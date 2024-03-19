台中知名精品奶茶『 BLIKE 』

總店為台中公益店,二店新竹金山店

年初在台北開了第三家分店(台北延吉店)

每家分店極具特色

台中總店以南法莊園為設計風格

店面以木門、綠色植栽搭配白色牆面

充滿異國浪漫氛圍

木門為造景,無法開啟,請從兩側進入

木門的後方為座位區

店內空間分為三區: 外帶點餐區、品茶體驗區、用餐座位區

小昭點餐後,人潮就湧現

點餐人員很熱心解說茶的特色,及請我們試喝分號拿鐵

品茶體驗區 (巷子內那側)

現場有販售禮盒,愛喝茶的朋友可以參考

用餐座位區

巷子內後側還有可拍照地方,

但是一直有年輕妹妹在拍照,只好就簡單拍一張代表

MENU

珍珠、茶凍、雙料加料不加價,這點很超值👍

2~3月 季節限定︱分號拿鐵系列

系列有分號拿鐵、破折號拿鐵、引號拿鐵 3款

分號拿鐵-採用斯里蘭卡西南部 新維塔納坎德莊園 ( New Vithanakande Estate ) 的茶葉

風味:蜂蜜/水果/黑巧克力

破折號拿鐵-分號拿鐵+波本香草籽

風味:香草/可可

引號拿鐵- 分號拿鐵+牙買加藍山咖啡凍

風味:蜂蜜/水果/黑巧克力/焦糖/烤花生

凡購買分號拿鐵系列乙杯,即贈送獨家特製提袋及抽獎券

這紙袋有質感~加分

外帶3杯~分號拿鐵、儂拿鐵、典藏綠洲

拿到飲品後,大家可以拍拍網美照

儂 拿鐵~80元

經典奶茶有 旨拿鐵 儂拿鐵 璽拿鐵 3款

小昭選擇儂拿鐵,屬於3款中較濃郁風味

喝起來帶點可可及堅果香的尾韻

珍珠Q彈不會太甜,整體OK

分號拿鐵~120元

基底茶嚴選斯里蘭卡莊園茶葉,此款僅占斯里蘭卡茶葉總量的1%

使用基底好茶,讓這杯奶茶即使添加了鮮奶,

還能喝得出一股淡淡果香,

整體口感屬於清薄不厚重的珍奶

分號拿鐵系列嚴選優質基底茶

店家還霸氣提供加料免費服務

愛喝茶或珍奶的朋友們

可以把握在 2/1~3/31 期間去品嘗BLIKE限定飲品唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記 (2021年7月新成立)~

《 店家資訊》

• BLIKE 奶茶專門~台中公益店

• 官網

• FB

• (04) 2301 1680

• 10:00~21:00

• 台中市西區公益路93號





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