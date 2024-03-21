台南山上美食推薦！來去台南山上吃魚拓燒囉~沒錯！這間「木瓜媽」地點位於山上區明和里，中油山上站正對面位置非常容易找尋，從善化喬遷到現址人氣依舊，是南科人最愛買的下午點心之一！自去年(2023)喬遷開幕以來已經變成許多來左鎮、山上旅遊的人，力推順遊美食景點之一囉，聽說也是重機團喜歡停靠的據點之一，木瓜媽家自製的現烤魚拓燒，口味多達20幾種，全部現點現作，人氣款波霸奶酪、鹹香的奶皇起司超力推，最後不忘搭一杯好喝的木瓜牛奶，就是最完美的山上下午茶。

台南山上區美食「木瓜媽」位置

沒錯，來山上區也能吃到好吃又美味的魚拓燒啦！

這間木瓜媽，是南科人最愛叫外送的下午點心之一，從善化喬遷到現址人氣依舊！目前地點就位於山上明和里，中油山上站對面，這天平日來還看到滿滿的訂單呢。

目前已經成為許多人來左鎮、山上區重點旅遊美食景點之一囉。木瓜媽家離山上水道博物館約莫3分鐘車程；左鎮化石館10分鐘車程；大人小孩都超愛的南瀛天文館也僅12分鐘的車程，非常適合以半日、一日的旅遊踏青喔~

假日是這裡是人潮聚集地，平日木瓜媽也很忙碌，是許多南科園區、工廠、國小指定下午茶，一次製作就是50~100支，這天過來也見證了他們馬不停蹄的製作魚拓燒，所以建議如果是買大量，事前預訂比較不用等很久喔。

線上line可預訂!

尤其是有外送需求的人，務必至少前一天先預訂，因原物料每日新鮮製作，如當日訂購就要看排單運氣囉~

現場還看到有客人直接取貨就走，原來除了電話預訂，還有提供線上預訂服務實在是太便利啦!這對於熟客和需要大量預購的人，方便又即時。

線上預訂，加官方LINE ID：@papaya 就可開啟選單訂購。

第一次使用還會有免費會員註冊禮卷 $50可使用，相當於招待一份免費的魚拓燒，誠意十足!

特別要說的是，因為對面是加油站，這裡假日還會不定時有重機團出沒，假日來吃美食搞不好還會巧遇超帥氣的重機車隊呢！

木瓜媽店外有整排的木質座椅，還有音樂陪伴，很適合買完直接坐下來用餐，望向對面的就是一整片的山景，看著真的特別放鬆~

很可愛的熟客，想不到連阿公阿嬤都愛~

另外，木瓜媽隔壁還有一間山上早午餐，營業時間6:00~中午13:00，如果早早來玩也可以來這裡品嘗早餐。下午回程或者往下個景點前，再來享受好吃的魚拓燒喔。

這次我們約莫11:00來，順勢點了山上早午餐招牌滿分堡，自製的滿分堡很酷，麵包皮還是手工製作的喔，早午餐選擇也非常多樣化。

台南山上區美食「木瓜媽」菜單 MENU

木瓜媽的菜單，主打現烤魚拓燒光是口味部分就有20種以上，魚拓燒是自家獨家研發的麵皮，堅持不添加泡打粉，老麵製作需20小時低溫熟成，慢工出細活，也因此魚拓燒每日限量製作，售完為止，如果要大量購買建議一定要先預訂喔~

特別要說的是，魚拓燒還會刻意多製作一點麵皮，也因此可以吃到酥脆的麵皮餅乾，又能吃到帶點Q濕潤剛好的麵皮餅，口感豐富多層次。

除此之外，還有各式各樣的純茶、奶類、特調等飲料可挑選，最受歡迎的就是木瓜牛奶，選用木瓜媽家農場生產製作。

木瓜牛奶、木瓜牛奶尬波霸

之前在善化就喝過他們的木瓜牛奶，一喝就愛上那醇濃的香氣，甜度也剛剛好，真的好好喝，重點是即便天氣炎熱，喝起來也不膩口，超推!

