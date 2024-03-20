話說，一個家裡裡面，最重要的部份會是什麼呢？

或許每個人心中都有各自的答案，

對我而言，

廚房，是家裡面最重要的一塊！

女主人在廚房施展她的魔法，

做出一道道的佳餚端上餐桌，

讓一家人能夠開開心心的聚集在一起用餐，

是一個凝聚家人的重要時刻。

最近，媽媽想要改造家裡的廚房，所以我就諮詢了在系統櫥櫃任職的朋友，

參考了一些廠牌的展間，媽媽卻不是很滿意。

所以朋友推薦了我FADIOR法迪奧不鏽鋼藝術櫥櫃，說我一定會驚艷！！！

FADIOR法迪奧不鏽鋼藝術櫥櫃，

門面看起來很有現代感，

可是，不綉鋼在既往的印象，好像都是餐廳的廚房在用的啊？？？

店家十分貼心的，先由業務經理曹小姐先做品牌的相關介紹，

除了顛覆過去對於不鏽鋼櫥櫃的舊有印象，

也了解了不鏽鋼櫥櫃具有防水、防火、抗菌、無甲醛等等特性！

這個真的沒有接觸就不了解呢！

店家展示了這兩片讓我看一下，

我還笑說你們不是不綉鋼櫥櫃，怎麼還用木板門片

結果... ....大大的打臉了，

這兩片都是不鏽鋼板，經過烤漆處理出這樣的木紋出來！！！

FADIOR法迪奧採用的都是304不鏽鋼材質，

表面是不綉鋼的表層，可以透過烤漆展示各種不同的顏色或是花紋，

除了表現出多樣性之外，更加強了防刮的功效。

裡層呢，獨家採用蜂巢鋁合金的包覆設計，完全沒有使用木板，保證無甲醛！

而且，重量非常輕盈！

甚至還可以使用加強防刮的材質，防刮功能更上一層。

看看整個牆面，沒想到不鏽鋼可以有這樣多采多姿的顏色，甚至還有不同的木紋！

這一區展示間，如果不是剛剛介紹過，跟我說這都是不鏽鋼的材質，我真的不信。

門板上面還可以做壓紋，

也可以開洞鑲嵌玻璃上去。

整個質感大加分！！！

櫥櫃內的隔間，可以選用玻璃材質，

玻璃的透視，讓櫥櫃內擺放物品可以一目了然！

門板上用的是銅芯螺孔，

用光纖雷射定位埋入螺孔，門片安裝更精準，鉸鏈連接更牢固，不用擔心崩牙的情況發生。

除了門板上的設計之外，

抽屜的設計也很有巧思，各個小隔層也都能客製。

放置物品的空間，都是恰到好處，不用擔心叮叮咚咚的晃動跟聲響，

而且滑軌採用的是奧地利BLUM滑軌，伸縮自如不費力，也不會有噪音。

轉角空間伸縮櫃的運用，

創造更好的收納空間，

內容物也能一目了然。

還有另一種蝴蝶櫃的設計喔

櫥櫃內部客製燈光的照明，

也可以讓存放的物品更加清楚的呈現

水槽也是可以客製形式，

而且使用不綉鋼材質的關係，

可以避免過去木質系統櫃發霉跟滋生蟑螂蚊蟲的情形。

跟曹小姐說明家裡廚房大概的尺寸，

她另外介紹這一組比較符合我需求的設計。

整個看起來也是很有設計感，

完全不會感覺這是不鏽鋼櫥櫃。

櫥櫃內部都是可以客製的，

還能用不綉鋼網架，

用吊掛的方式擺放物品。

門板一樣可以做壓紋處理，

加上另一種的門扣，

也是能夠展現簡約大方的設計感。

如果廚房空間足夠，另外還可以做成推升開門的方式，

感覺很科技呢！

另外可以用拉桿的方式，

拿取上層擺放的物品。

甚至可以採用升降的方式，

這真的是科技感十足耶，

感覺到廚房好像很時尚

如果再請他們協助設計一個時尚造型的中島，

在這樣的廚房做菜，

真的是一種享受呢。

只是，我要賺錢錢換大房 （開玩笑啦

不用賺大錢，也可以置入，

小坪數也可以規劃！都可以客製，超貼心。

FADIOR法迪奧不鏽鋼藝術櫥櫃，

真的是不綉鋼櫥櫃的魔術師，

讓我看到了不同的廚房櫥櫃的呈現，

而且幾乎都能客製化，

甚至也可以和系統櫥櫃做搭配，

防水、防火、抗菌、防刮這些特性也真的超實用的啊！！！

店家資訊

FADIOR法迪奧不鏽鋼藝術櫥櫃

網站：http://www.fadior-taiwan.com/

粉絲頁：https://www.facebook.com/fadior.taiwan

營業時間：9：00～18：00

電話：04-24228596

地址：台中市北屯區崇德路三段703號



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