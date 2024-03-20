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高雄市大社區推薦高雄觀音山超優質土雞城 – 綠野山莊 享受田園的優閒聚餐時光

2024-03-20 13:55:14 ivy3 人氣：101
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窩客好文

ivy3

發表篇數：312篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 大社區

造訪商家：綠野山莊
phone07-3518393
place高雄市大社區翠屏路112巷5-4號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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最近天氣早晚溫差大，很容易讓人感冒。

也是個和朋友一塊出遊散心的好天氣，所以愛來左營吃美食的我又來找朋友聚餐。

因為朋友想吃綠野山莊土雞城，當然二話不說就來吃，大概距離土雞城只要20分鐘車程，用古哥地圖導航就能抵達。

看到綠野山莊醒目的招牌彎進來後，就會看到綠野山莊及停車場入口。

走進去，看到綠野山莊醒目的白色建築物，就像回到鄉下老家般的有親切感又溫暖。

你可以先撥電話預約或是到現場跟櫃台訂位。

停好車子就可以走路過來用餐，超方便。

如果公司聚餐或是學校戶外教學需要大場地聚餐開會，可以考慮來綠野山莊，1.2樓場地可容納50-100人，還有個別的小包廂。

包廂裡面有沙發及點唱機可以讓客人盡情地歡唱，不僅可以享受美食，和親朋好友一塊同樂歡度時光。

用餐地方是用火車頭裝飾的包廂，離機車或是汽車停車場都很近。

一走進包廂可以看到一桌桌圓形桌，容納大約10個人，旁邊也有多的餐具杯子濕紙巾可取用。

點了5道菜，大約兩個人的份量，分別是黑蒜燉土雞/苦茶油雞/鳳梨蝦球/蒜蓉蒸草蝦/金都排骨，和綠野山莊自製的檸檬汁。

內容目錄

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自製檸檬汁

剛聽到名字，牙齒就開始發酸的直冒汗，但是來綠野山莊吃土雞以外，南部炙熱天氣就要喝一杯檸檬汁，是綠野山莊自製的檸檬汁，微酸又帶點檸檬香氣味道的好喝，加上現在天氣早晚溫差大，多補充維他命C，身體的抵抗力也比較好。

黑蒜燉土雞

用綠野山莊土雞城自曬的老菜鋪+雲林產的黑蒜頭下去烤的黑蒜頭雞湯。

喝起來的湯頭真的是好喝沒話說，燉雞食材要選用好的，食材好壞會影響一鍋湯的口感，雞肉的肉質鮮嫩好吃，讓每一塊雞肉都滲入自曬的老菜鋪+雲林黑蒜頭，帶孩子來吃也可以順便補一下，攝取更多營養，也可以帶一份回家當美味的湯底。

鳳梨蝦球

每一顆蝦子做成的蝦球都很大顆。

咬一口蝦球，可以看到超肥大的鮮美蝦肉。

蒜蓉蒸草蝦

是幫你把每隻蝦撥開切半，讓客人不用一邊剝蝦一邊弄得手油膩膩，只要動動手，用筷子夾蝦子就可以吃到美味蒜頭濃烈的草蝦。

搭配 Q 溜Q溜的美濃粄條，超對味的好吃。

金都排骨

苦茶油雞

咬一口苦茶油雞，肉質很Q 嫩，每一塊雞肉都可以聞到淡淡的苦茶味，雞肉外硬內軟的鬆嫩。

打開MENU，第一頁介紹單一湯品，雞可以依個人需要要半雞或是全雞的份量。

自由選擇要三杯類或是魚類海鮮類，都可以為客人額外量身訂做。

飲料及啤酒類

或是其他山產類可自由選擇。

樹葡萄

吃飽後，來去採水果帶回家，旁邊有結成一棵棵樹葡萄可以採收，尤其身在高雄繁華熱鬧的都市，一定很多人沒看過樹葡萄長什麼樣子，吃到機會也是少之又少，旁邊還有很多不同種類植物等著你去認識，帶孩子來這裡不僅可以吃到好吃的土雞，還可以多接觸大自然的新鮮空氣。

想要介紹親朋好友來綠野山莊土雞城嗎??趕快拿張名片帶回家，好吃的土雞城一定要來吃看看。

觀音山 綠野山莊土雞城

粉 絲 團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064071427707 

地    址：高雄市大社區翠屏路112巷5-4號 

電    話：07-3518393 

營業時間：10:30～22:00




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