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一走進去左手邊的小庭院就有盪鞦韆，一旁還有植栽，搭配小碎石地，整個文青。

店內有許多古物、傢俱，一樓還有一些女生的飾品，整體佈置以木頭、水泥牆為主，所以走進裡面就會覺得非常古樸的風格。

莉莉安可頌烘焙專門店 可頌

走進店內除了覺得復古以外，還會聞到陣陣香氣，因為一樓有好多可頌麵包。說它是台中最美最文青的可頌麵包店，不為過。

店內專賣各式各樣的可頌麵包，除此之外還有蛋糕、早午餐、飲品等等。

以份量來看的話，我覺得他們的蛋糕、可頌麵包SIZE都偏大，價位來看的話，不算貴欸。

莉莉安可頌烘焙專門店 菜單

店內賣蠻多東西的，能吃飽也能吃巧，想來吃個早午餐或下午茶都不成問題。一樓點餐，菜單裡面沒有可頌麵包和蛋糕，想吃可頌或蛋糕的話，直接窗口點就好。

低消是一杯飲料，這天我跟好友竹君一起來，因為已經吃了午餐，所以就點了兩杯飲料，一邊聊天。

莉莉安可頌烘焙專門店 座位區

一樓也有少量的座位區，大部分的座位都在二樓。

大部分的客人都坐在二樓，不過我覺得二樓座位不僅多，彼此之間也蠻近的。大部分客人都喜歡選擇坐在有陽光灑下來的地方。

二樓的刀叉區旁竟然還有烤箱，可以自己加熱麵包，也太特別了。

莉莉安可頌烘焙專門店 飲品

我們點了抹茶歐蕾和焦香黑糖那提，一杯都是160元。兩杯飲品都是熱飲，但是杯子不一樣，是同色系不同款的。

抹茶和那提的口感都不錯，上層的泡泡也蠻綿密的，抹茶口味很抹XD 一個古樸小店和一杯熱飲，與老友度過了一個愜意的午後，感覺不錯，喜歡老宅的朋友們，不妨可以來這邊坐坐。

店名：Lilliane Bakery 莉莉安可頌烘焙專門店漫漫日和店

地址：台中市北區進德北路110號

電話：04-23608172

營業時間：10:00-21:00

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