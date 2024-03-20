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工作一整個禮拜真的是有夠辛苦，懶得花時間上山下海，那我們推薦一個地方讓你同時能欣賞海景又能享受森林芬多精洗滌

這個地方從台北開車下來大概一個小時左右，位在新屋永安漁港旁邊的綠色隧道真的好適合我們這種懶人喔

本篇告訴你要如何租借自行車才可以更省體力，少走冤枉路，不讓小孩罵罵號擺爛不騎完全程!!

新屋綠色隧道如何到達?

將GOOGLE導航設定到永安漁港停車場，再進入永安漁港前會看到一個左轉進去，會先過個會車小困難的小橋後直行

順著直行道路一直往前行駛，不要一看到道路右方的自行車出租行就興奮地停下車來租車

這是第一次來新屋綠色隧道的新手們會誤觸到的雷區，稍後就會知道為何我要這樣說

請繼續直行直到看到卡丁車賽車場，繼續往前行

看到這個卡丁車賽車場後繼續沿著道路直行，右轉出去後就會看到蔚藍海岸在你的右手邊

看到海岸後往左邊的道路繼續直行，沒意外的話右邊應該是能到永安漁港拉，沒走過

過橋後繼續往前行駛約3-4分鐘會來到如下圖呈現的橋，我們就快到了

過橋後大概在行駛1-2分鐘看到下圖的路口才表示你才到了新屋綠色隧道的入口處

如果一開始在轉進巷口的地方租車，光是騎車騎到這邊應該就得花上近20分鐘的時間了!!!

而且中間的路途中至少有2-3個小上坡要爬，如果騎四人車的話會先在這段路花上非常多力氣

因為WILLIAM第一次到的時候有誤觸到這個雷區，為了要保留回程體力，無法將整個綠色隧道走完

只要轉進這個入口，附近就有3-4間腳踏車出租店可以租車，不用怕沒有車可租，也不用怕沒地方停車，只要租車店家就會提供停車位拉

如果你按WILLIAM說的方法過來，而不是在一開始的入口處租車，恭喜你!你少省下要花20分鐘騎車的體力

可以將所有的體力都奉獻在這條真正的綠色隧道拉~過租車處後就會看到【自行車專用道起點】

這條道路上只限自行車通行，如果要開車或騎車可沿著海岸旁的道路行駛

備註:因道路內有住家，偶有汽機車會行駛，還是仍要小心行駛

新屋綠色隧道介紹

綠色走廊分為北、中、南區，全程共約4公里長，可按自身體力前往，記得有去就有回，一定要掌握好自己的體力

新屋綠色大道有設置完成入口停車場、步道系統、木棧平臺、眺望休憩涼亭、景觀眺望區、休憩座椅、景觀解說設施、自行車專用車道、指示牌及標誌等設施。

為何叫做綠色隧道，就是兩旁的樹木環繞著行駛道路，很像行駛一般隧道般被綠色植物包圍住

在滿滿綠茵下騎駛自行車真的是很舒服，綠蔭下氣溫宜人，就算是我當天到訪的冬天氣候，也相當舒適

過了這片樹林反而會覺得海風直接吹拂感到寒冷，但在綠色隧道內卻不覺得寒冷，真的是很特別

這條綠色隧道被規劃成自行車專用道，所以可以放心跟著家人或著伴侶輕鬆享受這悠閒的自行車體驗

不知道是否到達的季節不對，這綠色隧道的氛圍只有一開始的入口處，中後段的道路上就沒有這種被樹木包圍的感覺

綠色隧道有分北中南區，北區就是一開始的路口處，中區就是新屋綠色走廊觀海亭至石滬故事館，再更南部一點就是新屋百年石滬群

因為平常沒有在騎自行車的習慣，我們到新屋石滬故事館就快鐵腿了，為了要保留回程的體力，故這次只有到石滬故事館就往返

中間觀海亭的部分備有公廁，附近也有蠻多的攤販開餐車在這提供美食，可稍為的休息一下

新屋石滬故事館

我們在觀海亭稍微休息過後，再往南部騎約10分鐘的時間就到達這個石滬故事館

石滬故事館的附近有桃園新屋有名的莫內咖啡廳，有體力跟時間允許的情況下，可以去莫內咖啡走走哦

這間石滬故事館整體建築配色採藍白配色，頗有海岸建築的配色

裡面是介紹關於石滬捕魚的原理跟附近石滬的位置圖講解，裡面也有提供乾淨的廁所可以使用

樓頂處遠眺可以看到附近的石滬景觀

所謂的石滬就是早期利用透過石塊堆積，並利用潮汐漲跌，透過漲潮的方式讓魚群自然的游進這捕魚池，待退潮後魚兒就會發現被困在裡面

居民們就會透過灑網的方式將困在石滬內的魚兒一網打盡，這種方式較能永續發展也不會對環境造成破壞

澎湖知名的雙心石滬也是這樣產生的哦

故事館裡面有冷氣!他有冷氣!真的有冷氣!

這很重要所以要說三次，夏天騎過來的時候可以偷偷進來吹個冷氣，了解一下石滬的構造跟原理

到樓頂可以看到大型的石滬景觀，也是蠻讓人驚豔的

因為今天到訪時真的天氣不是很好，到這樓頂時瘋狂冷風直襲，沒辦法待太久>

在我們回程的路途中，發現沿著海岸有一條行人步道，這邊的綠色隧道感真的很棒!

比起自行車道，這邊才是我理想中的綠色隧道阿!!這一整個隧道延伸感真的超強，可以將自行車暫停在路旁走上來看看

行人步道上因有樹木環繞，雖然就在海岸旁邊卻不讓人覺得寒冷

只要拍照角度喬好，真的怎樣拍都好看ㄟ， 後面延伸的隧道感真的好美

新屋綠色隧道是個適合家人旅遊、親子旅遊的好景點，可同時欣賞海景與森林景觀

如果能照我說的方式前來可更省體力，騎乘完自行車後，也能到附近的永安漁港覓食，完美結束這一天的行程

北部可租借自行車景點，千萬別錯過

新屋綠色隧道租車費用不算貴，雙人自行車一台250元不限時使用，要在永安漁港新屋綠色隧道租車，一定要到我說的地方租才不會多花體力

自行車租車店大多在下午六點關門，建議不要太晚過來，附近晚上都沒路燈還是要小心

店家/景點資訊

店家名稱：綠色隧道

所在地址：臺灣

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-18:00

店家電話： Google即時導航

交通資訊

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