這裡的木瓜來自山上、大內在地，將家鄉最好的農產品分享給大家。

倒入大量的新鮮木瓜、牛奶、二砂糖及均量的碎冰，打出一杯新鮮的木瓜牛奶，喝起來很新鮮濃郁，好喝到我們也是當場就喝了半杯一上，炎炎夏熱這樣來一杯實在是爽啦！

另外也可以加入木瓜媽自家熬煮的黑糖波霸、寒天球，增加木瓜牛奶層次感，這樣也是很可以喔~~

火烤魚拓燒觀景台

買魚拓燒之餘還可以看完整製作畫面。

聽說過年期間及假日，常常會有許多小朋友就排排站一排在觀景台處看著烤魚拓燒的畫面，就樣說起來這區應該也是小孩們的熱門景點了吧XD。

光是看店家將麵糊打進模具內，放入餡料烘烤過程都覺得療癒，而且重點是都爆餡啊~

仔細看，你發現了嗎？魚拓燒有兩面造型，一面是可愛的魚拓；一面則是萌萌的木瓜媽意象。

店家也有移動餐車的服務，也多次被邀請到學校、園區製作魚拓燒，如果公司或學校有辦活動，也可以與他們洽談喔。

波霸奶烙

波霸奶烙是店家熱門的招牌商品之一。

之前購買時就很喜歡他們的奶烙，甜度適中，香濃的奶烙是心愛a很愛的關鍵，基底餡料對了，大致上加入其他餡料就更加分！

吃的時候，最喜歡先從烤的酥脆猶如餅乾的麵皮開始吃，太好吃了吧。

接著扒開魚拓燒，剛拿到手熱呼呼的瞬間爆料，滿滿餡料噴出來，畫面療癒，吃起來同樣也好幸福！

波霸濃郁的黑糖香，QQ的口感搭配上奶烙餡料，瞬間秒吃光真的也是剛剛好啦~

奶皇起司、花生起司

木瓜媽家的起司口味超多款耶~

看到起司，突然陷入選擇障礙的心愛a，經過幾番掙扎最後還是選了不少口味，畢竟吃不完他們也有教學加熱方式，真的很方便。

第一個要激推的口味就是奶皇起司，咬一口還會噴餡料！果然用料不手軟耶~~如果是剛拿到吃要留意燙口。

濃郁的奶皇加起司鹹香好吃，拍完照心愛a一瞬間就吃光光，都忘記要留一半給我了，真的有夠誇張~

另一款個人也超愛的就是花生起司，花生醬是店家自製的，花生與起司兩種食材混搭，還能吃到花生顆粒，濃郁的花生香氣與起司是完美組合。

麻糬可可、 芋頭麻糬

麻糬控的人點這區就對了，口味有四種可挑選。

其中最熱門的是麻糬可可，我們也點一份來試試！

火烤過的可可，逼出巧克力更渾厚的香氣，搭配上軟Q的麻糬，香濃的巧克力咀嚼在嘴裡，必須說是女生們會喜歡的口感喔。

超療癒的芋頭麻糬口味，使用的是大甲芋頭，熬煮過程不加一點水，保留芋頭原本的香味，自然緩緩的芋頭香，融入軟Ｑ的麻糬，充滿幸福感~

起司瀑布

必須說！如果你是起司控～他們家的起司口味都可以點一輪來試試！

搭配上不同口味真的又是另一種美味啦。

由兩種起司互搭製作的起司瀑布口味，鹹香鹹香的起司融化在舌尖，咀嚼在嘴裡帶點微微Ｑ，搭配上麵衣趁熱吃真的美味。

木瓜媽的魚拓燒真的好好吃，來台南山上區旅遊真的別錯過~

店家很貼心的是，吃不完還提供各種加熱的回烤方式，個人覺得氣炸最美味， 而且還原度也很高，提醒你，來了別忘記帶上一杯好喝的木瓜牛奶，保證你會喜歡。

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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