雙月阿甘剝皮辣椒雞湯獨家好市多上市販售！

彈牙嫩口台灣土雞腿肉、爽辣回甘的湯頭就跟到雙月店內用餐一樣美味，加熱後就能喝，超級方便

雙月愛恨椒芝麵目前則是可以在在全家便利商店和 全家行動購 買到

一碗雙月阿甘剝皮辣椒雞湯搭配一碗雙月愛恨椒芝麵太享受，在家就能輕鬆享用雙月人氣美食！

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

雙月是連續6年獲得米其林必比登推薦美食

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯是店內人氣雞湯之一，現在不用到雙月也可以吃到，真是太棒了

好市多獨家上市販售的禮盒很精緻，送禮自吃兩相宜

盒內有雞湯及剝皮辣椒各兩包

真空包裝、冷凍保存，備在冰箱內隨時想吃就吃，也特別適合招待親朋好友

煮前一晚放進冷藏退冰後即可加熱

份量實在，一包倒出來就有這麼多

除了多塊土雞腿肉跟雞湯外，還有剝皮辣椒

加熱後就可以吃，料理新手在家也能輕鬆端出美味雞湯

煮的時候香氣四溢，在客廳的孩子忍不住問馬麻在煮什麼？怎麼麼麼香？

料理過程簡單容易

煮沸後轉小火煮約10~15分鐘(加熱期間須攪動避免黏附鍋)，接著加入解凍後的剝皮辣椒包即可關火

也可以依照個人喜好加入高麗菜等蔬菜，風味更加乘

肉塊很多，一包可2-3人共享

嚴選台灣土雞腿肉，鮮彈嫩口，很好咬

湯頭甘醇帶點微辣感，喝起來過癮滿足

端上桌，家人都驚呼～好香啊

在家就能品嚐雙月超人氣阿甘剝皮辣椒雞湯也太幸福，每個人都讚不絕口！

土雞腿肉大塊且肉多，吃起來滿足

經過加熱依舊保有其軟嫩度，雞皮Ｑ滑不膩

雙月秘製回甘剝皮辣椒就是厲害

甘甜脆口，想要吃脆點的可以關火後再加入

雙月愛恨椒芝麵也是到雙月店內必點的美食

冷凍包裝超便利，備幾包在冷凍庫裡，隨時想吃就吃

每一包裝內有一包麵體及兩包調味包

麵體不需要解凍就能放進沸水中加熱

不用解凍真的很讚，更方便隨時吃

調味包有芝麻醬及椒麻醬

打開包裝香氣就飄散出來了

水煮沸後，麵條只需加熱10秒即可，超級迅速

加熱後的麵條撈起後跟醬料拌勻就能大快朵頤

可以依照個人喜好加入蔥花或是青菜等

雙月愛恨椒芝麵選用南僑中式勁麵，吃起來Ｑ彈帶勁、滑順

椒麻香、芝麻醇，口感豐富美味

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯搭配雙月愛恨椒芝麵真是太完美的組合，美味且飽足

可惜目前好市多僅能買到雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，期待日後雙月愛恨椒芝麵也能在好市多販售，就能更方便一起買！

注意！！

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