，也有蠻多人選擇雙拼口味~再來杯飲品或甜品，在淡水河畔野餐相當愜意~

七小妞沾醬麻糬資訊

七小妞沾醬麻糬目前只有營運周四~周日4天，建議如果有喜歡的口味，可以先打電話詢問，有時候賣完會提早打烊唷~

鮮奶麻糬

七小妞新鮮製作的麻糬，使用鮮奶做成，拉起來軟中帶Q，延展性相當好，不用擔心黏牙的問題，光看這個質地口水就流個不停！

老闆巧手捏成一顆顆泡泡的圓球，麻糬白白胖胖圓滾滾好可愛～在沾裹不同口味的粉末，滾成圓球狀，就可以裝盒上桌了

一顆顆新鮮製作的麻糬，不僅外型相當好看，在口中的滋味也特別驚艷，話不多說我要開動囉！

綜合沾醬麻糬150元（10顆）

這次挑選的綜合沾醬麻糬，５種口味通通吃得到，分別是紫薯、抹茶、可可、豆乳、椰蓉，一份都有兩顆，跟親友SHARE剛剛好~一顆只要15元相當划算！

豆乳沾醬麻糬

第一次聽到豆乳口味，還誤以為是豆腐乳，沒想到是黃豆粉＋牛乳麻糬的意思，我看許多熟客都愛這一味，有點日系的風味，吃起來相當爽口～

抹茶沾醬麻糬

我超喜歡的抹茶這裡也有，抹茶香氣十足，甜度剛剛好，不太愛吃甜食的朋友也會喜歡，這是店內人氣ＮＯ２的口味，推薦抹茶控來嚐嚐～

可可沾醬麻糬

店內第一名就是可可口味，上頭沾滿可可粉，還沒吃就聞到巧克力的香味，帶點可可的苦香，搭配牛奶麻糬，彷彿有種巧克力牛奶的滋味

紫薯沾醬麻糬

紫薯顏色相當鮮豔，不敢吃芋頭地瓜的朋友，也可以接受這個紫薯麻糬的味道，沾上特製奶蓋醬，跟一般的麻糬口感完全不同

椰蓉沾醬麻糬

椰蓉獨特的顆粒感，增添麻糬在口中的豐富度，濕潤的沾醬、一顆顆椰蓉、軟Ｑ的麻糬，宛如在口中上演三重奏，如果再沾上脆片口感更有層次！

七小妞沾醬

不得不誇讚這個沾醬，讓本來就很好吃的麻糬更上一層樓，拿到的時候沾醬冰冰的，裏頭使用奶油、牛乳、奶酪等原物料製作，乳香味特別濃厚～

七小妞脆片

麻糬沾裹了沾醬後，濕潤帶點冰涼，再沾上脆，一大顆塞入口中，又脆又Ｑ，兩種迥異的口感同時在口中，上演精彩的雙人舞蹈！

黑糖珍珠奶茶麻糬 新上市

新登場的黑糖珍珠麻糬，每天限量供應，這次早點來才幸運地吃到，很特別是麻糬使用黑糖口味，沾醬則是奶茶風味，搭配一顆顆飽滿珍珠相當有特色，只有七小妞才吃得到～

黑糖鮮奶麻糬

一顆顆手工現捏的黑糖麻糬，當日製作的鮮奶麻糬加入黑糖，顏色帶點琥珀色，吃起來有股濃厚的黑糖香氣，甜而不膩的滋味吸引超多粉絲

麻糬裹上黃豆粉，飽滿的樣子相當迷人，光吃這個麻糬就超喜歡，不會乾乾的，Ｑ中帶軟口感一百分！

把黑糖珍珠直接倒在麻糬上，黑糖珍珠跟黑糖麻糬同時在口中，雙倍黑糖味道湧現口腔每個角落，珍珠好大顆越嚼越有Ｑ度

再加上特別的奶茶醬，增添麻糬的濕潤度，奶茶的茶韻味很重，完全不會水水的，我相當喜歡，為了這一味我特別搭捷運來淡水找七小妞也值得～

龜苓膏桂花蜜80元

這個超大一盒的龜苓膏，老闆原物料挑選很用心，微微的苦味相當退火，我相當喜歡，Ｑ彈口感相當涮嘴～

淋上桂花蜜後，甜蜜蜜的幸福滋味，綜合掉龜苓膏本身的苦味，甜中帶口的滋味，吃完也不會有沉重負擔，

因為龜苓膏相當費工，雙北現在很少有的地方，少數有賣也要破百元以上才吃得到，這次吃麻糬，意外發現七小妞也有賣，愛吃龜苓膏的朋友快來淡水找七小妞報到！

仙草甘茶60元

老闆嚴選正宗仙草熬煮，仙草甘草的仙草味特別強烈，跟市面上喝到的味道很不相同，相當爽口不會苦澀～

超大一瓶６０元銅板價格就能喝到，來淡水吃很多炸物小吃，搭配七小妞仙草甘茶退退火吧！

紅棗蓮子銀耳羹100元

養生的朋友都知道，銀耳擁有豐富的膳食纖維，是補充身體元素的天然聖品，但熬煮木耳相當費時費工，許多地方都賣超貴，來七小妞花一百元就可以喝得到！

看看這個紅棗蓮子銀耳羹有夠濃郁，銀耳濃稠口感香甜好入口，質地相當滋潤，喝上一大杯補充滿滿的元氣～

七小妞不論麻糬、飲品都一百分，能感受到老闆夫妻的用心，真希望可以天天都營業，愛吃麻糬的朋友來淡水記得來找七小妞報到喔！

七小妞沾醬麻糬 ５大特色

1.純鮮奶口感軟Q的七小妞沾醬麻糬，老闆因為疫情開啟斜槓副業，立刻在淡水打響名號，成為來淡水旅遊必吃的甜點！

2.獨特的特製沾醬，這個奶蓋用奶油、奶酪、鮮奶油製成，冰涼濕潤口感，再沾裹上脆片，讓麻糬口感更豐富、更有層次感

3.頭一次還推薦可以點綜合口味，5種人氣口味一次滿足，紫薯、抹茶、可可、豆乳、椰蓉通通有，新鮮製作香氣十足，不黏牙好消化，一不小心整盒就吃光光

4.飲品甜品也不輸給麻糬！紅棗蓮子銀耳羹補充豐沛膳食纖維、龜苓膏桂花蜜甜中帶苦消火氣、仙草甘茶超純仙草香氣充滿口中！

5.新產品黑糖珍珠奶茶麻糬，選用沾上獨特奶茶口味沾醬，搭配飽滿Q彈大珍珠，超有台灣特色，廣受觀光客的喜愛，趕快來嚐鮮～

💭店家資訊 七小妞沾醬麻糬

🏠地址: 新北市淡水區中正路1號

🚌交通: 捷運淡水站3號出口右邊就到

⏰時間: 週四～周日12:00-20:00（售完打烊）

😪公休: 周一～周三公休

💰消費: 現金、外送平台

💬官網: https://www.instagram.com/qixiao.niu/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406883001

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