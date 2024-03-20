小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店|潮港城漁人町2024超派東北美食進駐，愛吃鍋物的人必訪的比臉大鐵燉鍋，台中聚餐生日必吃台中南屯區美食推薦

2024-03-19

今天要來跟大家介紹，2024台中最新進駐美食「小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店」這間超強美食品牌，由高雄發跡最近才正式進駐台中潮港城漁人町的最新台中美食，身為一位火鍋愛好者的女王，當然要搶先替大家曝光這間超狂的美食，話不多說現在就讓我們，一起來跟大家分享這家聚餐必吃的台中南屯區美食推薦吧~

⏏文章摘要

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店在哪裡?

地址：台中市南屯區環中路四段2號

營業時間：

2024/3/25前

週一至週四 17:00 - 23:30

週五至週日 17:00 - 01:30 2024/3/25 起

週一至週四 11:00 - 23:30

週五至週日 11:00 - 01:30

電話：04-23860528

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店位於台中南屯很紅的潮港城漁人町市集的裡面，第一次到訪的人由正門進入一直往左手邊走到最內側，就能看到他大大的招牌位置非常顯眼好找~

小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店環境介紹

小媳婦鐵鍋燉的用餐區域非常廣闊乾淨，用餐分為開放式座位以及半開放包廂區，輕鬆容納下100以上人用餐都沒問題，店內的復古風華麗設計更是它的亮點之一，到訪的旅人一定要再這拍上一張美美的網美照喔~

對了!店內的白飯醬料都是無限量免費供應，想要吃米食白飯的人就自己取用囉~



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小媳婦鐵鍋燉菜單價格

小媳婦鐵鍋燉點餐非常簡單，第一步就是先選鍋底 (小雞燉蘑菇+排骨燉粉條)，基本鍋底是$860元左右如果多人聚餐可以直接選千元套餐，或是另外選店家的特色菜盤，下面女王也會替大家推薦店內其他單點菜色，如果真的不知道怎麼點也可以參考女王的吃法點一遍喔~

★ 查看：小媳婦鐵鍋燉菜單價格

※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

以下是鍋底料的實拍圖，這份量是不是超級彭派，基本鍋底個人建議點兩種做混搭，個人首推薦排骨鐵鍋燉，它加上小媳婦特調的東北湯汁後超入味的軟嫩滋味，真的是吃上一口就會讓人上癮~



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小媳婦鐵鍋燉餐點推薦

來到小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店必吃的就是這鐵鍋燉內的玉米東北大餅，透過鍋內的溫度把特製的大餅圍繞著鍋子黏上，蓋上鍋蓋悶煮幾分鐘就可以上桌食用，這個美食除了視覺超震撼! 吃起來也相當美味，這大餅獨特的玉米香甜，不管是單吃或是配著湯汁一起享用口感都是槓槓的，反正聚餐時只要有這鍋就圓滿啦~哈哈 (PS:這不須另外加購，只要你點鐵鍋燉就會附贈喔~)

話說基本鍋底其實本來就有許多配料，像是基本的肉料、茶樹菇、新鮮的白菜、玉米、菜頭等等滿滿的餡料，正常鍋底份量1-4人內應該是OK的! 但女王建議可以再加點一些東北的特色菜，比如東北人最愛的馬鈴薯乾、茶樹菇、寬粉、螺絲粉等等小主食，這些美味讓整體鍋底變得更豐盛、更有飽足感喔~



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豬皮凍

小媳婦鐵鍋燉的單點小菜也非常多，第一道首推豬皮凍，那晶瑩剔透的Q嫩方塊配上微辣醬汁，Q嫩爽口像極了鮮甜的果凍，這道菜色也是東北非常出名的民間小菜，沒吃過的人可以品嚐看看喔~

裸體小黃瓜

這道菜色也是許多東北人喜歡的小零嘴，輕調味的小黃瓜元汁原味爽口上桌，大魚大肉後的最佳清爽選擇。

老虎菜

以東北特有的辣椒伴佐東北榨菜、胡蘿蔔等蔬食製成的簡單美食，這辣度十足的小食喜歡吃辣的人絕對不能錯過喔~

小蔥伴豆腐

個人非常喜歡的一道傳統佳餚，純淨的豆腐配搭小蔥沒有過多的調味~吃完豐盛的鍋物後，來上一口整個解膩又爽口~好吃!

家常涼菜

以新鮮蔬食搭配豆皮製成的涼菜東北美食，涼菜與豆皮的Q脆口味真的非常配搭，屬於吃一口還OK! 但越吃越上癮的美食~

馬蹄竹蔗水

吃到這邊大家應該也口渴了吧! 最後介紹小媳婦鐵鍋燉必喝的特有飲品馬蹄竹蔗水。這道飲品外觀看似有點一般，但喝上一口絕對會讓人驚豔! 甘蔗特有的甜味與玉米的香氣配的的超級完美，濃郁的甜味相互結合，呈現出豐富的口感，當作今天的餐點結完堪稱完美~(PS:別看它其貌不揚，但真的非常好喝! 到訪必點喔)

2024台中南屯區美食推薦

總體而言小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店的餐點菜色的口感非常豐富多樣，鐵鍋燉、大餅、涼菜，每一道菜都充滿著滿滿的東北美味，加上它寬廣的用餐空間，完全就是台中人聚餐的秘境，給它頒上2024台中南屯區美食推薦對當之無愧! 這間最新的台中南屯美食推薦大家，喜歡嚐鮮的人快點收藏起來吧!

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小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：小媳婦鐵鍋燉台中旗艦店

地址：台中市南屯區環中路四段2號(潮港城漁人町市集)

營業時間：

2024/3/25前

週一至週四 17:00 - 23:30

週五至週日 17:00 - 01:30

2024/3/25號起

週一至週四 11:00 - 23:30

週五至週日 11:00 - 01:30

電話：04-23860528



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