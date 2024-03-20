新埔捷運站美食-黑丸手作地瓜球板橋店─板橋夜市美食，這家地瓜球也太大顆了吧！真材實料成分純粹無添加，精準控溫外酥內Q的涮嘴地瓜球，外酥內軟Q吃得到食材原味，一口一顆超過癮，原味、黑糖、紫薯三種口味一次滿足，板橋宵夜dcard、新埔捷運站1號出口、板橋小吃│附菜單

目錄索引

1. 關於黑丸手作地瓜球板橋店

2. 黑丸手作地瓜球板橋店環境開箱

2.1 交通指引│黑丸手作地瓜球板橋店

2.2 精準控溫│酥炸涮嘴地瓜球

3. 黑丸手作地瓜球板橋店餐點分享

3.1 經典原味大份

3.2 經典原味小份

4. 消費資訊

4.1 黑丸手作地瓜球板橋店評價

4.2 黑丸手作地瓜球板橋店菜單

5. 新埔捷運站美食相關資訊

5.1 分店資訊

關於黑丸手作地瓜球板橋店

「新埔捷運站美食」

「板橋夜市美食 x 板橋宵夜dcard」

「新埔捷運站1號出口 x 板橋小吃」

黑丸手作地瓜球板橋店在哪裡？

黑丸手作地瓜球板橋店位於新北市板橋區裕民街6號，為板橋裕民夜市必吃美食之一，近新埔民生捷運站、新埔捷運站、巨蛋東京花園廣場、板橋四維公園，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場。

黑丸手作地瓜球板橋店餐點特色

「真材實料 x 無添加」

「精準控溫 x 外酥內軟Q x 三種口味一次滿足」

交通 / 停車資訊

大眾運輸：捷運-新埔民生捷運站 (走路8分鐘)、捷運-新埔捷運站 (走路12分鐘)、公車-長江路口站、長江民生路口站

機車：附近機車停車格 (四維路)

汽車：板橋全群立體停車場 (走路5分鐘)

黑丸手作地瓜球板橋店環境開箱

交通指引│黑丸手作地瓜球板橋店

Google導航裕民街6號

藏身在板橋裕民夜市裡的隱藏版人氣美食底加！

從新埔捷運站或新埔民生捷運站下車走，走路大約10分鐘即可抵達位於新北市板橋區裕民街6號(裕民藥局前方)的黑丸手作地瓜球板橋店。

大眾運輸 / 機車停車 / 汽車停車

在地理位置優異的板橋裕民夜市內，附近有捷運站、公車站、機車停車格、汽車收費停車場，搭乘大眾運輸、騎車、開車前往均十分便利，免擔心找不到停車位。

放大版菜單 / 語言友善菜單

貼心設置了中文、英文、日文、韓文等四國語言，方便來台灣旅遊的朋友們參考。

與地瓜球同色系的放大版菜單，吸住板橋裕民夜市走走逛逛朋友們的目光，方便參考價格、地瓜球灑粉口味選擇，有鹹甜口味各有三款：原味、梅子、巧克力；起司、胡椒、椒麻，有甜、有鹹增添享用地瓜球的樂趣。



精準控溫│酥炸涮嘴地瓜球

優質油品 / 精準控溫

使用測溫設備確認油溫已達標 → 將份量刷滿存在感的三種口味：原味、黑糖、紫薯地瓜球倒入油鍋內，開炸~

持續控溫 / 控制火侯大小

在酥炸地瓜球的過程中，持續使用測溫設備確認當下油溫，調整火力大小，讓每一批酥炸起鍋的地瓜球都能有同樣的好口感。

地瓜球壓台

酥炸一段時間後，準備開壓~

使用地瓜球壓台設備不斷地擠壓地瓜球、將地瓜球所吸收的油壓出、讓空氣進入球體後，地瓜球持續膨脹，一顆顆渾圓飽滿的三色地瓜球，看起來特別美味。

起鍋 / 紅外線食物保溫燈

地瓜球起鍋 → 小風扇吹涼酥脆度Up！ → 使用紅外線食物保溫燈維持地瓜球溫度，避免涼掉影響口感。

好大顆地瓜球

黑丸手作地瓜球板橋店的地瓜球大小大概是一般看到的1.5倍大，一口一顆剛好塞滿，ㄎㄠˊㄎㄠˊ的酥脆聲、保有軟Q口感的內裡吃得到像麻糬QQ的口感，好過癮。

黑丸手作地瓜球板橋店餐點分享

經典原味大份

大份80元

沒有看錯！

大份地瓜球，直接遞上2包裝好裝滿的三種口味地瓜球，跟朋友一起逛裕民夜市，人手一包開吃了~

原味

就是喜歡無添加的地瓜球原始風味！

享受一顆顆入口外層酥香、內裡軟Q、不油膩，吃得到地瓜純粹甜香、細膩的黑糖甜香、紫地瓜香氣的自然好味，一口一顆很涮嘴。

經典原味小份

小份50元

小份地瓜球Get一包裝好裝滿的三種口味地瓜球。

消費資訊

購買日期：2024/03月

付款方式：現金

黑丸手作地瓜球板橋店評價

新埔捷運站美食，平日晚餐時間到板橋裕民夜市走走，買了幾包板橋夜市隱藏版美食─黑丸手作地瓜球板橋店。

跟朋友們一起點了一份大份的；一份小份的，在逛夜市的路上，人手一包邊走邊享用真材實料、無添加的涮嘴酥Q地瓜球，完全沒有在夜市買炸物可能會吃到的油耗味，讚的。

黑丸手作地瓜球板橋店菜單

中英日韓語言友善菜單

新埔捷運站美食-黑丸手作地瓜球板橋店菜單 (攝於2024/03月)

新埔捷運站美食相關資訊

黑丸手作地瓜球板橋店

類型：新埔捷運站美食 / 板橋夜市美食 / 板橋宵夜dcard / 新埔捷運站1號出口 / 板橋小吃

⏰ 營業時間

每天 17：00~22：00

📍 地址：新北市板橋區裕民街6號

📞 電話：無提供



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分店資訊

黑丸手作地瓜球寧夏總店

📍 地址：台北市大同區寧夏路58號 (攤位401)

黑丸手作地瓜球樹林店

📍 地址：新北市樹林區博愛街3號旁

黑丸手作地瓜球桃園店

📍 地址：桃園市八德區長興路46號

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