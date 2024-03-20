南機場夜市很多美食小吃，連米其林美食都能吃到！實際來過之後，我們家立刻就被南機場夜市收編了，真的是美食天堂阿！

雖然夜市不長，但每條巷弄裡都有美食，一條一條挖掘想吃的美食，不看介紹不看推薦，我們一次一次挖掘了不少美食，分享給大家。

這是一個深受大人喜愛的夜市，小孩卻興趣缺缺，我家的小章魚一聽到要去南機場夜市，立馬說可以不要去嗎？

原因只因為這邊沒有玩的！也是啦！小孩重視的是打彈珠、套圈圈、玩遊戲，來了幾次知道沒有娛樂項目，當然一口拒絕！

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大眾運輸-捷運

捷運龍山寺站：3號出口出站後，循和平西路二段接和平西路三段往中華路步行16分鐘可抵達

捷運小南門站：3號出口出站後，循博愛路朝汀洲路方向步行15分鐘可抵達。

大眾運輸-公車

南機場公寓站：12、20、204、205、212、212直、212夜、220中山幹線、223、249、250、253、670、671、673、藍29

國盛國宅站：204、253、630、671

自行開車

國道3號中和出口下交流道，走中正路，右轉三民路二段，接中山路二段，右轉西藏路，右轉315巷即可抵達。

南機場夜市 停車場

可至鄰近青年公園停車場、萬華國中地下停車場

南機場夜市美食 青綠洲鮮果汁

果汁種類超多，木瓜牛奶一杯$55元，價格還算OK耶！

味道合格，木瓜與牛奶香濃好喝！而且也不貴！

青綠洲鮮果汁

地址：台北市中正區中華路二段307巷11號

電話：02 2301 6194

營業時間：10：00-01：30

南機場夜市美食 曉迪筒仔米糕

不管平日或假日來，總是看見排隊等候位子的隊伍，想吃就是要有耐心！

排隊時就能先點好餐。

湯品算是較為清淡，跟以往吃到油亮感不同。

黑金油亮的滷肉飯，章魚爸說很合他的口味。

曉迪筒仔米糕

地址：台北市中正區中華路二段307巷

電話：0935297218

營業時間：11：00-22：00

週六休

南機場夜市美食 鈺師傅上海生煎包

這間是我們必買回家當消夜的生煎包，吃了一次就成了主顧，鮮肉包與高麗菜包百吃不膩！

買五送一感覺更划算了，所以買次都是6顆帶回家，明明吃不下卻還是硬嗑了兩顆才甘心入睡。

排隊買是正常的，哪次來不排隊！

還真的不算小顆，份量很足夠！肉塊也很扎實。

鈺師傅上海生煎包

地址：台北市中正區中華路二段307巷20號

電話：02 2332 0316

營業時間：11：30-22：00

南機場夜市美食 阿亮餃子館

南機場夜市水餃：來來水餃、阿亮餃子、秀昌水餃，我們打算三家都吃一輪，目前就缺秀昌了！

吃水餃必備小菜與酸辣湯。

阿亮有提供蒜頭可以取用！吃水餃配蒜頭是很多老饕很愛的吃法。

酸辣湯還可以，但不是我記憶中的酸辣湯！

以個人口味來說，我覺得阿亮酸辣湯勝過來來的酸辣湯。

水餃來囉！10顆$80元，貴不貴就見仁見智了！在南機場裡幾乎是均一價喔！

水餃皮還能吃到Q勁，餡料味道也很足夠。

阿亮餃子館

地址：台北市中正區中華路二段309巷15號

電話：02 2309 1162

營業時間：11：30-14：00/17：00-22：00

南機場夜市美食 吾旺再季 潤餅捲(原松青潤餅)

