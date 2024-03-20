每年三月，嘉義的瑞里是賞紫藤花的最佳去處。村內種植了許多紫藤花，一串又一串的紫色花朵垂墜而下，宛如紫色瀑布，既美麗又吸睛。紫藤花花期不長，但瑞里不只有紫藤花，還有栽種其他花卉，如少女般幻想的麝香木，與紫藤花顏色相似的許願藤。每種花卉都像各色瀑布一樣，吸引人駐足流連。

受到嘉義縣166觀光產業發展協會的邀請，推廣在地特色景點與店家，這次就來分享瑞里的私房紫藤花景點、美食、民宿等，讓你看完這篇文章就能盡情暢遊166縣道！

（本次活動由 農業部農村發展及水土保持署南投分署 補助）

嘉義梅山瑞里紫藤花景點①茶壺民宿餐廳

第一個紫藤花景點位在瑞里茶壺民宿、餐廳的停車場旁。花棚上種植了多株紫藤花，每年三月至四月花季期間，紫藤花盛開，將此處妝點得浪漫又夢幻。

在花季之前，茶壺停車場是一座生氣勃勃、綠意盎然的休憩場所，數座花棚上攀爬著綠葉藤蔓，在陽光下閃耀著翠綠的光芒，可以在這裡散步，享受大自然的美好；每當紫藤花綻放，就變身為浪漫的紫色花海，一串串紫色的花朵垂墜而下，宛如瀑布般傾瀉而下，美不可言，每個路過的遊客都會想在這裡留下自己的身影。

瑞里茶壺停車場 時間：24H 地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村102號（ 按我導航 ） 定位【23.538944, 120.668142】

▲這天到訪，公園內的紫藤花僅開三成，中下旬後就是花季爆發期了！

▲有時候覺得紫藤花遠看像葡萄。

▲公園內的花棚架，可以想像當紫藤花爆發時，這裡會有多美！

嘉義梅山瑞里紫藤花景點②紫藤公園（王鼎民宿後）

瑞里紫藤公園位於王鼎茶園後，是一處以紫藤花為主的私房景點，連GOOGLE MAP都找不到呢！公園內種植了多株紫藤花，最吸睛的是一座將近40公尺長的白色半圓型花棚架，花棚架的終點是一座球型的紫藤花架；在花季時，紫藤花攀上花架，宛如婚宴會場的新人走道。

偶爾微風吹拂，紫藤花瓣悄悄飄落，頓時浪漫的像是在向走過的人撒花瓣呢！

除了紫藤花是公園內的重頭戲外，轉入公園的轉角處，還有夢幻般的麝香木及錫葉藤。麝香木的花朵呈淡粉色，在陽光下閃耀著晶瑩的光芒；錫葉藤的藤蔓交織纏繞，其花語為「許願」別稱為許願藤，據說在錫葉藤下許願，願望就會實現哦！

瑞里紫藤公園 定位【23.539053, 120.666863】 請於王鼎民宿前、RULI地標後的斜坡進入。

▲紫藤公園的花況不錯！

▲米白色的花架上全是紫藤花！

▲身後就是球型的花架，只是花架太巨大，未滿開的紫藤看起來就有點少。

▲麝香木真的很美！這點在轉入公園前的圍牆，有一些高度，不要亂爬牆呀！

▲錫葉藤的花朵很美！

嘉義梅山瑞里紫藤花景點③小公主咖啡

小公主咖啡在瑞里源興宮的正對面，咖啡廳內外都種植了許多紫藤花，若沒打算入內消費，咖啡廳前有一座紫藤花隧道，長約數公尺，由兩排紫藤花架組成，花季期間，紫藤花盛開，形成一條浪漫的花廊，是拍照打卡的熱門景點。

▲咖啡廳前的紫藤花隧道。

▲還能看見正在曬太陽的咖啡豆。

▲源興宮前的藝術裝置。

▲夜晚版的藝術裝置。

嘉義梅山瑞里紫藤花景點④瑞里麝香木山壁

瑞里的古早味小廚坊對面，有一片盛開的紫藤花。這裡的紫藤花與別處有些許不同，除了常見的紫色紫藤花之外，還有稀有的白色紫藤花。兩種顏色的紫藤花交織在一起，形成一道美麗的風景。

