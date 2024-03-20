在中友百貨後,有一家義大利麵／燉飯餐廳

爬文了一下,看了好多網誌介紹有浮誇蛤蜊,這次和家人一起來逛中友,就先來這裡吃晚餐~

『諾諾索』在中科大及中友百貨後的巷弄中,離錦平北街跟五權路交叉口附近

開車來用餐停車也很方便,鄰近有停車場(紅點點),停好車步行過來也不到5分鐘~

店門口也很有特色!! 有個超好認的貨櫃..有種變形金剛的感覺~

進門後看到櫃台,稍微的是開放式廚房,但店家把抽風做得很好~ 完全沒有油煙味!!

1F

2F

1、2F的座位也很多,店家把桌與桌的距離也隔得很好,不用擔心來聊天會被隔壁桌甘擾

也很適合多人&團體來包場聚餐~

Menu《另於文末》

『諾諾索』有義大利麵、燉飯、Pizza、小點炸物、沙拉、濃湯...蠻多品項可以點餐的~

內用主餐均附紅茶

基本炒料皆有洋蔥、蒜、香菇、芹菜,如需去除請點餐時告知

綠色圓點皆可做成素食

飯、麵皆可做成小、中、大辣

加飯／麵 $20 燒烤 $30

跟家人點了餐也加了套餐

套餐大全配(濃湯、麵包、沙拉)居然才$65元..不點個套餐顯得好像會後悔

麵包單吃是烤得酥脆有嚼勁的麵包,沾了濃湯變得微軟也很可口~

餐前沙拉清爽又開胃

麵是配菜蛤蠣才是主餐 $370、海陸雙拼 $379

終於吃到和家人今天要來吃的浮誇蛤蠣了,端在手上看起來都有點不真實感!!

這多到身為蛤蜊控會想一人獨享吧~~

每顆蛤蜊都大顆,新鮮又去沙乾淨且蛤蜊肉飽滿~

我們選的青醬義大利麵,麵條煮的軟硬剛好、青醬也是店家自己自製,實在又好吃~

記得吃之前,把青醬拌勻..超美味的~

海陸雙拼有...雞腿排、鴨胸肉、厚切培根、綜合海鮮、鮭魚、蛤蠣、魷魚圈,以上食材自搭兩種

我們選了雞腿排和鮭魚,選了白醬燉飯,雞腿排跟鮭魚都很大一塊!! 直逼豪華海陸~

雞腿排香嫰~ 皮薄肉多、皮酥肉厚實...這是繼必點浮誇蛤蠣之外,第二推薦必點!!

肥厚的鮭魚排表面香烤炙燒,魚肉細緻滑順,肉質結實口感鮮美,愛吃魚的朋友必選~

白醬吃起來鹹甜香濃,燉飯裡有洋蔥、蒜、菇類和芹菜這些用料,吃完會很飽足

主餐蛤蠣和海陸雙拼都是可以任選為義大利麵or燉飯,也可以任選醬汁搭配...不像有些店家會限制住餐點的醬料口味

這也是除了殘酷限量的主餐必推之外,能吃到想吃的口味也是我推的一點!!

『諾諾索』很適合下課後和同學們一起來聚餐... 也可以逛完中友百貨後,來休息吃吃飯

也臨近中國醫藥學院附設醫院,在去過醫院之後來吃頓好吃的餐點會再充滿幸福感的~

諾諾索Non Lo So義式料理餐廳

【店址】台中市北區五權路500巷6弄19號

【TEL】04-2225-5101

【營業時間】週一~日 11:30–21:00(週三休)

低消$100／假日需每人至少一份主餐

無服務費／現金、Linepay、台灣pay

=================以下是諾諾索Non Lo So Menu=================