要吃這間潤餅真的要抓緊時間，太晚來就沒得吃了！9點半就打烊囉！

看到好多人在排隊買，我也立刻來買一卷吃吃！我壓秒有買到！

蠻大一捲的喔！

這好吃我喜歡，清爽的蔬菜搭上花生粉，吃一捲就很有飽足感，建議分食才能吃更多美食。

吾旺再季潤餅捲

地址：台北市中正區中華路二段313巷29號

電話：0930406677

營業時間：下午3：30-9：30

週一公休

南機場夜市美食 沙威瑪大王

與潤餅捲同一條巷子裡的沙威瑪大王，原先就是先排隊買沙威瑪，看到潤餅人也好多，於是兵分兩路排隊買。

說真的，我很少在夜市看到沙威瑪這麼多人買！怎樣也要買來吃吃看。口味上合格。

沙威瑪大王

地址：台北市中正區中華路二段313巷22-3號

電話：0965707727

營業時間：17：00-22：30 (五六日延長至23：00)

南機場夜市美食 安心越南烤肉串

走過就被烤肉香吸引，忽然很想吃烤肉串，而且這裡的烤肉串看起來好誘人！

注意是三串$110元，不是$100元，因為我在現場也看錯價格！人家老闆有在旁邊寫110啦！

是不是很想吃？我也是，但我後悔沒點豬腸串，因為我沒看見！

個人點完餐後覺得，牛肉串的洋蔥比例過高，感覺在吃洋蔥串！呵呵

雖然不是木炭烤肉，但還是香氣十足。

牛肉串本人在此，我想換豬腸串！

甜不辣很可以，烤得很不錯！果然還是要專業的來才不會焦焦。

七里香就是要有點焦我覺得比較香，而且我吃七里香連裡面的骨頭也會吃掉。

章魚爸在一旁還會很秀氣的吐骨頭，超優雅。

安心越南烤肉串

地址：台北市中正區中華路二段315巷89號

南機場夜市美食 來來水餃

南機場美食裡聞名已久的來來水餃，這次終於有機會吃到了！

以前就聽過客戶說常常特地，從中和搭公車來買來來的冷凍水餃回家囤。

排隊時就先想好五的倍數。口味有韭菜與大白菜兩種。

小菜區點好後與酸辣湯一起拿上桌。

酸辣湯同樣不是我記憶中的酸辣湯。小菜口味也不錯！

因為忘記選口味，整盤都是大白菜豬肉水餃。

水餃皮口感稍軟。

第一次吃加大白菜的水餃，以往都是高麗菜，整體吃下的感覺是稍軟，牙口不好或老人都很合適吃這款。

以目前吃過來來與阿亮來說，我們家好像比較喜歡阿亮水餃與酸辣湯。

地址：台北市中正區中華路二段309巷9號

電話：02 2305 1561

營業時間：17：00-23：00

南機場夜市美食 汪記餅家

來第二次才買到的燒餅，第一次來人太多！

有甜有鹹的燒餅。

也是蠻大的唷！我們點了牛肉燒餅。

裡面的餡料是炒過的，牛五花配上蔬菜，再加上酥酥的燒餅，很像台式的皮塔餅！

汪記餅家

地址：台北市中正區中華路二段309巷35號

電話：0917558261

營業時間：14：00-21：00

周一休

南機場夜市美食 古早味碳烤玉米

從以前就很喜歡木炭的烤玉米，尤其是上面黑黑的那樣，看了就很想吃！

這間在價格上比較容易有誤解，因為牌子上的價格應該是之前的，所以點餐後價格會不同，但老闆其實都會先說價格是多少。

Q度與硬度可以跟老闆說，等候個15-20分就可以拿到！建議先點再來拿就好。

刷上厚厚的醬汁，吃起來其實沒有外表看得這麼重口味，小孩吃也OK！

南機場夜市美食 心得評價

南機場夜市美食實在太多需要挖掘了，慢慢的有時間可以一間間征服。

巷弄裡的美食真的挺多的，像是水餃三間都是在同一條巷子，其實很好找。

多來幾次真的就會很精通哪裡有什麼好吃的！而第一次來就預約好下次要吃什麼了！

至於南機場為何叫南機場？以前其實真的是軍用機場喔！而且這邊巷弄裡的南機場公寓也相當有特色，建成時為臺灣最先進的現代住宅，特殊的旋轉樓梯、天井、走廊設計，具通風、採光佳、進出逃生容易等多項優點，同時設有汙水處理廠、集中式垃圾箱、沖水馬桶，兼顧方便與衛生，一度成為政府示與外賓、華僑的模範社區。

南機場夜市 位置資訊

台北市中正區中華路二段307巷

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