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新北捷運周邊兩大賞櫻景點「陽光運動公園」、「淡水天元宮」，都可以搭乘新北捷運輕軌去看櫻花，今天跟大家分享搭乘「安坑輕軌」去陽光運動公園賞櫻只要50元，超美櫻花限定一日票一定要收藏，可以無限次上下車，免塞車、找停車位，搭大眾運輸工具省錢又方便！文內還有安坑周邊景點懶人包，新店絕美森林玻璃屋咖啡廳，網美超愛拍的美式街角咖啡廳，週末安排去新店安坑輕軌一日遊吧！

搭安坑輕軌賞櫻趣，限定櫻花一日票！

新北捷運公司推出「安坑輕軌一日票」限定櫻花版，一日票只要50元，一天無限次搭乘，真的非常划算，而且一日票粉嫩的櫻花色，很值得收藏喔！

Google搜尋「陽光運動公園櫻花步道」就能找到賞櫻的地方，搭乘安坑輕軌至「K07陽光運動公園站」，步行過去櫻花步道大約10分鐘，綿延1公里的櫻花步道約有285株河津櫻，粉白色櫻花真的好美，趁著大太陽出來拍拍美照。

使用櫻花一日票真的很方便，一天內可以無限次搭乘安坑輕軌，進出站只要掃描背面的Qrcode即可囉～

雙北最好拍鐵路，安坑輕軌這樣拍！

安坑輕軌是我最愛的台北電車，好喜歡在路面行走的輕軌，可以拍出許多美美的網美照！

怎麼去安坑輕軌呢？

安坑輕軌K09站「十四張站」，新北捷運環狀線Y8站相連接，只要搭乘捷運抵達十四張站，就能走連通道抵達安坑輕軌K09站囉！

安坑輕軌車身是很美的金色，擁有大面積窗戶設計，搭乘安坑輕軌可以飽覽沿途風景，視野很開闊，非常漂亮喔～每一次搭乘安坑輕軌都覺得好療癒，尤其是下午時間那陽光灑進來，真的是夢幻到不行呢！

安坑輕軌真的很好拍照，不愧是網美很愛的網美電車！

很喜歡安坑輕軌走在路面的畫面，可以看到漂亮的輕軌造型，當陽光灑在金色車身上，看起來特別的夢幻。

路面車站也是網美拍照聖地喔！

安坑輕軌景點｜K07 陽光運動公園賞櫻花

想去陽光運動公園，就搭乘安坑輕軌至「K07陽光運動公園站」，步行過去櫻花步道大約10分鐘，就能抵達綿延1公里的櫻花步道，這邊除了櫻花還能欣賞河岸美景，跟陽光橋拍照，還有超多親子運動設施。

陽光運動公園內的櫻花步道，延綿約1公里，種植有約285顆河津櫻，賞櫻期建議是2月上旬開始，一排粉色櫻花看了好夢幻呀！

陽光運動公園內有許多親子設施，很適合小孩放電、大人悠遊河岸風光，這裡也是遛毛小孩聖地喔！

陽光運動公園

地址：新北市新店區安業街67巷22號

大眾運輸：安坑輕軌「K07陽光運動公園站」

安坑輕軌景點｜K04 一畝田玻璃屋咖啡廳

安坑輕軌路線上有許多很美的咖啡廳，其中我最愛位在K04耕莘安康院區站的「一畝田咖啡」，這是一間神秘的玻璃屋咖啡廳，猶如隱身在森林中，店內文青氣息很舒服，望向窗外一片綠蔭，真的猶如世外桃源般的存在，如果你想遠離塵囂但又沒有假可以放，那就搭安坑輕軌來到一畝田吧！超近超方便！

要前往一畝田咖啡，需要穿過重重，進去後下樓後推門進去，就到這個隱身在山間的小屋囉！

窗邊的座位真的好美，猶如在森林中的玻璃屋，喝杯咖啡來一份肉桂捲，好Chill唷～

一畝田 咖啡輕食

地址：新北市新店區安一路二段200-1號

電話：02-22123886

大眾運輸：安坑輕軌「K04耕莘安康院區站」

安坑輕軌景點｜K08 美式街角BOSUN咖啡

IG網美超愛拍的美式街角風格照，就在K08新和國小站的「BOSUN Coffee」，搭乘安坑輕軌K08戰後，步行過來大約8分鐘路程，沿途還有許多好吃的美食，可以在這邊吃晚餐～

BOSUN Coffee是外帶式平價咖啡，咖啡和甜點就像85度C的價格和水準，可以買杯飲料拍拍照～前往下一站唷！