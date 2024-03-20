之前就聽過 最強板橋滷肉飯 就在 「大碗公當歸羊肉」，

但當我知道的時候就在他們舊地址時已經停止營業，

直到去年他們找到新的位置時才又開始營業，

最強板橋滷肉飯才算是強勢回歸，

對於滷肉飯愛好者的我終於可以品嘗看看了，

這次來他們家的滷肉飯真的在我心中佔了前幾名的位置，

不管是油脂香甜的黑金滷肉或是顆粒分明的白飯結合起來真的算是蠻完美的，

另外他們羊肉湯的當歸湯頭真的非常清甜可口，

羊肉也沒有任何羶味，

非常推薦大家來試試喔～

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大碗公「當歸羊肉」 店家環境

▲ 他們真的算是 板橋排隊名店，

在開店前就有蠻多人在排隊的～

▲ 在攤子有貼他們食物的照片，

如果不知道想吃甚麼就可以參考看看喔～

▲ 新鮮食材都可以在攤子看的到

▲ 一直都會有人在排隊，

但其實他們消化的蠻快的都不用等太久～

▲ 一進來沒多久就客滿了

大碗公「當歸羊肉」 菜單價格

▲ MENU

記得外帶和內用是不同顏色不要搞錯喔，

這樣比較方便店家作業～

大碗公「當歸羊肉」 餐點推薦

滷肉飯(小)＋滷蛋

他們家的滷肉飯算是顏色比較深一點，

真的算是黑金滷肉飯，

一上桌滷肉的油脂香味就非常香甜，

光聞到就讓人想馬上開始扒飯，

而他們的飯粒也算是粒粒分明不會太黏，

對於我來說這組合起來真的非常完美太好吃，

他們家的滷肉飯在我心中已經算是前三名了～

麻油麵線

他們家的麻油麵線算起來也算不錯，

但由於滷肉飯太好吃可能讓麵線相形失色，

麻油麵線一上桌就是一股麻油香非常吸引人，

他們家的麵線吃來很Q，

我還喜歡上面的油蔥酥讓吃起來多了層次感，

如果不吃飯的人也是可以試試看～

羊大骨湯

他們家的湯湯頭都是以當歸為主，

但中藥的味道也不會太重，

吃起來算是還蠻清爽的；

羊大骨湯裡有三大根羊大骨，

而他們家的羊大骨應該是燉的已經非常久，

不需非常用力就輕易骨肉分離，

真的非常好吃！

喜歡骨髓的記得要拿吸管吸喔，

非常軟嫩好吃喔～

帶皮羊肉湯

這碗帶皮羊肉湯算是我今天三碗湯中的第一名，

可以吃到羊皮的Q和羊肉軟嫰，

而且一點羶味都沒有，

非常好吃喔～

另外要注意喔！

他們家的帶皮羊肉是限量的，

在我們吃完之後朋友想要帶一碗回家，

竟然已經沒有了，

所以記得要就要早點買喔～

羊小排湯

喜歡吃骨頭旁邊的肉的就可以選擇羊小排湯，

羊小排算是燉得很軟嫩，

而帶筋的部份也有一分嚼勁，

這碗也是很不錯喔～

大碗公「當歸羊肉」 店家資訊

大碗公「當歸羊肉」

粉絲專頁：https://www.facebook.com/Angelicamutton/

營業時間：16:00–22:30(周日休息)​

店家電話：0976476567

店家地址：220新北市板橋區四維路112巷2號

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/angelicamutton/