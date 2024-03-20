2024最新 【理智派吃台北美食】何家大碗公涼麵-善導寺美食尋寶記！ I 一家歷經十二年，夫妻共同經營的溫馨美食餐廳

理智派今天要帶大家來到台北市中正區開箱的，可以說是一個隱藏版美食——何家大碗公涼麵。它位於台北市中正區青島東路上，餐點是傳統涼麵、鍋燒意麵和味噌湯等，整體風味極具水準，價格也非常佛心，真的是台北銅板美食必吃。

【關注理智派】追蹤社群掌握最新資訊

【溫馨開胃篇】何家大碗公的家庭故事

來說說他們的起源吧。何家位於青島東路上，不僅以「大碗」著稱，更以滿滿的愛和熱情迎接每一位顧客。何家大碗公不只是一家店，它是一個故事，一段情(?，怎麼寫得好像一段愛情故事XD。創辦人夫妻倆用十二年的時間，將對料理的熱愛化為一碗碗鮮美的涼麵，每一口都充滿家的味道。在這裡，不只是吃一碗涼麵，更是體驗一場關於家的回憶之旅。不僅是餐點，老闆娘也將熱情化為行動，朝氣地招呼每一位客人。大部分來的客人都會直接叫老闆娘阿姨，好像和老闆娘認識的感覺。不誇張，從阿嬤到學生，都是XD。

【隱藏版空間篇】環境不只是環境

剛踏進何家大碗公的時候，一開始以為完全沒位置。目測一樓僅有三個座位，而每個座位都已坐滿人。但其實，只要走下地下室，一個寬敞舒適的用餐空間就會出現在你眼前。只能說，有種柳暗花明又一村的感覺XD。這邊理智派給何家大碗公一個小建議，可以放個較大的樓下有位置的招牌，方便大家可以一目了然。

P.S. 店家目前有一個小招牌，但理智派還真沒看到XD。

【美食解密篇】何家大碗公的美味宇宙

從招牌涼麵到泡菜涼麵，從海鮮鍋燒到味噌叉燒，何家大碗公的每一道料理都像是一部美食小說，每一頁都令人垂涎三尺。理智派真的是部落客當久了，國文造詣越來越好XD。那既然如此，歡迎各大學校邀請演講(?。離題了拉，這就來讓理智派一一介紹他們家的餐點。

。招牌涼麵（小份）

首先登場的是招牌涼麵，這可是何家大碗公的靈魂所在！涼麵保持了彈牙的口感，每一根麵條都沾滿了獨家特調的醬汁，清爽而不油膩，很道地的傳統麻醬涼麵味道。麻醬的香味與醬料的酸甜完美融合，喚醒你對童年市場小吃的所有記憶。吃完之後，理智派只有一個感覺，後悔沒有點大份的XD

。泡菜涼麵（小份）

接著要介紹的是風格迥異的泡菜涼麵。如果你是尋求刺激和新鮮的美食家如理智派(?，這款涼麵可以點來試試看。泡菜的酸辣帶來了一股強烈的風味衝擊，與傳統涼麵的溫和形成鮮明對比。每一口都能品嘗到滿滿的泡菜，給你一種全新的涼麵體驗。

。味噌綜合湯

如果你對涼麵以外的選擇感興趣，何家大碗公的味噌綜合湯到是個不錯的選擇。這款湯品清爽可口，味噌底湯配合蛋、貢丸、海帶等豐富配料，每一口都是暖心的滋味。尤其在涼爽的天氣里，一碗熱騰騰的綜合湯可以溫暖你的胃，舒緩你的心。

。海鮮鍋燒麵

這道海鮮鍋燒麵是冬日的最佳選擇。豐富的海鮮配料，包括鮮美的蝦子、鮮嫩的ˇ蛋以及各式火鍋料，每一口都是海洋的香氣。濃郁的湯頭帶有海鮮的鮮甜，與麵條完美結合。

。味噌叉燒麵

最後要介紹的是何家大碗公的另一大亮點——味噌叉燒麵。這款麵條以其清新的味噌湯底和軟嫩可口的叉燒肉而聞名。叉燒肉幾乎能夠在口中化開，與味噌湯底的醇厚相互映襯，真的是蠻不錯的。

【來去如何篇】何家大碗公交通指南

。搭乘大眾交通前往何家大碗公

搭乘大眾交通前往何家大碗公 您可以選擇搭乘直達台北的火車或高鐵。如果是從高鐵站出發，需在台北高鐵站下車，然後轉乘台北捷運或公車到達善導寺站從捷運四號出口出站後，直走約2分鐘看到青島東路左轉走約10步即可看到何家大碗公了。

【鄰近停車篇】何家大碗公的停車位置

何家大碗公自己本身雖沒有停車場，附近步行可達的停車場多達15個。其中最近的包含了台灣聯通停車場-醒吾場與台大校友會館停車場等，評價高分也不錯。

【價格佛心篇】何家大碗公價位、菜單、價目表

每一碗涼麵價格介於45至70元，而各式乾麵和飯類，只需35至50元，經濟實惠又美味。味噌湯品類25至65元，湯麵與泡飯類則是50至80元，更有精緻麵食65至90元。價位在台北來說，非常經濟實惠XD。

【資訊一覽篇】何家大碗公的店家資訊

名稱：何家大碗公 成功店

時間：周一至周日07:00-20:00

電話：02-2321-8827

地點：台北市中正區青島東路21之9號

粉專：https://www.facebook.com/goodfate.tw/?locale=zh_TW

IG：@hj_23218827