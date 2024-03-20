逛福岡天神商圈，也別錯過福岡天神PARCO 蠟筆小新專賣店

各式各樣的小新周邊，從杯子、衣物、餅乾名產至寵物周邊

豐富選擇讓你眼花撩亂，每個都好想帶回家!!!!

如何前往:

從天神地下街進入的朋友，可注意福岡天神PARCO指標

進入後乘坐電梯至七樓即可到達。

注意百貨營業時間為 10:00–20:30

日本百貨都比較早打烊，逛街購物安排行程時要多加留意。

福岡天神PARCO百貨7樓

クレヨンしんちゃんオフィシャルショップ アクションデパート

蠟筆小新專賣店

福岡県福岡市中央区天神２丁目１１−1

營業時間:10:00–20:30

永遠長不大的五歲小男孩，就讀雙葉幼稚園向日葵班

春日部防衛隊隊員之一 野原新之助

最喜歡娜娜子姐姐與動感超人

最討厭吃青椒、洋蔥及紅蘿蔔~

活潑可愛的外型及逗趣的畫面，讓人印象深刻~

漫畫從小看到大的我，當然也成為小新的忠實粉絲拉~~

蠟筆小新專賣店占地雖然不大，但販售的商品卻相當豐富~

從襪子、衣物、杯子、吊飾、環保提袋、餅乾零食、扭蛋、水等等…

連小新睡衣這裡也有，有成人尺寸的喔!!

讓你瞬間變身成為野原新之助!!!

什麼??人物周邊不稀奇~

那不理不理左衛門造型寵物裝，這夠酷了吧!!!

把你愛的寵物打造成理不理左衛門~

逗趣的畫面，光想像起來就相當期待!!!

還有小新小白項圈、小新圖案的寵物衣等等…

還有福岡店限定的小新周邊

別地方買不到，只有這裡才有喔!!!

支付方式除了現金外

也可以使用信用卡、交通卡Suica、ICOCA、

或是最近連我們都可以使用的行動支付(PayPay)

支付相當多元，讓你買的開新，購物更加愉快~

福岡天神PARCO 7樓 蠟筆小新專賣店

各式各樣的蠟筆小新周邊，滿足身為小新迷你我的渴望

滿滿的生活實用商品，買來當作送禮、紀念物或是實際使用也相當值得!!

你也是小新迷嗎??走過路過千萬不要錯過喔!!!

福岡天神PARCO 7樓

蠟筆小新專賣店

クレヨンしんちゃんオフィシャルショップ アクションデパート

福岡県福岡市中央区天神２丁目１１−1

營業時間:10:00–20:30

【免費領 KKday TWD 100 折扣券】全球超過 80 國家、500+ 城市皆可使用



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