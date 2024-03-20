天神區熱鬧的地下街，串聯百貨商圈及交通樞紐聯絡通道

同時也是九州最大的地下購物中心，長600公尺，多達150家商店。

與周圍的多家百貨公司和交通轉運站相連，讓你盡情您享受購物樂趣和美食好地方

說到地下街，你應該都不陌生，台北地下街、中山地下街、站前地下街

這些地下街都有一個共通性~百貨及交通轉運樞紐!!!

然而位於福岡天神區的天神地下街，同樣也是兼具百貨及交通轉運的重要樞紐喔!!

一條長達600公尺的地下街。從1號街到12號街

有時尚、衣服、藥妝、花店、彩票、美食、雜貨、書籍等多達約150家商店。

以19世紀歐洲街道為設計，典雅卻帶點時尚~

柔和的投射燈光，讓人逛街購物格外輕鬆無壓迫感。

加上串聯周邊的各大百貨，讓你一路逛一路買!!!

百貨打烊前超市半額商品怎能錯過呢!!!

PARCO 天神CORE BicCamera 驚安殿堂唐吉軻德 天神本店

新天町商店街 DAIMARU大丸百貨 三越百貨

天神地下街可不是只有逛街購物及各大百貨通道口

還與地下鐵、客運巴士互相串通，逛街購物交通讓你一站搞定!!

西鐵巴士至「天神南站」

西鐵電車「福岡（天神）站」

地下鐵機場線「天神站」

地下鐵七隈線「天神南站」

Kaldi Coffee Farm

各種進口的食品販賣，總類豐富讓人印象深刻~

其實台灣也有他的分店!!

Bake Cheese Tart

各種口味的濃郁起司塔，尖峰時間少女必買甜點!!

RINGO蘋果派

多種口味增添豐富口感~

但共同特點就是口口都可以吃到香甜爽脆的蘋果顆粒!!

芋屋金次郎

將地瓜切成條狀，油炸後裹上糖製成的點心

香甜酥脆十分可口，總是讓人一口接上一口~

星巴克咖啡 スターバックス コーヒー

日本星巴克不定期都會推出季節限定飲料

像是最近當紅的櫻花系列~

來日本可別錯過!!

春水堂

出國多日懷念家鄉的珍珠奶茶了嗎??

ふくや 博多駅地下街店

明太子可說是福岡最具代表的食物

從餅乾至日常食物，豐富的選擇讓你口口好滿足!!

伊都きんぐ

福岡除了明太子是代表性食物外

草莓當然也是福岡重要的代表水果!!

除了超市滿滿水果必買回飯店吃外

將草莓融入麵包中，香甜多姿更美味!

Lindt Chocolat Boutique 天神地下街店

1845年在瑞士創立，各式各樣口味巧克力口味超豐富

重點還有提供固定口味試吃一整顆!!是一整顆喔!!!!

SANRIO VIVITIX サンリオ ビビティックス

卡哇伊！三麗鷗周邊 可愛到都想買!!!

DHC

知名日本品牌，也算是引進台灣老牌系列的保健產品及化妝清潔商品

積文館

文具、書記及各式各樣可愛周邊

走走逛逛或許會發覺驚喜~

松本清

藥妝知名品牌，滿額可以享免稅~

以天神地下街來說，花上半天的時間是可以逛完

但如果要把周邊百貨都逛完，可能一整天都還不太夠~

喜歡逛街購物品嘗美食的朋友，可以安排一天的行程在此盡情購物

走走逛逛之餘，挖掘驚喜~讓你的錢錢變成你喜歡的樣子吧!!!

天神地下街 てんちかマップ

福岡縣福岡市中央區天神

營業時間:

店鋪ショップ 10:00〜20:00

餐廳レストラン 10:00〜21:00

(各店鋪營業時間不一定相同，詳情請見現場公告)

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