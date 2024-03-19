這幾個月胖達因為寶可夢手游的關係~常常在休假之餘跑到大佳河濱公園抓寶!!

大佳河濱公園著實一個非常令人放鬆可以好好散步、充電的地方~

每每假日來都有超多親子在這邊玩耍~一享天倫之樂。

而胖達今天也要來分享一下~

來到這裡總會拜訪的一家貨櫃型的咖啡廳~~~~「Amal Café」!

Amal Café

Amal Café的本業其實是「奧莫爾遊艇」~是以經營遊艇相關的產業喔!

店內除了有美食為主的MENU之外~也有奧莫爾遊艇相關的故事與服務介紹的冊子~!

甚至大佳碼頭也都在其租賃底下~可以提供給駕駛遊艇來的旅客停靠喔!

*大佳碼頭~還可以遠眺圓山大飯店~!

Amal Café 絕佳美景

大佳河濱公園~依傍在基隆河旁，擁著廣闊的綠地與碧藍的天空，

讓想好好坐著享受當下美景抑或是累了~想找一個地方小憩，

Amal Café總是讓我們這些旅行者得以駐留。

想一覽綠地~這邊有開放式的四人座位置，

而由上而下俯瞰基隆河的美景與眺望天空~那貨櫃屋的頂層絕對是首選啦!

Amal Café 菜單

雖然是景觀型的咖啡廳，不過餐點種類也非常多!咖啡除了常見的美式、拿鐵等~

甚至連各式手沖也都有提供喔!點心的部分則有炸物、蛋糕、氣泡飲等~

最後居然還有酒精飲品，超適合於在晚中陪襯著這一縷黃燈下的氣氛中暢飲chill一下。

最後胖達點了~「氣泡美式」、「雞塊薯條搭配松露及塔塔醬」、

「原味磅蛋糕+奶蓋」、「五穀雜糧吐司-蛋沙拉」。

Amal Café 餐點

胖達在餐點送來之前~便先行一步上到了貨櫃屋的上層，

一眼望去真的是心曠神怡，心情美上不少，可惜今天天氣欠佳，少了一點晴朗的日光。

很快的餐點就送上來啦~那胖達也來分享一下~這邊的餐點拉~!

美式氣泡飲

加入了氣泡水的美式，口感上的層次更加豐富，除了原本帶有酸苦感，氣泡感也躍然於舌尖。

五穀雜糧吐司-蛋沙拉

五穀雜糧吐司外層很酥、內層鬆軟，且上面的蛋沙拉有混入糊椒添加香味~味道豐富不膩口。

原味磅蛋糕+奶蓋

奶蓋吃著有帶一個微鹹的優格滋味，入口帶有一絲濕潤口感～

與磅蛋糕一起入口，讓原本比較乾的磅蛋糕，變的非常順口。

雞塊薯條搭配松露及塔塔醬

薯條、雞塊都非常酥脆且沒什麼油耗味～～讓人吃起的感受也不會太油。

塔塔醬入口絲滑且帶有洋蔥的辛香。松露醬其特殊的風味~搭配薯條來吃別有一番新鮮體驗。

過去總以為在景觀地吃到的餐點多半是差強人意，

不過Amal Café提供的咖啡~餐點等其實都還不錯，

搭配美不勝收的景觀~真的是值回票價啦~怪不得胖達每次來總要坐上個半天

最後最後當天居然還有一幕令胖達超驚喜的畫面!!

臨走前~居然來了一個超美的夕陽!這一瞬間~真的是無價!!

我想~這裡總是這麼美~才令胖達一來再來~。

Amal Café 相關資訊

Amal Café在一個非常適合闔家休憩的地方，

也分享給常去大佳河濱公園的朋友~

或者想要去美景竟收眼底~放鬆的大家拉~

下面就是Amal Café的相關資訊~~~

店名: Amal Café

地址: 台北市中山區大佳河濱公園

電話: 0910-175-915

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