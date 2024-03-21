有小孩的一定會煩惱，假日到底要帶小朋友去哪玩呢?一整天待在家裡看電視、看手機也不是很好，所以假日還是帶出來戶外走走吧，在台中大雅有一間親子農場叫做「赤腳ㄚ生態農莊」，腹地還蠻大的，一個人150元，一張票可抵消費50元，裡面有動物、溜滑梯、沙坑、DIY等，最有趣就是釣牛蛙，假日不知道要去哪可以來這邊走走喔!!

赤腳ㄚ生態農莊｜交通與停車資訊

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赤腳ㄚ生態農莊就位於台中市大雅區雅潭路三段500號，園區前面有一大片停車場可以免費停車，因為是可以讓小孩放風的地方，所以有時候一到下午車位幾乎是滿的喔!!建議早點進來~

赤腳ㄚ生態農莊｜園區地圖

赤腳ㄚ生態農莊場地其實還蠻大的，分為前後兩大區域，已經足夠讓小朋友跑跑跳跳一整天了!

赤腳ㄚ生態農莊｜票價

票價部分有分平假日，平日一律都100元/人，假日則全票150元/人，半票100元/人，未滿一歲免門票，且請勿攜帶外食進入喔，因為裡面有沙坑，可以自行攜帶挖沙工具進去玩，滑板車和腳踏車是禁止進入的喔!!

赤腳ㄚ生態農莊｜菜單

裡面也有餐廳可以用餐，通常都是早上進來開始玩，玩到中午在這邊用餐，用餐完再繼續玩，就這樣可以耗掉一整天喔!!

赤腳ㄚ生態農莊｜園區介紹

其實園區還蠻大的，中間還有一大片草皮，小朋友可以來這邊跑跑跳跳，感覺公司行號也很適合來這邊辦活動耶!!!

在入口處有可愛的鸚鵡等著和大家打招呼喔！一邊欣賞它們的活潑可愛，一邊迎接著精彩的遊樂時光，絕對是一個溫馨又有趣的開場！別忘了和鸚鵡們打聲招呼喔！

園區內可是擁有豐富的遊憩器具，讓小朋友在這裡玩得盡興！盡情探索各種有趣的遊戲，讓他們在這片歡樂的樂園中創造美好的回憶。來吧，讓我們一起享受這充滿歡笑和冒險的美好時光！

原生池裡也有許多小魚在池水中自由自在地游來游去喔！這片清澈的水域不僅為眼睛帶來美麗的景緻，還能看到可愛的小魚在水中嬉戲。

其中園區內有一間樹屋，左右兩邊都是小朋友最愛的溜滑梯，一樓為球池，二樓則是積木區，蠻多小朋友超愛這個區域，愷愷在這邊也玩了好一陣子!!!

另外還有鴕鳥區和水禽區。

沿著道路小徑走，會經過一個百香果隧道，如果到了百香果成熟期，這邊一定可以果實累累喔!!

經過隧道後到了另一片大草原，這邊草原也很大耶，赤腳ㄚ生態農莊真的提供了超大空間給小朋友!!

園區有餵魚區，可是沒有看到哪邊有在賣魚飼料耶???

柯爾鴨區域只有兩隻，感覺少了點~~

戲水區，夏天的時候聽說很多小朋友都會在這邊玩水喔!!

室內挖砂區，小朋友可以自己帶挖沙工具來這邊玩喔，如果沒帶，販賣部也有賣挖沙工具!!建議自己帶啦~~

在挖沙池旁也有一座溜滑梯，其實來到這邊最主要目的就是消耗小朋友的體力，讓小朋友可以早點睡覺!!我想這應該是當父母的心聲吧!!

在大草皮旁也有兩隻鸚鵡，不知道是不是會有鸚鵡秀，至少旅咖在這邊一整天都沒看到表演!!

還有幾隻公雞關在籠裡，可能怕小朋友會去追，所以沒有放出來!

可愛動物區裡面有兔子、羊隻、孔雀等….

赤腳ㄚ生態農莊園區最有趣的就是這個青蛙池，裡面有上百隻牛蛙耶!!而且超肥超大隻，叫的聲音也很特別!!你有看過一般青蛙的蝌蚪，那你看過牛蛙的蝌蚪嗎?

牛蛙的蝌蚪是不是很大!!感覺都比一尾魚還要大了~~是不是很特別呢?

牛蛙三兄弟?

園區也有釣牛蛙的活動，當你購買門票時，工作人員就會問您要不要參加，一根桿子150元，門票可以抵消費，真的還蠻有趣的推薦可以試試看喔!!

時間一到，大家各自拿桿子開始釣牛蛙囉~~原以為牛蛙很好釣!可是聽工作人員說，牛蛙近視非常深，所以幾乎看不到釣餌，所以需要把釣餌在牛蛙眼前晃動，牛蛙才會去咬!!

這次我們成功釣了三隻牛蛙喔，真的需要技巧耶，不過我們這梯，大家幾乎都有釣到3隻以上耶，真是太強了!!!推薦來赤腳ㄚ生態農莊真的要參與釣牛蛙活動喔!!真的還蠻有趣的~~

其實假日旅咖通常都會帶小朋友出去走走，不然一天到晚都待在家裡看電視真的很傷眼，而且看電視根本消耗不了體力，我想有小朋友的家長，帶小朋友出門玩的用意，就是要消耗體力吧!!這樣飯吃的多，晚上也比較早睡，而且小朋友在園區裡面玩耍，大人也可以稍作休息!!如果你還不知道假日要帶小朋友去哪，那麼台中大雅赤腳丫生態農莊推薦給您喔!!

店家/景點資訊

店家名稱：赤腳丫生態農莊

所在地址：428臺灣台中市大雅區雅潭路三段500號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-18:00

店家電話：0425690735

評價：★★★★★





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