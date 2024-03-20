螢火蟲的季節是4-5月，想兼顧夜觀螢火蟲與向天湖，無盡夏民宿環境、價格都很可以！

苗栗南庄絕對是不能錯過的景點之一，吃喝玩樂在苗栗，深入鄉野與大自然親密接觸，選擇了南庄東河社區裡的民宿，是一個山地村落，早期是賽夏族人所居住，在民宿裡往外看，桐花季時就能欣賞油桐花，螢火蟲季4-6月時也能住在這，去尋找螢火蟲喔！

這次因為人數多，我們就直接包棟了！原本想說要來烤肉，但一到現場看見廚房設備相當齊全，臨時決定來下廚煮食，就像在家一樣自在！民宿裡備有麻將、桌遊、戶外烤肉設備，不管是三五好友或是家族旅遊，都相當適合！

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無盡夏民宿 訂房資訊

●官網

無盡夏民宿 鄰近景點

瓦祿產業文化館180公尺

向天湖6.7公里 向天湖文章介紹

賽夏民族文物館6.7公里

神仙谷6.7公里

南庄老街4.4公里

無盡夏民宿 環境介紹

南庄鄉東河社區裡的無盡夏民宿，2020年10月才開幕，算是相當新的民宿！

戶外有草皮、魚池，走出來就是一整片大自然！

環境上是真的很不錯，民宿也沒有太多華麗設備與裝潢，但卻有家的溫馨感，有點像在山上的另一個家。

無盡夏其實是一種繡球花的名稱，花語即是團聚與美滿之意，想必民宿老闆對繡球花有一種獨特情感。



戶外烤肉區，備品都須自備，酌收清潔費$1000元。

無盡夏民宿 廚房設備

包棟可使用廚房，如果非包棟是禁止使用廚房的喔！這點可能要注意一下！

這廚房大概是去過的民宿裡設備最齊全的！



連調味料都準備許多種，有下廚的媽媽們一定很懂調味料的重要性！有些民宿連鹽巴都沒有，這真的是大加分啊！

●小孩玩桌遊；大人玩國粹，老闆設想很周到，有國粹章魚爸就開心了！^0^

無盡夏民宿 房型介紹



民宿一共有五間房，三間四人房│兩間雙人房，有陽台的是兩間四人房！包棟人數就是16人。



雙人房的床是加大尺寸！



環保沐浴品

陽台看出去右邊就是山景，左邊是街道。

想下廚要去哪買菜呢？南庄老街旁就有「南庄鄉公所公有零售市場」，什麼都能買到！

買菜到下廚我都派不上用場，還好我們有小廚娘與型男大主廚，三兩下就是一桌菜色！

有小廚娘在場，忽然覺得我的廚藝瞬間消失，只剩下洗碗功能。

市場裡連鹹豬肉也有的買！

我們只需要等吃就好，呵呵！

涼拌豬耳朵

香煎鹹豬肉

蔥花菜脯蛋

牛排佐香芹



白斬雞市場買的，因為我不敢吃這道，但大家都說好好吃！(沒口福的我)



來到苗栗很想吃薑絲大腸，但不會煮怎麼辦？簡單啦~直接在市場旁的小店買，順便連炒飯、炒麵都一起包！

無盡夏民宿 早餐菜色

前一晚歡樂時光相聚到太晚，一早醒來就看見一整排早餐菜色，管家一早就來幫我們準備！

吃不飽或是想來點厚片土司也沒問題，管家立刻送上！



水果也一盤一盤裝好，水果種類也好幾種！對了還有水煮蛋可以吃！

設備相當新的苗栗民宿提供給大家參考，來南庄找住宿時，可以深入山地部落，享受被大自然包圍的環境。

無盡夏民宿 心得評語



環境與價格真的是沒得挑剔，窗外看去就是油桐花山景，還能到向天湖走走，感受被賽夏族守護的聖地，吃吃馬奧蛋、小米酒！

想覓食可以到南庄，廚房可以開火！包棟還有管家專屬料理早餐。這次來大家都很滿意，對得起價格才是重點阿！

無盡夏民宿 位置資訊

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