紫藤花的花語會因顏色不同而有所不同。紫色紫藤花代表忠貞、優雅與浪漫，而白色紫藤花則代表純潔、清淨與高貴。因此，紫藤花很適合作為和愛情相關的花飾。

距離紫藤花不遠處，是瑞里新興的麝香木景點。每到三月，整片山壁都被粉紅色的花海覆蓋，令人流連忘返。我們在這裡玩到不亦樂乎，光一個小地方就讓我們快門按不完了。

瑞里麝香木山壁位於山區，道路上常有人車來往。在賞花時，請注意安全，不要在車道上拍照。

瑞里麝香木山壁 定位【23.537237, 120.669590】（ 按我導航 ）

▲瑞里麝香木山壁。

▲非常壯觀且浪漫的粉紅花海，怎麼拍都是網美照呀！

▲一群女生在這裡擺出踢正步的POSE，看起來活力又可愛。

嘉義梅山瑞里步道景點：綠色隧道

瑞里綠色隧道的入口位在166縣道約79K處，是一條環繞孟宗竹、桂竹、柳杉林及茶園的農用道路，也是熱門的健行步道。綠色隧道內有約2.5公里長的竹杉林環狀步道，步道兩側矗立的孟宗竹林形成綠蔭遮天的隧道，沿途風景如畫、空氣宜人，宛若來到日本的嵐山。

跟著當地人的腳步，爬了一段小陡坡，來到一座無名的觀景平台，四周是排列整齊的茶園，遠處的山巒正演出可遇不可求的雲海景色，清幽的環境、秀麗的風景，滿目蔥鬱中，那淡粉色的麝香木在此刻變得顯眼且吸睛，若腳力允許可以走一段陡坡來到平台上觀賞。

瑞里綠色隧道 時間：24H 定位【23.545065, 120.671300】（ 按我導航 ，為瑞里綠色隧道臨停區） 山路狹窄，請評估自己的開車技術，臨停區可停車。

▲高聳的竹林們，遮住了許多早晨陽光，若能看見陽光的灑入，不知這裡會有多美！

▲一段小陡坡，是有刻出防滑的水泥地，請勿走到落葉上，避免腳滑。

▲未命名的觀景平台。

▲觀景平台的視野遼闊，遠處的山巒後，有一片小雲海。

▲平台之後是令強迫症療癒的茶園畫面。

▲平台的階梯旁盛開了一大片的麝香木。

竹林茶席氛圍體驗

綠色隧道是瑞里的熱門景點，也是舉辦竹林茶席的重要場地。

在幽深的竹林中，石桌石椅是茶席，茶具器皿擺在桌上，茶師行雲流水的撥茶、倒水、醒茶、溫杯，再倒出一杯杯冒著茶煙的清澈茶湯，品茗一口，阿里山青心烏龍茶的清香與甘甜在嘴裡散發著。

再以不同的泡茶方式，呈現茶的不同風味。小葉種蜜香紅茶的琥珀色茶湯，淡淡的紅茶香氣縈繞鼻間，不苦不澀的口感，顛覆了對紅茶的印象，兩款茶各有特色，皆可搭配甜甜的巧克力餅乾與蜂蜜小蛋糕，在聊天喝茶吃茶點的時光，感到非常放鬆，也許是處在大自然的竹林裡，陽光灑在茶席上，茶香瀰漫在空氣中，此時此刻竹林就是我們的戶外茶室。

瑞里社區茶席 預約電話：0911－644989（許先生） 官方LINE：@776mbxcu 竹林茶席氛圍體驗為四人成團，＄400／人，每席最多接待五位。

▲阿里山青心烏龍（清香型）。

▲把茶葉撥入茶壺，進行醒茶、溫杯。

▲阿里山青心烏龍的茶湯近乎透明，滋味非常清香甘甜。

▲小葉種蜜香紅茶。

▲蜜香紅茶搭配茶點。

嘉義梅山瑞里步道景點：圓潭自然生態園區

圓潭自然生態園區有圓潭、向山、心湖三座瀑布。無障礙步道可欣賞兩座瀑布。腳力好的人可選擇環山步道健行，沿途可欣賞瀑布、壺穴、峭壁、大葉楠、香葉樹及山蘇等自然景觀。運氣好，還能遇上猴子呢！

前往當日，環山步道正重新整修，但無障礙步道仍可通行。若想在圓潭谿餐廳用餐，記得要先預約。

▲遇見的第一座瀑布沒有水QQ。

▲無障礙步道不長，很快就能走完了，走的時候也可以順道觀察圓潭溪的生態。

▲在溪面上時不時閃著銀白色，那可不是樹葉，而是苦花魚。

▲向山瀑布。

▲站上木棧階梯就能把自己跟向山瀑布一起拍進來囉！

▲努力工作的水車。

嘉義梅山瑞里美食餐廳推薦：茶壺餐廳

茶壺餐廳是瑞里熱門的餐廳之一。原是一家無名的店家，因餐廳對面的廣場中有一座茶壺造型石柱時鐘，遊客們便以茶壺餐廳為之命名。

茶壺餐廳提供合菜，菜色從三菜一湯到九菜一湯都有，適合不同人數的用餐需求。價格親民，餐點美味。

合菜多為瑞里當地的風味餐，例如滷扣肉。茶壺餐廳的滷扣肉以筍干與南瓜為配角，風味獨特。溪蝦則是灑上芥末鹽，鹹香中帶有芥末的嗆辣。過貓的醬汁也別具特色，色彩鮮艷，味道也很不錯。

