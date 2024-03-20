為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

2024-03-20 23:35:55 靜怡＆大顆呆 人氣：102
share
邀約
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2190篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：雙月食品社｜青島店
phone02-33938953
place台北市中正區青島東路6-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯獨家好市多上市販售！

彈牙嫩口台灣土雞腿肉、爽辣回甘的湯頭就跟到雙月店內用餐一樣美味，加熱後就能喝，超級方便

雙月愛恨椒芝麵目前則是可以在在全家便利商店全家行動購買到

一碗雙月阿甘剝皮辣椒雞湯搭配一碗雙月愛恨椒芝麵太享受，在家就能輕鬆享用雙月人氣美食！

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

雙月連續6年獲得米其林必比登推薦美食

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯是店內人氣雞湯之一，現在不用到雙月也可以吃到，真是太棒了

好市多獨家上市販售的禮盒很精緻，送禮自吃兩相宜

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

盒內有雞湯及剝皮辣椒各兩包

真空包裝、冷凍保存，備在冰箱內隨時想吃就吃，也特別適合招待親朋好友

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

煮前一晚放進冷藏退冰後即可加熱

份量實在，一包倒出來就有這麼多

除了多塊土雞腿肉跟雞湯外，還有剝皮辣椒

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

加熱後就可以吃，料理新手在家也能輕鬆端出美味雞湯

煮的時候香氣四溢，在客廳的孩子忍不住問馬麻在煮什麼？怎麼麼麼香？

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

料理過程簡單容易

煮沸後轉小火煮約10~15分鐘(加熱期間須攪動避免黏附鍋)，接著加入解凍後的剝皮辣椒包即可關火

也可以依照個人喜好加入高麗菜等蔬菜，風味更加乘

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

肉塊很多，一包可2-3人共享

嚴選台灣土雞腿肉，鮮彈嫩口，很好咬

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

湯頭甘醇帶點微辣感，喝起來過癮滿足

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

端上桌，家人都驚呼～好香啊

在家就能品嚐雙月超人氣阿甘剝皮辣椒雞湯也太幸福，每個人都讚不絕口！

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

土雞腿肉大塊且肉多，吃起來滿足

經過加熱依舊保有其軟嫩度，雞皮Ｑ滑不膩

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

雙月秘製回甘剝皮辣椒就是厲害

甘甜脆口，想要吃脆點的可以關火後再加入

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

雙月愛恨椒芝麵也是到雙月店內必點的美食

冷凍包裝超便利，備幾包在冷凍庫裡，隨時想吃就吃

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

每一包裝內有一包麵體及兩包調味包

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

麵體不需要解凍就能放進沸水中加熱

不用解凍真的很讚，更方便隨時吃

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

調味包有芝麻醬及椒麻醬

打開包裝香氣就飄散出來了

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

水煮沸後，麵條只需加熱10秒即可，超級迅速

加熱後的麵條撈起後跟醬料拌勻就能大快朵頤

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

可以依照個人喜好加入蔥花或是青菜等

雙月愛恨椒芝麵選用南僑中式勁麵，吃起來Ｑ彈帶勁、滑順

椒麻香、芝麻醇，口感豐富美味

好市多開箱，雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，好市多獨家上市販售!

雙月阿甘剝皮辣椒雞湯搭配雙月愛恨椒芝麵真是太完美的組合，美味且飽足

可惜目前好市多僅能買到雙月阿甘剝皮辣椒雞湯，期待日後雙月愛恨椒芝麵也能在好市多販售，就能更方便一起買！

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

文章標籤
好市多開箱 雙月阿甘剝皮辣椒雞湯 愛恨椒芝麵 冷凍食品
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
檢舉
share
chevron_left

富祥桶仔雞❙大溪隱藏版柴燒桶仔雞，地點隱密卻
延伸閱讀
埼玉紅葉-平林寺
 輝哥哥
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

留言
0 則留言
keyboard_arrow_up