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> 圖文創作 > 旅遊 > 國內旅遊 > 2024台北杜鵑花季│大安森林公園│同時欣賞繡球花、醉蝶花、薰衣草(2024/3/15最新花況分享)│森林公園中的城市花園│台北京站美食

2024台北杜鵑花季│大安森林公園│同時欣賞繡球花、醉蝶花、薰衣草(2024/3/15最新花況分享)│森林公園中的城市花園│台北京站美食

2024-03-20 09:14:33 大海愛上藍天 人氣：102
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1634篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 大安區

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大安森林公園杜鵑花季開始囉～感覺一年辦的比一年好，今年除杜鵑花心心展區繡球花海，新增鵑流不息展區讓我們可以同時欣賞醉蝶花海，這裡原本就是台北城巿裡的小綠洲，擁有大片草皮超適合野餐放鬆、春暖花開，現在剛好正值杜鵑花季，還可同時欣賞各種花卉盛開，今年新增醉蝶花海、加上五顏六色繡球花、薰衣草與杜鵑花爭艷，感覺又更有看頭，週末不想跑遠就來公園賞花健行吧～

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周邊景點：台北京站美食，就位在台北車站旁。

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台北人好幸福，坐捷運就能賞花，置身花花世界裡，季節限定的夢幻美景你一定不能錯過～

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新增鵑流不息展區，讓我們可以同時欣賞醉蝶花海，CP值超高。影片分享

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同場加映：新北萬里"萬金杜鵑"8件作品聯合展出，展期：即日起至2024/3/24

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2024/3/16推出2024台北花伴野餐。

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今年新增展區：鵑流不息，設計真束洋小屋搭配醉蝶花海將大安森林公園更添動人美景。

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這裡可以近距離欣賞醉蝶花盛開，竟是如此地美麗動人。

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中間設置步道，可以借位拍攝置身於花海中～這設計也太讚了～

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這裡也可以欣賞黃色風鈴木

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2024/3/15最新花況分享

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杜鵑花心心展區，今年繡球花種類增加至8種，非常值得一遊。

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繡球花近看真是讓人著迷，像捧花一樣讓人有幸福的感覺～

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春暖花開，現在是賞花野餐最佳時刻，一起來台北大安森林公園感受杜鵑花季的魅力～

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到處都是盛開的杜鵑花，在這裡你可以用不同角度欣賞杜鵑花季的美

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搭捷運到大安森林公園捷運站3號出口即可到達。

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即日起加入屋莎會員即可獲得入會幸福好禮。

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卡哩三角雞軟骨180元

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檸檬冰淇淋鬆餅300元

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京站時尚廣場超大超美的，裡面吃喝玩樂一應俱全，台北轉運站就在裡面超方便的。

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現在正值草莓季，推出一系列的草莓甜點可以來嚐鮮。

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woosa洋食パンケーキ 屋莎洋食鬆餅屋台北京站店：台北市大同區承德路一段1號京站時尚廣場二樓；營業時間：11:00-21:30

大安森林公園：台北巿大安區新生南路二段1號

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