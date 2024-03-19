冬日出遊選擇來南台灣避寒真是對了，早上出門的時候還冷吱吱，一到高雄就陽光和煦。



漫步在湖光水色的「左營蓮池潭」畔，佇立在水上的廟宇居然高達20多間，其中最具代表性地標莫過於「龍虎塔」了。

可惜，我們家到了現場才知道「龍虎塔」正在整修中啦～😭



▼想要討個吉利，位於蓮池潭畔的其他廟宇，像是春秋閣的觀音騎龍像也同樣有「龍口進、龍尾出」的消災之意。

▲龍尾出口處連接著蓮池潭中央的「五里亭」，在這裡可以盡收潭上的水色風光，十分愜意。



沿著蓮池潭畔的步道，或是健行在「龜山步道」登頂，由上而下眺望潭景的視野更佳，好走的木棧道就算是長輩來也不吃力。

接著再到附近吃吃喝喝、買個伴手禮，爸爸媽媽都很喜歡像這樣慢步調的小旅行，玩一下午都不累。

▼只是，比起蓮池潭周邊的伴手禮店，我更推薦鄰近左營車站、丹丹漢堡，隱身在住宅區巷弄內的〝實心蛋捲 左營店〞。



台中人想必對這家《實心蛋捲》並不陌生吧，它可是連續2年分別榮獲台中十大伴手禮首獎和金口碑獎的人氣名店，沒想到居然已經南下高雄了。







說來慚愧，住在台中這麼多年，我居然是來高雄玩才終於吃到。

實心蛋捲 左營店

營業時間：10:00～20:00

電話：07 350 3671

住址：高雄市左營區立大路32號

官網：www.trueroll.com.tw

粉專：www.facebook.com/trueroll.tw

《實心蛋捲》在高雄有鳳山、左營兩家分店，店內空間非常寬敞舒適。



▼試吃區提供了他們家的全部產品和口味，更貼心地備有紅玉紅茶和咖啡可以配著喝，好讓顧客依照自己喜好搭配出合心意的伴手禮。

伴手禮的內容物可以自行搭配，外盒樣式還可以自行選擇，聽起來好像很理所當然，實際上很多伴手禮品牌就算是加價也沒辦法自己選。

▼《實心蛋捲》的伴手禮組合非常多，店員推薦了幾款他們家的人氣禮盒。



我就很喜歡實心曲奇和實心蛋捲搭配的「經典輕奢禮盒」，這裡面的「實心曲奇」共有厚奶原味、濃郁可可、綜合3種，任誰都會選擇「兩種口味、一次擁有」吧！





經典輕奢禮盒

實心曲奇單盒*1 + 實心蛋捲單盒*2

▲和一般的純奶香餅乾不同，原味的醇厚奶香吃起來還帶了點鹹香，味道上更增添口感。



醇厚奶香融入濃郁可可，苦甜尾韻吃起來香而不膩，再加上「鬆、綿、化」的口感，一入口就是滿滿幸福感。

店員說，「實心曲奇」的原料單純、不含防腐劑，吃起來的口感之所以酥鬆，其關鍵就在於 拌入了打發6000次的空氣奶油，非常「厚工」。



看似平平無奇的曲奇，背後的美味關鍵可真不簡單。

▲▼他們家的蛋捲有「新世代粹蛋捲」和「實心蛋捲」兩種，哪一種是招牌不用我多說了吧！



不過，耶加我其實並不太喜歡有餡蛋捲，通常都會太甜，但「實心蛋捲」的花生和芝麻口味，吃起來是既濃郁而不甜膩。

而且，它的蛋捲餅皮口感薄脆，不像外面很多有餡蛋捲，為了使餅皮不被濕潤內餡影響口感，都製作地非常厚實。



▲▼不喜歡吃甜食的話，「實心蛋捲」也有肉鬆和金沙鹹蛋的鹹口味可以選擇，我個人大推鹹蛋黃口味！





鹹香鹹香的口感實在是太讚啦，大愛～😍

▼接下來這款「捲藏台中之美雙蛋捲禮盒」可說是安全牌的送禮推薦，畢竟沒有人會不喜歡吃蛋捲的吧！



無論是喜歡空心還是有餡蛋捲都能夠滿足，就算是買來自己吃，臨時有客人上門也很適合拿來招待。

捲藏台中之美雙蛋捲禮盒

新世代粹蛋捲單盒*1 + 實心蛋捲單盒*2





「實心蛋捲」共有四種口味，剛剛的「經典輕奢禮盒」我選了花生和金沙鹹蛋，這一盒就直接是芝麻和肉鬆口味。



▼他們家的芝麻餡同樣灌得滿滿的，吃起來不甜膩也不苦，超愛～🥰

▲肉鬆蛋捲吃起來很香，就是口感偏乾了些，可以搭配他們家的咖啡或紅玉紅茶一起吃。



▼嚴選CAS洗選蛋、100%紐西蘭奶粉、特級麵粉製作的「新世代粹蛋捲」，和「實心蛋捲」一樣都是小尺寸，一口一個超方便，好喜歡這樣的小蛋捲～

本來我還想說粹蛋捲明明有原味、芝麻、蜂蜜、巧克力4種口味，爸爸媽媽為什麼偏偏選「原味」。



▲一入口才知道，真正美味的蛋捲就算是原味，就算沒有內餡加分，濃郁蛋香和酥脆口感也可以好好吃。

▲根本就是下午茶組合的「典雅茶韻禮盒」，喜歡喝茶的人可千萬別錯過。



紅玉紅茶搭配的是空心粹蛋捲，原味粹蛋捲就很好吃了，更別說是加了蜂蜜點綴的「厚香蜂蜜」，吃起來並不是清甜，而是融入烘焙香的濃醇蜜香，在我們家更搶手~



典雅茶韻禮盒



紅玉紅茶單盒*1 + 新世代粹蛋捲單盒*1

▼三角立體茶包包裝的台茶18號，將其放入杯中注入熱水，靜置3~5分鐘以後即可飲用。



其口感溫醇順口，這讓本來就是紅茶控的我超喜歡，無論是搭配粹蛋捲，亦或是實心曲奇和實心蛋捲都不錯。



除了熱泡方式以外，也可以將茶包放入有蓋容器，倒進冷水靜置冰箱2~3小時即可飲用，不需要等上一天了。

《實心蛋捲》的真材實料和美味一入口就知道，不過我也很喜歡他們家的大方，能夠挑選自己喜歡的、送最合心意的伴手禮更重要。



▼他們家不只注重品質和口感，採用真空或獨立封膜設計包裝，也非常在意地球環保。

粹蛋捲盒身皆使用可回收材質，至各門市回收空盒還享有每盒10點的回饋耶！



意外發現好吃的《實心蛋捲》，讓這趟南下避寒的家庭小旅行更充實了，一不小心就拎回滿滿三大袋伴手禮了~🤣

《實心蛋捲》除了在台中高雄的實體門市，還有提供線上官網可以採購，滿2500元即享免運，逢年過節的過年禮盒、中秋禮盒就在這包辦了啦！

門市資訊｜營業時間10:00-20:00

實心蛋捲 永春總店

台中市南屯區永春東路1348號

實心蛋捲 北屯旗艦店

台中市北屯區旱溪西路三段266、268號

實心蛋捲 鳳山門市

高雄市鳳山區過勇路186、188號

實心蛋捲 左營門市

高雄市左營區立大路32號



品牌資訊｜客服專線04-23822178



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＊本文與實心蛋捲合作，為實際開箱心得

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