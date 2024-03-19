【新竹食記】尖沙咀飲食店

這天，一位在地的竹北人帶我去一間隱藏在竹北市場內的老字號麵店，其實尖沙咀飲食店在網路上不算有名，但在當地可是非常有人氣的小吃攤，還沒到中午常常就賣完了，他們除了粄條麵類外，油豆腐、骨仔肉也深受當地人喜愛，真的是不折不扣的竹北隱藏美食！

開車前往可停三民路184巷停車場。

▲尖沙咀飲食店位在仁義市場東南方的轉角，看到人潮聚集的那攤準沒錯。當天到了現場熱門的骨仔肉已經賣完殘念阿！

▲尖沙咀飲食店菜單：麵類可做湯的和乾的，有五種麵條可選，加大、加貢丸、加蛋各加15元，還有湯類、飯類小菜類，整體價格偏中高。

▲店家有自己封閉的用餐區，有位子可自行入座，人多時需跟不認識的人併桌用餐，用餐環境整體雖然凌亂但算乾淨。

▲付完錢會印出餐點紙放到桌上給店員確認，餐點到齊再將紙丟入回收桶。

▲朋友大推他們家的辣椒醬，小菜來了之後馬上去加了一輪，辣椒醬有單獨販售喜歡可以買一罐回家。

▲筍干 40元：竹筍口感嫩口不乾柴，使用酸菜和鹽巴簡單調味更能吃出食物的原味。

▲豆腐 30元：豆腐淋上了油膏並放入薑絲，建議可加入特製辣醬味道更有層次。

▲意麵(乾) 55元：乾麵配料有肉絲、豆芽、韭菜、香菜是典型的客家風味，醬汁有油蔥的香氣非常入味，意麵麵條軟硬適中非常順口。

▲陽春麵(乾) 55元：陽春麵的麵條是寬扁麵，加入店家特製辣醬後多了辣香感，增色不少！

雞蛋糕短評：市場內的在地小攤，生意非常好，假日常賣到中午就沒了，有多種麵條可選，可做湯麵或乾麵，乾麵醬汁很夠味加入特製辣椒醬後更香，小菜的骨仔肉也是推薦必點。



用餐環境★★☆

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【尖沙咀飲食店美食資訊】

地址：新竹縣竹北市仁義路129號

電話：0930881483

官網：無

營業時間：07:00–12:00 (周一公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：無

刷卡：無

線上預定：ichefpos

外送：



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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