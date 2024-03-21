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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市中壢區桃園美食-Make Eat Work 早方法-隱藏在鬧區！！女孩們最愛的韓系文青質感美店，優雅靜謐氛圍感十足的早午餐

桃園市中壢區桃園美食-Make Eat Work 早方法-隱藏在鬧區！！女孩們最愛的韓系文青質感美店，優雅靜謐氛圍感十足的早午餐

2024-03-21 15:50:05 靜兒貪吃遊玩愛分享 人氣：221
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窩客好文

靜兒貪吃遊玩愛分享

發表篇數：565篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 中壢區

造訪商家：Make Eat Work 早方法 青埔店
place桃園市中壢區青心路16號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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藝文特區的美食真的不少，這間Make Eat Work 早方法 青埔店頗受好評，沒想到藝文特區也新開了間分店，一開幕就受到不少女孩們的青睞，以新鮮的食材做出精緻又美味的佳餚，成了熱門的早午餐新選擇

餐點有開胃菜、早午餐、三明治、義大利麵、燉飯、咖啡、飲品、甜點等，價位落在$100~$410之間，每人低消一杯飲品或一份餐點，可以事先預約訂位唷！！

Make Eat Work 早方法｜藝文店 在哪？

Make Eat Work 早方法藝文店位於中正路尾靠近莊敬路二段，在中正路1409巷與中正路的轉角處，地點相當好找尋，距離交流道開車大約8~10分鐘車程，開車的話附近有許多收費停車場可以停放，停車相當便利，外觀走簡約清新的質感風格，大片的玻璃窗更是給人簡約韓系感～

店內空間

店內一樓空間風格簡約，沿襲著韓系質感風格，木質桌椅搭配暖色系燈光給人舒服溫暖的感覺，2~4人的座位區可以選擇，趁著人少時趕緊拍個空景照，平日時間沒多久人潮幾乎都快客滿，真的是相當受歡迎～

二樓環境

最愛二樓的空間環境，韓系風格更強烈些，搭配上綠色植栽點綴，更是溫馨又時尚，不過二樓只有假日或客滿時才開放，所以想要坐到二樓就要碰運氣啦！！

二樓還有小包廂的座位區，帶點隔間的隱密感，很適合多人聚餐，建議事先預約訂位唷！！

菜單MENU

餐點有開胃菜、早午餐、三明治、義大利麵、燉飯、咖啡、飲品、甜點等，價位落在$100~$410之間，每人低消一杯飲品或一份餐點，可以事先預約訂位，這裡酌收10%服務費唷！！

餐點

精選麵包+主廚濃湯

升級套餐就有的麵包跟主廚濃湯，當天的濃湯是南瓜濃湯，南瓜味相當濃郁香醇，帶有南瓜的甜味，相當好喝

黑糖牛奶

不喝咖啡可以選擇來一杯暖心的黑糖牛奶，上面灑滿了黑糖粉增添口感，喝起來濃郁香甜

嚴選拿鐵

拿鐵喝起來相當順口，精選的咖啡豆醇厚不苦，搭配上鮮奶喝起來香醇好喝

松露烤時蔬栗子燉飯

燉飯使用的是義大利米，保留了米心的口感，裡面加入了當季蔬菜下去燉煮，整個鮮美都融入米飯中，還有烤栗子碎，整體吃起來帶有松露香氣還有栗子口感，口感層次分明，相當不錯

松露嫩蛋佐精靈菇開放三明治餐

早午餐整體份量很剛好，麵包可以選擇酸種麵包或者是鮮奶吐司，喜歡帶點硬度的高纖低GI酸種麵包越嚼越香，鮮奶吐司則是軟綿帶點奶香，松露嫩蛋有著濃郁的松露香氣，搭配精靈菇、杏鮑菇、焦化洋蔥整體搭配很健康又美味，一旁還有生菜沙拉，是少女們最愛的輕食Brunch

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店家/景點資訊

  • 店家名稱：Make Eat Work 早方法｜藝文店
  • 所在地址：臺灣桃園市桃園區中正路1413號
  • 營業時間：週二～週五 11:00am-15:30pm | 17:30pm-20:30pm
    週一公休
  • 店家電話：03-3022188
  • 備註資訊：
    ✔每人低消一份餐點或一杯飲料
    ✔酌收10%服務費
    ✔用餐限時1.5小時

交通資訊

 

 

 

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