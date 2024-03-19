台中知名精品奶茶『 BLIKE 』
總店為台中公益店,二店新竹金山店
年初在台北開了第三家分店(台北延吉店)
每家分店極具特色
台中總店以南法莊園為設計風格
店面以木門、綠色植栽搭配白色牆面
充滿異國浪漫氛圍
木門為造景,無法開啟,請從兩側進入
木門的後方為座位區
店內空間分為三區: 外帶點餐區、品茶體驗區、用餐座位區
小昭點餐後,人潮就湧現
點餐人員很熱心解說茶的特色,及請我們試喝分號拿鐵
品茶體驗區 (巷子內那側)
現場有販售禮盒,愛喝茶的朋友可以參考
用餐座位區
巷子內後側還有可拍照地方,
但是一直有年輕妹妹在拍照,只好就簡單拍一張代表
MENU
珍珠、茶凍、雙料加料不加價,這點很超值👍
2~3月 季節限定︱分號拿鐵系列
系列有分號拿鐵、破折號拿鐵、引號拿鐵 3款
- 分號拿鐵-採用斯里蘭卡西南部新維塔納坎德莊園(New Vithanakande Estate )的茶葉
風味:蜂蜜/水果/黑巧克力
- 破折號拿鐵-分號拿鐵+波本香草籽
風味:香草/可可
- 引號拿鐵- 分號拿鐵+牙買加藍山咖啡凍
風味:蜂蜜/水果/黑巧克力/焦糖/烤花生
凡購買分號拿鐵系列乙杯,即贈送獨家特製提袋及抽獎券
這紙袋有質感~加分
外帶3杯~分號拿鐵、儂拿鐵、典藏綠洲
拿到飲品後,大家可以拍拍網美照
儂 拿鐵~80元
經典奶茶有 旨拿鐵 儂拿鐵 璽拿鐵 3款
小昭選擇儂拿鐵,屬於3款中較濃郁風味
喝起來帶點可可及堅果香的尾韻
珍珠Q彈不會太甜,整體OK
分號拿鐵~120元
基底茶嚴選斯里蘭卡莊園茶葉,此款僅占斯里蘭卡茶葉總量的1%
使用基底好茶,讓這杯奶茶即使添加了鮮奶,
還能喝得出一股淡淡果香,
整體口感屬於清薄不厚重的珍奶
分號拿鐵系列嚴選優質基底茶
店家還霸氣提供加料免費服務
愛喝茶或珍奶的朋友們
可以把握在 2/1~3/31 期間去品嘗BLIKE限定飲品唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~
《 店家資訊》
• BLIKE 奶茶專門~台中公益店
• 官網
• FB
• (04) 2301 1680
• 10:00~21:00
• 台中市西區公益路93號
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