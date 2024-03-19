鹽水美食小吃推薦-羅媽媽黑砂糖剉冰─鹽水冰店推薦，一個50元Get料好實在燒仙草剉冰，現點現挫綿細挫冰、熱呼呼幸福系仙草，加點富咀嚼感的Q彈手工芋圓、地瓜圓，鹽水下午茶推薦│附菜單

目錄索引

1. 關於羅媽媽黑砂糖剉冰

2. 羅媽媽黑砂糖剉冰環境開箱

3. 羅媽媽黑砂糖剉冰餐點分享

3.1 人氣TOP1 燒仙草自選4種料

3.2 人氣TOP2 黑砂糖剉冰自選8種料

4. 消費資訊

4.1 羅媽媽黑砂糖剉冰餐點評價

4.2 羅媽媽黑砂糖剉冰菜單

5. 鹽水美食小吃推薦相關資訊

關於羅媽媽黑砂糖剉冰

「鹽水美食小吃推薦」

「鹽水冰店推薦 x 鹽水下午茶推薦」

羅媽媽黑砂糖剉冰在哪裡？

羅媽媽黑砂糖剉冰位於台南市鹽水區朝琴路110-1號，近鹽水國小、鹽水牛墟，附近有公車站、汽車收費停車場。

羅媽媽黑砂糖剉冰環境 / 餐點特色

「文青風格用餐空間」

「手熬燒仙草 x 自煮配料 x 手工芋圓地瓜圓」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：公車-鹽水國小站 (走路6分鐘)

機車：附近停車空間

汽車：清泉路停車場 (走路4分鐘)

羅媽媽黑砂糖剉冰環境開箱

周邊環境

月初鹽水美食一日遊最後一站，在月津港走走看完花燈後，走路到附近的高評價鹽水美食─羅媽媽黑砂糖剉冰，點招牌黑砂糖剉冰、人氣燒仙草、黑糖珍珠鮮奶嚐嚐。

冰店門口

從月津港親水公園走路不到10分鐘，即抵達位於台南市鹽水區朝琴路110-1號的羅媽媽黑砂糖剉冰。

付款方式

在羅媽媽黑砂糖剉冰內用、外帶均可使用：現金、LinePay付款。

超人氣餐點

第一次走進羅媽媽黑砂糖剉冰的朋友們，可以參考貼心寫在黑板上的放大版超人氣餐點。

自選配料區

每天新鮮準備選擇多樣化的自選配料有：

布丁、綠豆、珍珠、粉條、仙草凍、西米露、黑糖粉粿、地瓜、大豆、湯圓、粉角、蒟蒻、杏仁凍、巧克力米、紅豆、薏仁、愛玉、芋頭、軟花生、硬花生、芋地瓜圓。

手工芋地瓜圓

手工製作的有料手工芋地瓜圓，每天準備的數量有限，建議早點去吃避免撲空。

用餐空間

在乾淨整潔的溫馨空間裡，規劃可現場享用古早味甜品好味的2人桌、4人桌。

窗邊吧檯式座位區

一人用餐不尷尬！

可以選擇在靠近大面落地窗邊設置的吧檯式座位區，享用現點現裝的注入滿滿幸福感的古早味甜品。

4人桌

羅媽媽黑砂糖剉冰餐點分享

這餐點了：

燒仙草自選4種料

黑砂糖剉冰自選8種料

黑糖珍珠鮮奶

人氣TOP1 燒仙草自選4種料

燒仙草自選4種料 小碗 40元

微甜滑順帶有天然清香味的燒仙草，搭配以低甜度芋頭、地瓜；Q彈有嚼勁的芋地瓜圓、黑糖粉粿，可以吃到在熱呼呼、柔膩、滑順的燒仙草中，有口感層次豐富的多樣手工配料，甜度大概介於3~5分糖之間。

人氣TOP2 黑砂糖剉冰自選8種料

黑砂糖剉冰自選8種料 45元

在現點現挫的伯爵奶茶雪花冰旁，堆好堆滿這次選擇的黑糖粉粿、芋地瓜圓、芋頭、軟花生、地瓜、西米露、粉條、粉角 → 上桌！

咀嚼控很推這款，可以一次吃到多樣富嚼感的手工冰品配料。

從黑砂糖剉冰開吃，享受入口即化沁涼中，細膩的黑糖甜香，加上軟Q有嚼勁的黑糖粉粿、芋地瓜圓、西米露、粉條、粉角；鬆軟綿密甜感嘟嘟賀的芋頭、軟花生、地瓜一起吃，好滿足。

消費資訊

用餐日期：2024/02月

付款方式：現金、LinePay

羅媽媽黑砂糖剉冰餐點評價

鹽水美食小吃推薦，參考在Google地圖搜尋鹽水冰店注意到的人氣鹽水小吃─羅媽媽黑砂糖剉冰。

在維持整潔、簡約溫馨的空間裡享用這次點的燒仙草自選4種料、黑砂糖剉冰自選8種料，搭上一杯幸福系人氣飲品-黑糖珍珠鮮奶，以黑砂糖做為主要甜度調整，享受每一口化在嘴裡的溫和甜感，燒仙草、黑砂糖剉冰的靈魂黑糖醬、手工配料完全無地雷，之後有到鹽水走走會想再來吃。

羅媽媽黑砂糖剉冰菜單

鹽水美食小吃推薦-羅媽媽黑砂糖剉冰菜單 (攝於2024/02月)

鹽水美食小吃推薦相關資訊

羅媽媽黑砂糖剉冰

類型：鹽水美食小吃推薦 / 鹽水冰店推薦 / 鹽水下午茶推薦

設施：洗手間

⏰ 營業時間

一~日 10：30~20：30 (周二公休)

📍 地址：台南市鹽水區朝琴路110-1號

📞 電話：0958-263-488

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