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日本[旅遊]福岡 小新迷注意 各式各樣蠟筆小新周邊 讓你眼睛閃閃發亮 福岡天神PARCO 蠟筆小新專賣店

2024-03-20 14:10:09 寶貝小飄 人氣：105
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：481篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

逛福岡天神商圈，也別錯過福岡天神PARCO 蠟筆小新專賣店
各式各樣的小新周邊，從杯子、衣物、餅乾名產至寵物周邊
豐富選擇讓你眼花撩亂，每個都好想帶回家!!!!

如何前往:
天神地下街進入的朋友，可注意福岡天神PARCO指標
進入後乘坐電梯至七樓即可到達。
注意百貨營業時間為 10:00–20:30
日本百貨都比較早打烊，逛街購物安排行程時要多加留意。

福岡天神PARCO百貨7樓
クレヨンしんちゃんオフィシャルショップ アクションデパート
蠟筆小新專賣店
福岡県福岡市中央区天神２丁目１１−1
營業時間:10:00–20:30

永遠長不大的五歲小男孩，就讀雙葉幼稚園向日葵班
春日部防衛隊隊員之一 野原新之助
最喜歡娜娜子姐姐動感超人
最討厭吃青椒、洋蔥及紅蘿蔔~
活潑可愛的外型及逗趣的畫面，讓人印象深刻~
漫畫從小看到大的我，當然也成為小新的忠實粉絲拉~~

蠟筆小新專賣店占地雖然不大，但販售的商品卻相當豐富~
從襪子、衣物、杯子、吊飾、環保提袋、餅乾零食、扭蛋、水等等…
小新睡衣這裡也有，有成人尺寸的喔!!
讓你瞬間變身成為野原新之助!!!

什麼??人物周邊不稀奇~
不理不理左衛門造型寵物裝，這夠酷了吧!!!
把你愛的寵物打造成理不理左衛門~
逗趣的畫面，光想像起來就相當期待!!!
還有小新小白項圈、小新圖案的寵物衣等等…

還有福岡店限定的小新周邊
別地方買不到，只有這裡才有喔!!!

支付方式除了現金外
也可以使用信用卡、交通卡SuicaICOCA
或是最近連我們都可以使用的行動支付(PayPay)
支付相當多元，讓你買的開新，購物更加愉快~

福岡天神PARCO 7樓 蠟筆小新專賣店
各式各樣的蠟筆小新周邊，滿足身為小新迷你我的渴望
滿滿的生活實用商品，買來當作送禮、紀念物或是實際使用也相當值得!!
你也是小新迷嗎??走過路過千萬不要錯過喔!!!

福岡天神PARCO 7樓
蠟筆小新專賣店
クレヨンしんちゃんオフィシャルショップ アクションデパート
福岡県福岡市中央区天神２丁目１１−1
營業時間:10:00–20:30

 

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