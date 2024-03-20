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南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重葛)

2024-03-20 17:10:47 齊媽 人氣：113
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窩客好文

齊媽

發表篇數：107篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：南投縣 > 中寮鄉

113. 3. 6 (三)                                   瑰蜜甜心玫瑰園

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

從2月底陸續看到中部的麝香木盛開，粉紅一片非常迷人

於是我們也把握花期，安排平日出遊賞花

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

這天來到南投中寮的瑰蜜甜心玫瑰園，雖然取名玫瑰園

但園區是以種植粉紅麝香木為主，每年2月底～3月底開園

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

園區由蔡家四兄弟共同經營，規劃得一年比一年好

今年麝香木種植面積更廣，並新增粉紅大道讓大家拍個過癮

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

一踏入園區就看見麝香木與黃花風鈴木同框的畫面

我們到訪日正值盛開期，真是太幸運了

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

金黃耀眼的黃花風鈴木亦是春天吸睛的焦點之一

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

在這個角度可以同時與麝香木和黃花風鈴木合影，記錄這一季的美好

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

視覺無限延伸的粉紅麝香木大道，美得令人讚嘆

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

麝香木開滿小山坡，一整片粉嫩色系美極了！

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

這天Amy姐帶著心愛的狗狗"山迪"一起郊遊賞花

好喜歡你們合照的畫面，幸福美好

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

小山坡有保留空隙讓遊客貼近麝香木拍照，營造置身花海的氛圍

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

麝香木喜歡溫暖氣候，近距離拍照有聞到淡淡的香氣

常被用於製造香水或驅蟲的薰香原料

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

出遊這天台北陰雨綿綿，氣象預報南投降雨機率60%

本來有點擔心，但幸好老天爺很給力，賞賜我們晴朗好天氣

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

身旁的遊客看見KITTY小網美忍不住驚呼好可愛喔～

獨樂樂不如眾樂樂，我當然樂意分享給遊客拍照留念

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

被粉紅麝香木圍繞，內心的快樂難以言喻

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

"山迪"是一隻非常聰明乖巧的狗狗，也很配合當麻豆拍照南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

Amy姐養"山迪"14年了，母子倆的感情濃厚，互相陪伴的回憶無價

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

這天同遊粉紅山丘，一起圓夢解鎖的感覺真好

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

沿著"愛心造景"指標前行，這一區的地形像個顛倒的愛心，增添不少浪漫

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

繼續往另一方向走，就會看到網路分享常見的"粉紅山丘"本尊

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

數大就是美，粉紅魅力讓我陶醉其中

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

除了麝香木，另種植不少錫葉藤和九重葛，漫步園區處處皆美

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

還有粉粉的碧桃花展笑顏，春暖花開真是個美麗的季節

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

園區最上方有個咖啡廳，逛累了可以到這裡喝杯咖啡休息一下

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

好天氣好心情，為了這片美景衝一波是值得的

花期大約至3月底，可參閱FB粉絲頁掌握最新花況

南投中寮．瑰蜜甜心玫瑰園 (麝香木 / 黃花風鈴木 / 九重

＜瑰蜜甜心玫瑰園＞南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號

0920 - 027855           營業時間8:00～18:00

FB粉絲頁：瑰蜜甜心玫瑰園

 

文章標籤
瑰蜜甜心玫瑰園 麝香木 黃花風鈴木 九重葛
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