▲茶壺餐廳門口，對面可停車，吃飽喝足可以到茶壺停車場欣賞紫藤花。

▲茶壺餐廳的價目表，兩人合菜才＄600，好超值呀！

▲當天的合菜菜色。

▲滷扣肉及過貓沙拉。

嘉義梅山瑞里美食餐廳推薦：幼葉林餐廳

是餐廳也是賞花景點的幼葉林餐就位在公車站「若蘭山莊」旁。餐廳主要提供合菜，菜色以台灣菜和山產野菜料理為主。合菜風味餐八菜一湯一桌10人＄3,000，另提供2－6人的合菜。

合菜的菜色豐富多樣，包括滷扣肉、山豬皮、酥炸小魚干等。其中，滷扣肉佐高麗菜乾，味道獨特，值得一試；山豬皮白如薄紙，淋上醬油即可食用，是瑞里的常見菜品；酥炸小魚干香氣十足，令人回味無窮。

飽足一餐後，可以到餐廳門口欣賞紫藤花。餐廳有多個紫藤花造景，非常適合拍照。餐廳對面是阿婆的柑仔店，當日未營業，光看外觀充滿復古懷舊氛圍就足以吸引人了。

瑞里幼葉林餐廳 時間：1100－1430 電話：0963－002431 地址：嘉義縣梅山鄉瑞里村27之2號（ 按我導航 ） 僅提供午餐時段，花季期間不提供素食餐點。

▲八菜一湯＄3,000。

▲高麗菜乾滷扣肉、梅汁炸豆腐。

▲紫藤花搭配上一些裝置就很好拍了！

▲當日未營業的阿婆柑仔店。

嘉義梅山瑞里民宿推薦：阿漢的家

阿漢的家民宿是瑞里知名的民宿之一，有木屋造型的本館及以檜木打造的新館。

這次入住新館的「潤色」客房，一踏入房間就聞到陣陣的檜木香。潤色是兩張單人床的閣樓房型，一樓有客廳、以原木打造的梳妝台、觀景的露天陽台，最具特色的設計是使用了大量的透明玻璃窗及屋頂，採光度極佳，夜晚在無光害的瑞里，還能抬頭觀星。

客房窗戶外既能看見166縣道的街景，又能欣賞到連綿的群山，在瞬息多變的山區，每一秒都是不同的山景，時而被雲霧纏繞，時而露出重巒疊嶂的全貌。若不趕時間的話，可以在民宿內點一杯咖啡、一份甜點，坐在新館旁的花棚架下品嚐咖啡香，遠觀山景，享受悠閒的時光。

▲新館的客房「潤色」。

▲可清楚看見166縣道，沐浴更衣時記得要把窗簾拉上。

▲客房內的座椅。

▲露天陽台及遠處的山景。

▲閣樓。

▲有兩張單人床。

▲附有早餐。

▲可以來花架廊道上享用下午茶。

▲凡於期限內預訂以上民宿即享有體驗。

《阿漢的家民宿更多房型介紹》

▲ 嘉義瑞里民宿推薦：阿漢的家 山林裡的檜木茶香

前往166縣道的中繼站：文峰遊客中心

文峰遊客中心位在嘉義竹崎，是阿里山國家風景區西北廊道旅遊資訊的第一站，也是遊客前往瑞里的休憩站。遊客中心內部空間寬敞明亮，並設有山坡咖啡、若蘭市集等設施，提供遊客休憩、購物等服務。山坡咖啡可眺望阿里山山巒層疊的秀麗景色；若蘭市集則販售各式阿里山伴手禮。

此外，遊客中心周邊也種植了許多花卉，春天時百花盛開，如花旗木、許願藤，讓遊客中心也成了美拍場景。

▲文峰遊客中心二樓，不上來還不知道原來這麼美。

▲春天的嘉義真的好美！花旗木。

▲若蘭市集有許多當地特產，朋友買了幾袋地瓜回家。

▲鼓動朋友買愛玉籽回家搓。

▲在山坡咖啡買的美式＄100。

▲山坡咖啡的內用座位。

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