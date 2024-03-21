這間位於媽祖廟旁的魷魚興魷魚嘴羮，於1950年創立至今已有74年，是在地老店之一，與斜對面的阿國獅魷魚羹打對台，兩家每到用餐時間都是滿滿人潮，不過在地人最常吃的還是魷魚興魷魚嘴羹這家，用餐可以免費停車，我們趁著還沒到用餐時間趕緊來吃看看，吃完剛好正中午時分，馬上就客滿，生意真的超好～

魷魚興魷魚嘴羮 在哪？

魷魚興魷魚嘴羮位在斗六新興宮的中正路上，距離斗六火車站走路大約10分鐘左右，開車的話有專屬停車場可以停放，是1950年創立，至今有74年，比阿國獅早開兩年，不過兩家吃起來大同小異，觀光客比較多都是吃阿國獅～

店內空間

店內空間不大，與阿國獅比這裡的座位數不多，但生意依舊超好，排隊人潮也是不輸阿國獅，趁著非用餐時間來，就可以輕鬆不用排隊吃到古早味小吃，不然用餐時間都是要排隊等待的，在地人幾乎都是外帶居多

菜單MENU

菜單部分桌上跟牆上都有，想吃什麼劃單就可以了，選擇上有魷魚嘴、魷魚、虱目魚丸、肉羹等，可以選擇焿、麵、飯、米粉，價格都是55元，也有其他飯食、湯品、小菜等等，價位落在$30~$260之間，燙魷魚跟燙嘴都是不少人推薦的小菜之一

餐點

魷魚焿麵

個人對於魷魚嘴真的沒很愛，所以我還是點魷魚就好，羹湯喝起來鮮甜帶點稠度，裡面有筍子及蛋花，整體吃起來相當順口，魷魚口感Q彈，帶點脆度，麵條吸飽湯汁也是相當不錯

燙魷魚(中)

吃不夠的話也可以點上一份燙魷魚來享用，燙魷魚簡單沾上哇沙米醬油就很可以

綜合湯

綜合湯裡面是虱目魚丸跟油豆腐，整體喝起來中規中矩

爌肉飯

爌肉飯真的滿小一碗的，不過爌肉挺大塊肥美的，一旁附上筍乾、油豆腐，爌肉滷得相當入味，肥瘦通通有，不過瘦肉部分稍柴一些，對男生來說份量可能小些，可以在另點些菜搭配唷！！

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店家/景點資訊

店家名稱：魷魚興魷魚嘴羮

所在地址：640臺灣雲林縣斗六市中正路56號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 08:30-19:30

店家電話：05-5346701

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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