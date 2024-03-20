宜蘭羅東美食推薦這家財記臭豆腐，財記臭豆腐原來是不少宜蘭在地人的私藏口袋名單，但近年來透過網路的報導，一整個就是爆紅，google評價超過四千則拿4.4顆星真的有夠狂的啦！財記臭豆腐招牌港式脆皮臭豆腐，酥脆軟嫩的口感搭配特製醬汁跟蒜泥的美味讓人印象深刻，還有每日限量起酥堡臭豆腐基本上都是一出爐就秒殺！必吃的臭豆腐名店啦

財記臭豆腐｜交通方式、停車資訊

財記臭豆腐就在羅東火車站(前站)，往前直走到中華電信旁的巷子裡，離羅東夜市很近，吃完還可以順便逛個羅東夜市，財記臭豆腐旁邊就有兩個超大收費停車場，地點非常好停車（不收現金只能用悠遊卡或行動支付）

座位不多，生意超級好！下午兩點開門，我們兩點十五分到已經是客滿了，真的是太扯了，而且外面還有不少人在排隊

攤位前阿姨們都很忙碌，有的炸臭豆腐，有的撈麻辣臭豆腐，但即使這麼忙，服務態度還是非常好，看我在拍照還放慢速度，超友善的！

財記臭豆腐｜菜單

財記臭豆腐共有五種選擇，脆皮臭豆腐是基本必點，起酥堡臭豆腐是很多人推薦，只是每天限量供應，很多時候開門沒多久就賣光了，一開始我還不想點，後來想說都來了就點來吃看看，沒想到有夠好吃！

財記臭豆腐｜推薦必點

上菜速度也是神快！我們點了起司堡豆腐、麻辣臭豆腐跟脆皮臭豆腐，上桌就聞到臭香臭香的味道，看來相當值得期待

脆皮臭豆腐，脆皮臭豆腐，必點！這個真的很好吃，不虧為招牌，臭豆腐是整塊下去炸，炸好再挖個洞灌進蒜泥跟醬料，外層相當酥脆且帶有臭豆腐的臭香，一口咬下，裡面因為灌了蒜泥跟醬料，吃起來很多汁且軟嫩，而且蒜香味十足，搭配的台式泡菜是走清爽路線，甜脆

麻辣臭豆腐，麻辣臭豆腐裡面有麻辣臭豆腐、鴨血，麻辣臭豆腐是著重麻辣湯的香氣，入口清爽溫潤，微微的辣度透著淡雅的中藥香氣，吃麻辣臭豆腐最怕死鹹了，這裡的完全不會，還有回甘的口感，臭豆腐也很容易吸附湯汁還吃得到豆香

鴨血是切成適口的大小，上面是有孔洞的那種比較紮實，孔洞內灌滿了湯汁，口感也很軟嫩

起司堡豆腐，一開始我沒有很想點，想說是什麼邪魔歪道，後來看大家都有點，是否有這麼好吃？外面就是玉米濃湯上面那層酥皮，裡面是包臭豆腐，怎麼想都覺得怪

起司堡臭豆腐是將整塊臭豆腐包入酥皮中，再加入肉末。在烤製前，酥皮外層塗抹蛋液送進烤箱烘烤，結合了酥皮的奶香與肉末的鹹香，加上臭豆腐特有的發酵風味，形成一種既獨特又引人回味的美妙口感，有夠好吃的！

財記臭豆腐的起司堡臭豆腐非常值得一試，它的獨特美味真是令人印象深刻，他們每天的供應量有限，所以如果有機會到那裡，我推薦你一定要嘗試一下。另外他們的脆皮臭豆腐也相當出色，外皮酥脆，內裡柔軟，搭配的醬汁味道濃郁，反正如果有來羅東，財記吃就對了啦！

財記臭豆腐

地址：宜蘭縣羅東鎮公正路110號

電話：03 956 6220

營業時間：14:00–22:00（週二公休）

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