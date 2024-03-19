為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定 分號拿鐵系列》

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定 分號拿鐵系列》

2024-03-19 23:43:13 Chaoerh小昭 人氣：108
share
窩客好文

Chaoerh小昭

發表篇數：69篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：BLIKE奶茶專門
place台中市西區公益路93號93號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

台中知名精品奶茶 BLIKE 

總店為台中公益店,二店新竹金山店

年初在台北開了第三家分店(台北延吉店)

每家分店極具特色

台中總店以南法莊園為設計風格

店面以木門、綠色植栽搭配白色牆面

充滿異國浪漫氛圍

 

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

木門為造景,無法開啟,請從兩側進入

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

木門的後方為座位區

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

店內空間分為三區: 外帶點餐區、品茶體驗區、用餐座位區

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

小昭點餐後,人潮就湧現

點餐人員很熱心解說茶的特色,及請我們試喝分號拿鐵

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

品茶體驗區 (巷子內那側)

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

現場有販售禮盒,愛喝茶的朋友可以參考

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

用餐座位區

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

巷子內後側還有可拍照地方,

但是一直有年輕妹妹在拍照,只好就簡單拍一張代表

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

MENU 

珍珠、茶凍、雙料加料不加價,這點很超值👍

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

2~3月 季節限定︱分號拿鐵系列

系列有分號拿鐵、破折號拿鐵、引號拿鐵 3款

  • 分號拿鐵-採用斯里蘭卡西南部新維塔納坎德莊園(New Vithanakande Estate )的茶葉

                   風味:蜂蜜/水果/黑巧克力

  • 破折號拿鐵-分號拿鐵+波本香草籽

                   風味:香草/可可

  • 引號拿鐵- 分號拿鐵+牙買加藍山咖啡凍

                   風味:蜂蜜/水果/黑巧克力/焦糖/烤花生

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

凡購買分號拿鐵系列乙杯,即贈送獨家特製提袋及抽獎券

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

這紙袋有質感~加分

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

外帶3杯~分號拿鐵、儂拿鐵、典藏綠洲

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

拿到飲品後,大家可以拍拍網美照

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

  儂 拿鐵~80元 

經典奶茶有 旨拿鐵 儂拿鐵 璽拿鐵 3款

小昭選擇儂拿鐵,屬於3款中較濃郁風味

喝起來帶點可可及堅果香的尾韻

珍珠Q彈不會太甜,整體OK

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

 分號拿鐵~120元

基底茶嚴選斯里蘭卡莊園茶葉,此款僅占斯里蘭卡茶葉總量的1%

使用基底好茶,讓這杯奶茶即使添加了鮮奶,

還能喝得出一股淡淡果香,

整體口感屬於清薄不厚重的珍奶

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定

 

分號拿鐵系列嚴選優質基底茶

店家還霸氣提供加料免費服務

愛喝茶或珍奶的朋友們

可以把握在 2/1~3/31 期間去品嘗BLIKE限定飲品唷~

 

台中-BLIKE奶茶專門~台中公益店《 精品奶茶︱季節限定 ,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《 店家資訊》 
•  BLIKE 奶茶專門~台中公益店
•   官網   
•   FB
•   (04) 2301 1680
•  10:00~21:00
•  台中市西區公益路93號



檢視較大的地圖

 

延伸閱讀:

台中-吃茶三千 台灣概念店

高雄-春水堂 夢時代店《珍珠奶茶必喝 》

台中-CAFE!N 硬咖啡~台中公益店

香港中環-蘭芳園

文章標籤
BLIKE奶茶專門 blike台中 blike奶茶 blike blike奶茶專門台中公益店 blike奶茶台中 台中必喝奶茶 台中精品奶茶 精品奶茶 台中奶茶 chaoerh小昭 chaoerh小昭食記 chaoerh小昭台中 chaoerh小昭blike 分號拿鐵 小昭食記 chaoerh小昭奶茶
創作者介紹
創作者 Chaoerh小昭 的頭像
Chaoerh小昭

Chaoerh小昭的部落格




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
#Blike奶茶專門
morechevron_right
文章關鍵字
Blike奶茶專門 台中奶茶 BLIKE台中 台中美食 more
檢舉
share
chevron_left

嘉義中埔-頂六江家嘉義火雞肉飯
延伸閱讀
睦美 咖啡。一個在早晨時間就能悠哉地 享受咖啡香氣的好地方。
 沾墨點落
西澳必遊Port Gregory 絕美粉紅湖Hutt Lagoon赫特潟湖驚艷登場
 Big Fish
台中西屯區染髮 || 台中西區護髮||台中西區剪髮 || 台中西屯區護髮【VS Hair】salon 剪護染燙一次完成 ♥️年前快來整個美美的髮色新髮型,新的一年有新的氣象，好運一整年
 jaicyjy
【一起吧】走過會以為是咖啡館的宵夜場。
 沾墨點落
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up