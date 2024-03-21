台南北區火鍋店推薦 ！這間台南「水道場 SUI DŌJOU」地點就位於北區開元路成大城對面，藏匿在整排的商家街裡，位置有點不顯目，卻是北區開元路上非常有水準的火鍋店，水道場 SUI DŌJOU共有九種鍋底、食材用料很新鮮，不得不說鍋底超強，還有台南少見的松露牛奶鍋、日式博多赤味噌鍋，味道濃郁好喝，一吃就上癮！內用免費奶茶喝到飽~

台南北區 水道場 SUI DŌJOU 位置+環境

台南好吃火鍋店又一家！這間水道場 SUI DŌJOU地點位於北區開元路上，成大城對面、中油加油站斜對面，位屬於一整排的商店街內，位置雖不算太明顯，但其實生意不錯，是北區開元路上非常有水準的火鍋店喔！

往店內走，鵝黃色的牆面軟色調，讓空間多了一股溫暖的氣息，入口處有一整排的長廊吧檯位置，位置很美，下次來想坐這一區用餐。

另還有四人、六人座位區，空間乍看不大，但由於整體空間規劃，搭配上暖暖的色系，用餐起來讓人感覺很舒適。

台南北區 水道場 SUI DŌJOU 菜單 menu

來看看水道場 SUI DŌJOU菜單。以火鍋為元素的店，對於湯底很講究，全部都是自家熬煮口味，光是湯底就有九種口味，最便宜的清雞湯不須鍋底費，濃醇雞湯也只要30元，其他湯底口味也很獨特，例如松露牛奶鍋、博多赤味噌，或者是濃到不行的魚湯等，這次吃完認真被湯底驚艷到，是一家吃過還會想回訪的店。店家也可線上預約喔~

蔬食、飲料均為單點。

店內有提供免費的檸檬水和奶茶

奶茶走茶味濃度很夠的路線，口感不甜膩，所以吃完鍋再喝也不會很膩，然後我們就不小心又續杯了XD 但不用錢，就是開心~~

一旁還有10種醬料、配料可自由搭配，店家特調的蔬菜醬、秘密麻麻醬、日式醬油，都可以試試喔。

松露牛奶鍋

第一次看到松露牛奶鍋在台南非常少見，當然是一定要點起來囉！

松露牛奶鍋一上桌就有緩緩的香氣，松露味本身很濃，等不急其他菜上齊，我們就先煮滾來喝，牛奶尬松露好濃厚，喝起來也是熟識的味道，濃郁好喝，就這樣菜還沒上齊，我們就先喝了一碗XD

聽店家說，松露牛奶鍋也是他們人氣湯底喔。

博多赤味噌鍋

原本猶豫點其他鍋底，看到博多赤味噌覺得好特別，一般大部分味噌很少見做辣味呢~

上鍋的器皿是可以快速導熱的銅鍋，顏值好加分耶！選用日式味噌來製作，有著濃郁的味噌香氣，尾韻帶辣感，基本湯頭就好喝，即便不沾醬吃這鍋都很可以。

難怪有很多人在網路上推薦，他們家湯頭很強，我們光是這兩鍋就覺得厲害呢~

美國Prime最頂級牛小排

不愧是美國Prime等級的牛小排，肉質就是不一樣。

這次選的兩種鍋底都很適合，涮入松露牛奶鍋，煮到約莫五六分熟，還帶點粉嫩的色澤，吃起來嫩口又帶Q度，重點是湯底讓整個牛肉加分不少，渾厚的奶香伴隨著松露味，咀嚼在嘴裡滿滿香氣，好好吃！

準備開吃啦~

美國頂級手切牛

很少看到店家賣不是本地的手切牛，現點現切的美國牛肉，所以也點了一盤試試。

人工手切的厚度，將牛切至條肉狀，呈現出來的肉質和機器切的就是不一樣，最佳口感5~10秒之間，個人覺得帶點紅嫩，約莫5~6分熟最美味，牛肉非常嫩口好吃，這樣吃再搭配一口飯，滿滿的牛肉香氣有夠銷魂啦~~

熟成本產豬五花

熟成豬五花，光看這色澤就覺得品質不錯。

個人覺得加入博多赤味噌鍋真的好對味！豬五花的包護著滿滿湯汁，吃起來很夠味又不膩口，咀嚼起來肉香、湯底的濃郁及緩緩的辣香，吃起來太過癮啦~~

認真說，湯底本身強基本上就是最好的調味醬，即便不沾醬都好吃。

烏龍麵、白飯

主食有四款，白飯免費。想吃白飯直接告知，由店家協助盛裝，有品質也多了衛生。

細冬粉、王子麵也只要5元，這次我們特別點了烏龍麵，就是為了搭配博多赤味噌鍋，不過感覺麵條搭這湯頭超讚！

烏龍麵吸附滿滿的湯頭，必須說好好吃！烏龍麵本身Q彈也是加分的關鍵~

各式蔬食

這裡的配料採單點方式，價格幾乎都在50元以下，份量來說適中，不至於太少。

想吃什麼就點什麼，其實這也不會造成火鍋食材浪費，蔬食本身吃起來也很新鮮~

蛋餃、魚冊

沒想到蛋餃是手工製作的耶，先加分！

手工蛋餃皮多了一點緊實口感，內餡扎實，整體用料就是比冷凍蛋餃好吃太多。

看到魚冊，身為台南人吃鍋當然要來一份囉！

他們使用的魚冊品質不錯，皮帶Q度，內餡也很飽滿。

全蝦蝦滑、花枝滑

點了全蝦蝦滑、花枝滑兩種，最讓人印象深刻的就屬全蝦蝦滑，不得不說不沾醬就好吃！

全蝦蝦滑，用料就和名字一樣滿滿蝦料，蝦子咬起來脆口，松露牛奶鍋為底，口感多了渾厚的奶香，最愛則是博多赤味噌口味，吃起來多了味噌香氣及辣感，吃著是一種豐富的爽度~

水道場 SUI DŌJOU是一家吃過會讓人想回訪的店，火鍋湯底本身都是自家熬煮之餘，品嘗過程能感受店家用心，甚至也有幾款台南少見的鍋底口味，湯底濃郁好吃是關鍵，食材也很新鮮，如果你也喜歡吃火鍋，這間很推薦可以來試試喔~

店家名稱：水道場 SUI DŌJOU

IG：水道場 SUI DŌJOU

線上訂位：請點我

地址：台南市北區開元路384號

電話：06-2089031

營業時間：週二~週四17:00-22:00；週五~週日12:00~15:00、17:00~23:00

公休日：週一

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

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