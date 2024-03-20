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【北區】諾諾索Non Lo So義式料理餐廳～蛤蜊控不能錯過的浮誇蛤蜊義大利麵／燉飯 近中科大、中友百貨、中國醫藥大學、中國醫藥大學附設醫院、臺灣體育運動大學 <文末有Menu>

2024-03-20 18:01:24 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：109
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：339篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：諾諾索 Non Lo So
phone04-2225-5101
place台中市北區五權路500巷6弄19號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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在中友百貨後,有一家義大利麵／燉飯餐廳

爬文了一下,看了好多網誌介紹有浮誇蛤蜊,這次和家人一起來逛中友,就先來這裡吃晚餐~ 

 

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『諾諾索』在中科大及中友百貨後的巷弄中,離錦平北街跟五權路交叉口附近

開車來用餐停車也很方便,鄰近有停車場(紅點點),停好車步行過來也不到5分鐘~  

 

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店門口也很有特色!! 有個超好認的貨櫃..有種變形金剛的感覺~  

 

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進門後看到櫃台,稍微的是開放式廚房,但店家把抽風做得很好~ 完全沒有油煙味!! 

   

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1F  

 

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2F

1、2F的座位也很多,店家把桌與桌的距離也隔得很好,不用擔心來聊天會被隔壁桌甘擾

也很適合多人&團體來包場聚餐~ 

   

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Menu《另於文末》

『諾諾索』有義大利麵、燉飯、Pizza、小點炸物、沙拉、濃湯...蠻多品項可以點餐的~   

  • 內用主餐均附紅茶
  • 基本炒料皆有洋蔥、蒜、香菇、芹菜,如需去除請點餐時告知
  • 綠色圓點皆可做成素食
  • 飯、麵皆可做成小、中、大辣
  • 加飯／麵 $20 燒烤 $30

 

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跟家人點了餐也加了套餐

套餐大全配(濃湯、麵包、沙拉)居然才$65元..不點個套餐顯得好像會後悔e9608649.gif     

 

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麵包單吃是烤得酥脆有嚼勁的麵包,沾了濃湯變得微軟也很可口~ 

 

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餐前沙拉清爽又開胃  

  

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麵是配菜蛤蠣才是主餐 $370、海陸雙拼 $379    

 

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終於吃到和家人今天要來吃的浮誇蛤蠣了,端在手上看起來都有點不真實感!!

這多到身為蛤蜊控會想一人獨享吧~~77.gif   

 

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每顆蛤蜊都大顆,新鮮又去沙乾淨且蛤蜊肉飽滿~   

 

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我們選的青醬義大利麵,麵條煮的軟硬剛好、青醬也是店家自己自製,實在又好吃~    

 

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記得吃之前,把青醬拌勻..超美味的~   

 

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海陸雙拼有...雞腿排、鴨胸肉、厚切培根、綜合海鮮、鮭魚、蛤蠣、魷魚圈,以上食材自搭兩種

我們選了雞腿排和鮭魚,選了白醬燉飯,雞腿排跟鮭魚都很大一塊!! 直逼豪華海陸~

 

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雞腿排香嫰~ 皮薄肉多、皮酥肉厚實...這是繼必點浮誇蛤蠣之外,第二推薦必點!!      

 

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肥厚的鮭魚排表面香烤炙燒,魚肉細緻滑順,肉質結實口感鮮美,愛吃魚的朋友必選~   

 

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白醬吃起來鹹甜香濃,燉飯裡有洋蔥、蒜、菇類和芹菜這些用料,吃完會很飽足

 

主餐蛤蠣和海陸雙拼都是可以任選為義大利麵or燉飯,也可以任選醬汁搭配...不像有些店家會限制住餐點的醬料口味

這也是除了殘酷限量的主餐必推之外,能吃到想吃的口味也是我推的一點!!

『諾諾索』很適合下課後和同學們一起來聚餐... 也可以逛完中友百貨後,來休息吃吃飯

也臨近中國醫藥學院附設醫院,在去過醫院之後來吃頓好吃的餐點會再充滿幸福感的~

 

  

 

諾諾索Non Lo So義式料理餐廳

【店址】台中市北區五權路500巷6弄19號

【TEL】04-2225-5101

【營業時間】週一~日 11:30–21:00(週三休)

低消$100／假日需每人至少一份主餐

無服務費／現金、Linepay、台灣pay

 

=================以下是諾諾索Non Lo So Menu=================

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文章標籤
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